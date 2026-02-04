CGTN: أكثر من مجرد رحلة: كيف يعكس ازدحام حركة السفر خلال عيد الربيع التغيرات التي تشهدها الصين

يبدأ موسم ذروة السفر خلال عيد الربيع لعام 2026 في 2 فبراير ويستمر لمدة 40 يومًا، لينتهي في 13 مارس. وقبل هذا الموسم السنوي، نشرت شبكة CGTN مقالاً خاصًا يستكشف كيف تجاوز هذا الحدث كونه مجرد ظاهرة نقل، ليصبح منظورًا فريدًا لرصد التحوّل الاجتماعي في الصين.

تحت وهج الأضواء الكاشفة في إحدى قواعد الصيانة بمدينة نانتشانغ، بمقاطعة جيانغشي شرقي الصين، تصطف صفوفٌ من القطارات فائقة السرعة ذات الهيكل الفضي في تناسقٍ مثالي. وعند النظر من الأعلى، يشبه هذا الاصطفاف أسطولاً من حاملات الطائرات البرية الجاهزة للخدمة.

يُعَد هذا الموقع إحدى نقاط الانطلاق المنتشرة في أنحاء الصين لأكبر موجة هجرة بشرية في العالم، والمعروفة باسم “تشونيون”. وتبدأ رسميًا ذروة السفر السنوية لعيد الربيع، التي تستمر لمدة 40 يومًا، مع حلول منتصف ليل 2 فبراير، قبيل أهم عطلة في البلاد.

من المتوقع أن يحطم موسم “تشونيون” هذا العام جميع الأرقام القياسية السابقة، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى عدد هائل من رحلات الركاب بين المناطق سيصل إلى 9.5 مليار رحلة خلال فترة الأربعين يومًا، التي تمتد حتى 13 مارس.

إن موسم ذروة السفر لعام 2026، مدعومًا بعطلة مدتها تسعة أيام، وهي الأطول في السنوات الأخيرة، ليس مجرد إنجاز لوجستي فحسب، بل يمثل صورة حية للتغيرات الاجتماعية التي تشهدها الصين.

مرونة الخدمات اللوجستية الصينية

كما هو الحال كل عام، يمثل موسم تشونيون 2026 عرضًا مذهلاً للخدمات اللوجستية. ويتوقع المسؤولون أن تظل وسائل النقل الخاصة مع القيادة الذاتية هي وسيلة النقل السائدة والمهيمنة على المشهد، حيث تمثل حوالي 80 بالمائة من جميع الرحلات. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسجّل السكك الحديدية والطيران المدني مستويات قياسية تاريخية، حيث سيبلغ عدد المسافرين 540 مليون و95 مليون مسافر على التوالي.

خلف هذه الإحصاءات، توجد بنية تحتية متطورة ومتعددة المستويات. ولدعم الزيادة الكبيرة في استخدام المركبات الكهربائية، وسّعت وزارة النقل شبكة محطات الشحن على الطرق السريعة لتصل إلى 71,500 نقطة شحن. كما يمكن للمسافرين استخدام برنامج مُصغر خاص لمراقبة حالة توفر الشواحن في الوقت الفعلي، في حين تم نشر وحدات شحن متنقلة للطوارئ خلال ساعات الذروة.

استكمالاً لشبكات الطرق السريعة، تستخدم السكك الحديدية الصينية – المدعومة الآن بشبكة فائقة السرعة تزيد عن 50,000 كيلومتر – أنظمة تذاكر متقدمة وبنية تحتية شاملة لضمان رحلات سلسة ذات طاقة استيعابية عالية.

تظل السلامة في صدارة الأولويات. ومع اقتراب الجبهات الباردة التي تهدد شمال ووسط البلاد بالثلوج والجليد، قامت China Meteorological Administration وإدارات الطوارئ بنشر معدات إزالة الجليد مُسبقًا وفرق إنقاذ متخصصة. كما تتوفر أدوات عالية التقنية، بما في ذلك طائرات بدون طيار ومروحيات، جاهزة للاستجابة السريعة. ويشير المسؤولون إلى أن تنسيق موسم “تشونيون” يمثل عملية ضخمة تشمل أكثر من 20 جهة حكومية.

