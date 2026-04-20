U.S. Polo Assn. הציגה את חנות הדגל הגלובלית שלה ביעד מוביל במיאמי

Immersive celebration marked the opening, bringing sport and style to Bayside Marketplace

מיאמי, פלורידה , 20 באפריל 2026, ACCESS Newswire:

U.S. Polo Assn., מותג הספורט הרשמי של United States Polo Association - איגוד הפולו של ארצות הברית (USPA), תפס לאחרונה את אור הזרקורים במיאמי עם הפתיחה החגיגית של חנות הדגל הגלובלית שלו בבייסייד מיאמי, שצוינה בחגיגה אנרגטית על קו המים בהשתתפות שחקני פולו מקצועיים, ספורטאים אולימפיים, אישים בולטים, משפיענים ואורחים מוזמנים מעולם הספורט, האופנה והתרבות, המשקף את תפקידה של מיאמי כאחד ממרכזי הסטייל והתרבות הגלובליים המשפיעים ביותר בעולם.

4. נבחרת השחייה והצלילה הבינלאומית של אוניברסיטת פלורידה מצטלמת עם כדורי פולו (משמאל לימין) לוטניה בוגדנובה, האתלטית האולימפית ניקול פרנק רודריגז, האתלטית האולימפית אומי דיופ ודיאנה סנטמריה

5. דוגמניות ודוגמני המותג מצולמים עם חולצות הפולו של U.S. Polo Assn באירוע חנות הדגל הגלובלית של בייסייד מיאמי

6. המסיבה בעיצומה בפתיחה החגיגית של חנות הדגל הגלובלית של U.S. Polo Assn. בביסייד מיאמי

6האירוע, הממוקם על רקע קו הרקיע האייקוני של מיאמי, חגג את מעבר המותג ממיקומו הקודם בבייסייד אל חנות הדגל הגלובלית שהורחב לאחרונה בשטח של 3,000 רגל מרובע, יעד מוגבה שנועד להציג את מורשת הספורט תוך הצבת U.S. Polo Assn. במרכז אחד ממרכזי הקמעונאות והלייף סטייל הדינמיים ביותר בעיר. עם 1,200 חנויות ברחבי העולם, ואלפי נקודות הפצה נוספות ב-190 מדינות, חנות הדגל הזו U.S. Polo Assn. Bayside תורמת להתפתחותו של אחד המותגים הצומחים ביותר בעולם.

מאות אורחים רקדו כל הלילה לאורך קו המים של בייסייד, חוו ממקור ראשון את סגנון החיים בהשראת הספורט של U.S. Polo Assn, ובמקביל בחנו את הקולקציות המורחבות של החנות לגברים, נשים וילדים בסביבת הקמעונאות המודרנית והסוחפת של חנות הדגל. החגיגה כללה די ג'יי שביצע במקום, רגעים אינטראקטיביים של המותג, כולל מפגשי ספורטאים, חולצות פולו רקומות בהתאמה אישית, שקיות מתנה, כיבוד ומשקאות חינם, כולל יין רוזה במהדורה מוגבלת של U.S. Polo Assn. וקוקטייל Divot Stomp, המותג המזוהה עם המותג. חולצת פולו מתנפחת ענקית של U.S. Polo Assn. הופעלה גם היא כדי שהמעריצים יוכלו להצטלם איתה ולפרסם.

לאורך הערב, יצרה U.S. Polo Assn. אווירה צעירה ודינמית ששיקפה בהצלחה את הקשר האותנטי של המותג לספורט ולסגנון. בין המשתתפים הבולטים היה שחקן הפולו המקצועי ושגריר התאחדות הפולו העולמי של U.S. Polo Assn., לוקאס אסקובר, שהצטרף למסיבה למפגש וחתם על כדורי פולו לאורחים, תוך הדגשת שורשיו העמוקים של המותג בספורט. באותו הערב קיבלו גם את פני השחקנים האולימפיים הבאים - השחיינית האורוגוואית והזוכה האולימפית פעמיים ניקול פרנק רודריגז (@niky_frankk), השחיינית האולימפית הצרפתייה הסנגלית אומי דיופ אולי (@oumy_dxop), והצוללנית האיטלקייה והזוכה האולימפית פעמיים קיארה פלקאני ((@chiarapellacanii) - וחיזקה את הקשר ארוך השנים של U.S. Polo Assn. עם אתלטיקה עילית ותרבות ספורט בינלאומית.

"Bayside Miami, חנות הדגל הגלובלית של U.S. Polo Assn., ממוקמת בבייסייד מרקטפלייס (Bayside Marketplace), אחד מיעדי הקמעונאות הבינלאומיים העמוסים והחשובים ביותר במיאמי, משקפת באמת את קנה המידה, האנרגיה והמורשת של מותג הספורט שלנו, שמגלגל מיליארדי דולרים", אמר ג'יי מייקל פרינס, נשיא ומנכ"ל USPA Global, החברה שמנהלת ומשווקת את מותג U.S. Polo Assn., שמגלגל מיליארדי דולרים. "U.S. Polo Assn. גאה לקבל את פני צרכנים גלובליים למיקום המייצג את הסגנון הצעיר והמעורר השראה של המותג, חולק את סיפור הקשר האותנטי שלנו לספורט הפולו ותומך בצמיחה הגלובלית המתמשכת של המותג באחד השווקים הדינמיים ביותר בעולם".

