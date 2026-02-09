‫Egnyte تعزّز دعمها للشركات في الشرق الأوسط عبر كوادر محلية وبنية إقليمية ومركز بيانات جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة

ماونتن فيو، كاليفورنيا, Feb. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — تعمل شركة Egnyte، الرائدة في مجال التعاون الآمن في المحتوى والذكاء والحوكمة، على توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، في خطوة تعكس الطلب المتزايد على التعاون السحابي الآمن. توفر منصة Egnyte لعملائها بنية تحتية سحابية عالمية موثوقة وقابلة للتوسع، تلبّي متطلبات توطين البيانات المحلية في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. افتتحت الشركة مؤخرًا أول مركز بيانات لها في الإمارات العربية المتحدة، تم إنشاؤه على منصة Microsoft Azure، في حين تعمل التطبيقات أيضًا على Google Cloud في جميع أنحاء المنطقة.

قال Stan Hansen، المدير التنفيذي للعمليات في Egnyte: “في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقييم تخزين المعلومات وحوكمتها، تصبح البنى التحتية التقليدية وخوادم الملفات المحلية ومراكز البيانات المعزولة خارج المنطقة خيارات أقل جدوى. وبفضل حلول Egnyte السحابية المرنة، يمكن للعملاء اختيار نماذج نشر آمنة تُبقي المحتوى قريبًا من أسواقهم الأساسية وتوفر في الوقت ذاته خيارات سهلة الاستخدام للتوسع مع نمو أعمالهم وتشديد اللوائح التنظيمية.”

صُمِمت البنية الإقليمية لشركة Egnyte لتلبية متطلبات توطين البيانات الفريدة لكل دولة، بما في ذلك قوانين حماية البيانات الشخصية (PDPL) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا. ومن خلال إنشاء مركز بيانات في الإمارات العربية المتحدة وإضافته إلى مراكز البيانات الحالية في الدمام بالمملكة العربية السعودية والدوحة بقطر، تضمن Egnyte للمؤسسات الالتزام باللوائح، والاستفادة من تحسين سرعات الوصول إلى البيانات، وتجربة استخدام سلسة، كلها مُصَممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التنظيمية والتشغيلية المحددة بالمنطقة.

تُمكِّن مراكز البيانات المحلية المؤسسات من الاحتفاظ بمحتواها بالقرب من مقرها، ما يُحسّن السرعة ويقلل زمن الاستجابة ويعزز الإنتاجية. وبفضل هذا الاستثمار، تدعم البنية التحتية السحابية الموثوقة والآمنة لشركة Egnyte الوصول في الوقت الفعلي إلى الملفات الكبيرة والمعلومات الحساسة بسهولة، ما يضمن أداءً عالمي المستوى والتزامًا باللوائح.

نبذة عن Egnyte

تجمع شركة Egnyte بين قوة إدارة المحتوى السحابي وأمن البيانات والذكاء الاصطناعي في منصة محتوى ذكية واحدة. ويثق أكثر من 22,000 عميل في Egnyte لتحسين إنتاجية الموظفين، وأتمتة العمليات التجارية، وحماية البيانات الحيوية، بالإضافة إلى تقديم حلول متخصصة في مجال ذكاء المحتوى والأتمتة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العمارة والهندسة والبناء (AEC)، وعلوم الحياة، والخدمات المالية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.egnyte.com.

