تعيين والاس دالريمبل في منصب كبير موظفي الأمن في خدمة الاختبارات التعليمية

برينستون، نيو جيرسي، 13 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلن أميت سيفاك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خدمة الاختبارات التعليمية اليوم عن تعيين والاس دالريمبل في منصب كبير موظفي الأمن المُنشأ حديثًا. حيثُ سيحظى دالريمبل بمسؤولية إطار العمل الأمني وضمان استراتيجية قوية ومتماسكة وحوكمة المنظمة عبر مجالات أمن المعلومات وإدارة مخاطر المؤسسة ومكتب اختبار النزاهة.

صرح سيفاك قائلًا، “يُعد الأمن أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع تأثيرنا العالمي مع تقديم أفضل الخدمات للعملاء الجدد والحاليين بتقنيات مبتكرة”. “وإنني على ثقة من ضمان والي للحماية التي ستحافظ على نزاهتنا وتعززها عبر مشهد التعليم والاختبار، وهي مهمة حاسمة لنجاحنا”.

سيساعد دالريمبل، الذي يترأس الأمن، في تعزيز دور خدمة الاختبارات التعليمية كرائد في الصناعة في اختبار الأمان، وهو أحد الركائز الأكثر أهمية في عملية الاختبار الشاملة للمنظمة التي تضمن صحة الدرجات في جميع التقييمات وموثوقيتها. وأضاف سيفاك قائلًا، يؤكد تعيين والاس في المنصب الجديد لكبير موظفي الأمن التزام خدمة الاختبارات التعليمية، لتعزيز الحماية عبر خدمة الاختبارات التعليمية، بالحفاظ على أعلى مستويات الأمان وتعزيز القدرات في هذا المجال.

صرح دالريمبل قائلًا، “أتطلع إلى الحفاظ على الأمن في خدمة الاختبارات التعليمية لمواصلة تمكين إنشاء تقييمات صحيحة، وتقديم نتائج موثوقة، وضمان عملية آمنة تحقق قيمة هائلة للعالم التعليمي والمهني بأكمله”. “وإننا نحظى بمسؤولية عملائنا – وهم المُختبرين، والمؤسسات، والعديد من أصحاب المصلحة حول العالم – لمواصلة تقديم أفضل المنتجات والعروض التي يتوقعونها من خدمة الاختبارات التعليمية”.

يتمتع دالريمبل بخبرة 30 عامًا تقريبًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقيادة وتمكين الشركات العالمية من العمل في مشهد تهديد دائم التغير. كما أنه يتمتع بسجل حافل من البرامج الرائدة لأمن المعلومات للمؤسسات، ودفع القدرات الأمنية إلى العلامات التجارية التي تواجه العملاء، وتمكين الأمن كمميز ومواءمة برامج إدارة المخاطر العالمية مع الرؤية والقيم والأهداف التنظيمية. وكان يعمل دالريمبل مؤخرًا كرئيس تنفيذي لأمن المعلومات في شركة Blue Cross Blue Shield التابعة لشركة Michigan Mutual Insurance حيث أنشأ برنامجًا لأمن المعلومات يدعم أكثر من 20 مؤسسة رعاية صحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في صناعة شديدة التنظيم. كما أنه عمل سابقًا في مناصب قيادية أمنية تنفيذية لرؤى العملاء والتسويق الرقمي في شركة Dialog Direct و General Motors .

نبذة عن خدمة الاختبارات التعليمية ETS

في ETS ، نعمل على تحسين الجودة والإنصاف في التعليم للناس في جميع أنحاء العالم من خلال إنشاء تقييمات قائمة على بحوث دقيقة. تخدم خدمة الاختبارات التعليمية الأفراد والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية من خلال توفير حلول مخصصة لشهادة المعلم ولِتعلم اللغة الإنجليزية والتعليم الابتدائي والثانوي وما بعد الثانوي، ومن خلال إجراء البحوث التربوية والتحليل ودراسات السياسات أيضًا. تأسست خدمة الاختبارات التعليمية كمنظمة غير ربحية سنة 1947، منذ ذلك الحين فهي تطور وتدير وتحرز أكثر من 50 مليون اختبار سنويًا – بما في ذلك اختبارات TOEFL® و TOEIC® واختبارات GRE® وتقييمات The Praxis Series® – في أكثر من 180 دولة، وأكثر من 9,000 موقع في جميع أنحاء العالم. www.ets.org