خدمة مميزة

انطلاقًا من حرص أكبر على راحة الركاب، يقدّم موسم ذروة السفر هذا العام مزيد من “الخدمات المميزة” التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للملايين، محوّلةً الهجرة الضخمة إلى تجربة تتميز بطابعها الشخصي المناسب لكل مسافر.

تتمثل إحدى النقاط البارزة في زيادة عدد “العربات الهادئة”، إذ تتوفر هذه العربات الآن في أكثر من 8,000 قطار فائق السرعة، مقدمةً ملاذًا مريحًا للركاب الباحثين عن رحلة هادئة. وقد تم تقليل مستوى صوت الإعلانات إلى 40%، ويقدّم أفراد الطاقم خدمة “صامتة”، حيث تُستبدل الإعلانات الصاخبة بالمساعدة الهادئة. كما يقدّم الموظفون سَدّادات أذن مجانية للاستخدام مرة واحدة وحقائب ترفيهية تشمل كتبًا مُصوّرة، للحفاظ على هدوء الأطفال وترفيههم.

تُبذَل جهود حثيثة في المطارات الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لسد الفجوة الرقمية، وتُعَد خدمات “Silver Hair” من أهم الخدمات في هذا المجال، والتي توفر لكبار السن تجربة سفر مريحة وكريمة. فعلى سبيل المثال، يتمتع المسافرون الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فأكثر بأولوية في تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة في Shijiazhuang Airport بشمال الصين.

أصبح السفر أيضًا أكثر شمولاً للعائلات، بما في ذلك حيواناتهم الأليفة. في مقاطعة خنان بوسط الصين، توسّعت خدمات “Pet Rail” من محطة واحدة إلى أربع محطات، ما يسمح للمسافرين بحجز صناديق نقل متخصصة عبر التطبيق 12306.

رأس السنة الصينية

تُعَد حركة التنقل الهائلة للناس خلال موسم “تشونيون” رحلة جماعية نحو الوطن، تُتوّج بعيد الربيع، المعروف أيضًا باسم رأس السنة الصينية، والذي يصادف 17 فبراير هذا العام. ويوافق هذا المهرجان، المُتجذر في الثقافة الصينية باحتفالات متنوعة الأشكال، اليوم الأول من السنة القمرية ويرمز إلى التجديد ووحدة الأُسرَة، كما أنه يحمل صدىً عالميًا للأمل والتطلّع نحو حياة أفضل.

تجذب الطقوس الأساسية – لمّ شَمْل الأُسرَة، والزينة الحمراء التي ترمز إلى الرخاء، وتمنيات الحظ السعيد، والولائم العائلية الاحتفالية، وصناعة الحِرف التقليدية مثل الفوانيس – عشاق الثقافة في جميع أنحاء العالم بأسلوبها الفريد في استقبال العام الجديد.

كل عام، يُجسِّد برنامج “حفل مهرجان الربيع”، وهو برنامج تلفزيوني سنوي يُبث مباشرةً من قِبل China Media Group ويشاهده مليارات المشاهدين حول العالم، الجاذبية الثقافية للصين. وعقب إتمام ثلاث بروفات، يواصل حفل عام 2026 التطوّر في أجواءٍ احتفاليةٍ مبهجة، ليعكس بصورة جلية حيوية الصين في عصر جديد.

قدّمت شبكة CGTN أيضًا، في ليلة رأس السنة الصينية، برنامجها الرئيسي المباشر الخاص “Super Night”. قدّم البرنامج تعليقًا مصاحبًا لحفل عيد الربيع المُذاع على مجموعة CMG بخمس لغات –الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والروسية – إلى جانب مجموعة من المواد الأصلية. وقد استعرضت هذه الفقرات بوضوح جوانب من الثقافة الصينية التي تأسر الجمهور في الخارج، بما في ذلك عادات عيد الربيع، والتراث الثقافي غير الملموس، والأوبرا التقليدية، ما ساعد المشاهدين حول العالم على فهم جوهر الثقافة الصينية بشكل أفضل والتفاعل معها وجدانيًا.