חנות הדגל החדשה Bayside Miami, הממוקמת בשדרות ביסקיין 401 (401 Biscayne Boulevard), עוצבה למען יעילות ונגישות, עם מלאי מעמיק, זרימת לקוחות יעילה ומסכי LED גדולים המשפרים את הניווט בין הקולקציות תוך חיזוק הזהות הגלובלית של המותג ומורשתו בהשראת הספורט. האורחים מתקבלים בחולצות פולו צבעוניות, המסמלות את U.S. Polo Assn, וצוות ידידותי שיסייע בכל צרכיהם. החנות, הממוקמת באחד מיעדי קו המים הפתוחים המתויירים ביותר במיאמי, ממוקמת היטב כדי לשרת הן צרכנים מקומיים והן מיליוני תיירים בינלאומיים ונוסעי שייט שעוברים דרך בייסייד מדי שנה.

" U.S. Polo Assn. ממשיכה לבנות את נוכחותה העצומה בשוק ברחבי ארצות הברית, ומרכז הדגל החדש בבייסייד, מיאמי, הוא תוספת משמעותית לאסטרטגיה המקומית של המותג הגלובלי שלנו", אמר קליף ללונק, נשיא JRA, שותף הרישוי של U.S. Polo Assn. בארצות הברית. "כאחת ממרכזי הקמעונאות הבולטים ביותר של המותג בארה"ב, מרכז הדגל של בייסייד מייצג אבן דרך אסטרטגית בהתרחבות המתמשכת שלנו ובמחויבות שלנו לספק חוויית קמעונאות מודרנית בהשראת ספורט בערים המקושרות בינלאומית".

הפתיחה תואמת גם את הקמפיין הגלובלי החדש ביותר של U.S. Polo Assn, "חולצת הפולו: אייקון שנולד מהמשחק" (The Polo Shirt: An Icon Born from the Game), המכבד את התפתחותה של חולצת הפולו ממגרש המשחקים לפריט חיוני בסגנון מודרני. "אייקון שנולד מהמשחק", שהושק ברחבי העולם ב-190 מדינות באביב 2026, התעורר לחיים באמצעות נוכחות גלובלית, מתואמת ורב-ערוצית שנועדה להפוך את חולצת הפולו של U.S. Polo Assn לגלויה באופן חד משמעי בכל מקום בו צרכנים מקיימים אינטראקציה עם המותג בהשראת הספורט.

עם תגובת צרכנים חזקה מוקדמת ותנועת הולכי רגל מתמדת, מותג הדגל הגלובלי של Bayside Miami צפוי להפוך למניע מרכזי לצמיחת המותג בדרום פלורידה וברחבי המדינה, ולחזק את מעמדה של U.S. Polo Assn. כאחד ממותגי הספורט הבינלאומיים המובילים בעולם בתחום הלייף סטייל.

סרטונים משלימים: https://f.io/V6MKXhfa

אודות U.S. Polo Assn. ו- USPA Global

U.S. Polo Assn.הוא מותג הספורט הרשמי של United States Polo Association - איגוד הפולו של ארצות הברית (USPA), האיגוד הגדול ביותר של מועדוני פולו ושחקני פולו בארצות הברית, שנוסד בשנת 1890. עם טביעת רגל גלובלית של מיליארדי דולרים והפצה עולמית באמצעות יותר מ-1,200 חנויות קמעונאיות של U.S. Polo Assn., כמו גם אלפי נקודות הפצה נוספות, U.S. Polo Assn. מציע ביגוד, אביזרים והנעלה לגברים, נשים וילדים ביותר מ-190 מדינות ברחבי העולם. המותג נותן חסות לאירועי פולו גדולים ברחבי העולם, בהם U.S. Open Polo Championship® (אליפות הפולו הפתוחה של ארצות הברית), המתקיימת מדי שנה ב- NPC בפאלם ביץ', טורניר הפולו המוביל בארצות הברית. עסקאות היסטוריות עם ESPN בארצות הברית, TNT ו- Eurosport באירופה ו- Star Sports בהודו משדרות כעת כמה מאליפויות הפולו המובילות בעולם, בחסות U.S. Polo Assn. , מה שהופך את הספורט המרגש לנגיש למיליוני אוהדי ספורט ברחבי העולם בפעם הראשונה.

U.S. Polo Assn. נבחר באופן עקבי לאחד מזכייני הספורט העולמיים המוביל בעולם לצד ה-NFL, PGA Tour ו- Formula 1, על פי License Global. בנוסף, המותג בהשראת הספורט זוכה להכרה בינלאומית עם פרסים על צמיחה גלובלית ודיגיטלית. בשל הצלחתו העצומה כמותג עולמי, U.S. Polo Assn. מסוקר בפורבס, Fortune, Modern Retail ו-GQ, כמו גם ב-Yahoo Finance ובלומברג, בין מקורות מדיה בולטים רבים אחרים ברחבי העולם. למידע נוסף, בקרו uspoloassnglobal.com ועקבו אחרי @uspoloassn.

USPA Global היא חברת בת של איגוד הפולו של ארצות הברית USPA ומנהלת את המותג הגלובלי U.S. Polo Assn, המוערך במיליארדי דולרים.http://www.globalpolo.com . USPA Global מנהלת גם את חברת הבת שלה, Global Polo, שהיא מובילה עולמית בתוכן ספורט הפולו. לקבלת מידע נוסף בקרו באתר globalpolo.com או ב- Global Polo ביוטיוב.

