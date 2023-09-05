‫KLEVV تطلق محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة CRAS C910 Lite M.2 الجديد كليًا 

سرعة فائقة للغاية وسعة ضخمة

5 سبتمبر، 2023 هونج كونج – Media OutReach – تكشف KLEVV، وهي علامة تجارية ناشئة لوحدات الذاكرة من Essencore، بحماسة كبيرة الستار عن أحدث محرك أقراص ذي حالة ثابتة M.2 وهو: CRAS C910 Lite، المزود بمواصفات متطورة لأداء لا يضاهى.

تجربة معدلات نقل البيانات الفائقة السرعة

وكإضافة جديدة لمجموعة M.2 SSD من KLEVV، يستخدم محرك الأقراص CRAS C910 Lite الجديد كليًا واجهة PCI Express® Gen4 x4 المدعومة من قبل NVMe 1.4؛ الأمر الذي يضمن معدلات نقل بيانات بسرعة رهيبة كالبرق تكون ممتازة للألعاب التنافسية وصناعة المحتوى.

سعة ضخمة بعامل شكل مضغوط وانسيابي

وكون محرك الأقراص CRAS C910 Lite يتوفر بسعات تخزين متعددة، تشمل: 500 جيجا بايت، و1 تيرا بايت، و2 تيرا بايت، و4 تيرا بايت، فهو يتميز بمكونات فلاش 3D NAND المختارة بعناية، والتي تمكن من سرعات قراءة/كتابة متسلسلة مدهشة تصل إلى 5000/4200 ميجا بايت/الثانية و IOPS للقراءة والكتابة العشوائية 4ك تصل إلى 680،000/880،000.

ولأنه يتميز بوزنه الخفيف الذي يبلغ 7 جرامات فقط بفضل بنيته الرفيعة للغاية والغير المسبوقة والأحادية الجانب وفقًا لـ M.2 2280؛ فجهاز CRAS C910 Lite يعيد تعريف الأداء المضغوط؛ مما يجعله الاختيار الأمثل لمجموعة واسعة من الأجهزة بدءًا من الحاسبات الشخصية الصغيرة الخفيفة إلى الحاسبات المحمولة الملساء.

تقنية متقدمة للحفاظ على سلامة البيانات وموثوقيتها

يحتوي CRAS C910 Lite على محرك LDPC ECC قوي لتعزيز استقرار البيانات. فهو يحمي سلامة البيانات من خلال معالجة الأخطاء، وضبط التلف، والخنق الحراري، وتشفير AES 256-بت لمزيد من الامان. وعلاوة على ذلك، يوفر استخدام تقنية S.M.A.R.T. تحديثات فورية على أداء وصحة محرك الأقراص ذي الحالة الثابتة.

وتتضمن KLEVV ترخيص برنامج “Acronis True Image HD” مجانًا مع كل جهاز CRAS C910 Lite SSD لتعزيز قيمته بشكل أكبر. يوفر هذا البرنامج مزايا النسخ الاحتياطي لصور القرص؛ مما يتيح للمستخدمين استعادة أو نقل البيانات من المحرك الموجود لديهم بالفعل بكل سهولة.

يعد CRAS C910 Lite اختيارًا اقتصاديًا ممتازًا لترقية الحاسبات المحمولة والحاسبات المكتبية من الفئة المتوسطة والاقتصادية. كما يتم توفير ضمان مدته 5 سنوات للمستخدمين ليبقوا مطمئنين أن أجهزتهم في أيدٍ أمينة.

يرفع CRAS C910 Lite SSD من KLEVV سقف التوقعات من خلال السرعة المذهلة، وأمان البيانات القوي، والبرنامج السهل الاستخدام من قبل المستخدم لإدارة البيانات بكفاءة. وكون محرك الأقراص ذي الحالة الثابتة (SSD) هذا يقدم أداءً عاليًا وخيارات تخزين متعددة، فهو يعد حلاً متعدد الاستخدامات وموثوقًا لكل المهام ذات البيانات الكثيفة.

توافر المنتج ومكان الشراء

ستتوفرأ CRAS C910 Lite سبتمبرا2023 ، ويتم توزيع من

KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy

معلومات إضافية

CRAS C910 Lite – https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Cras_C910Lite

حول ESSENCORE

تأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وترى لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: “تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات”. تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.essencore.com.

حول KLEVV

KLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من أكبر شركة منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. حازت ذاكرة KLEVV / SSD على جائزة Red Dot Design الألمانية لتصميمها المبتكر لمنتجاتها في 2015 و2019 و2021 و2022. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.klevv.com.