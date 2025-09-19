‫شركة زوتاري تعزّز التزاماتها تجاه المملكة العربية السعودية من خلال مقرها الإقليمي الجديد

تماشيًا مع برنامج التوطين في رؤية 2030، تلتزم شركة زوتاري بتطوير المواهب المحلية وخلق فرص العملجوهانسبرج، جنوب أفريقيا – إي كيو إس نيوزواير – 18 سبتمبر 2025 – شركة زوتاري ( www.Zutari.com ) الرائدة في مجال الهندسة واستشارات البناء والبنية التحتية، والتي تتمتّع بخبرة تزيد عن 90 عامًا في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، قد أنشأت مقرها الإقليمي رسميًا في مدينة الرياض، ممّا يؤكد التزامها بدعم رؤية المملكة الطموحة 2030.

يوفّر المقر الرئيسي الجديد، إلى جانب الفرع الدولي لشركة زوتاري للاستشارات الهندسية – فرع المملكة العربية السعودية، منصّة قوية لشركة زوتاري من أجل تقديم حلول مبتكرة ومستدامة وذات صلة محلية ومصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات المملكة.

وقد صرّح إرميس ماركيز، المدير العام لشركة زوتاري السعودية ومدير الاستراتيجيات في منطقة الشرق الأوسط قائلًا: “تمر المملكة العربية السعودية بمرحلة محورية في مسيرتها التنموية، ونعتقد أن الوقت قد حان لتعميق استثماراتنا وتواجدنا هنا”. وأضاف: “يعكس قرارنا بإنشاء قاعدة دائمة في الرياض ثقتنا في نمو المملكة على المدى الطويل، والتزامنا بأن نكون شريكًا موثوقًا به في رسم معالم مدنها وبنيتها التحتية وصناعاتها المستقبلية”.

تماشيًا مع برنامج التوطين الوارد في رؤية 2030، التزمت شركة زوتاري بتطوير الكفاءات المحلية وتوفير فرص العمل. ويوظف مكتب الشركة في الرياض، الذي افتُتح عام 2022، الكفاءات السعودية، مع أهدافٍ لضمان ألّا تقل نسبة السعوديين في قواها العاملة عن 30%. وقد كُرِّمت جهود شركة زوتاري في شهر يونيو 2024 بحصولها على المستوى البلاتيني من برنامج النطاقات، وهو أعلى مستوى امتثال للتوطين في المملكة.

أضاف إرميس قائلًا: “لطالما ركّز نهجنا على الجمع بين الخبرة الدولية والحضور المحلي القوي، ومن خلال الاستثمار في المواهب السعودية، والتعاون مع الجامعات المحلية، وترسيخ الاستدامة في كل ما نفعله، نهدف إلى المساهمة في ابتكار حلول عالمية المستوى لكنها سعودية أصيلة.”

مع أكثر من 2500 مهندس ومصمّم وعالم ومستشار، تواصل زوتاري تقديم حلول مبتكرة ومستدامة، ورقمية، في مجالات الإنشاءات والنقل والطاقة والمياه والتعدين والتطوير الحضري والتكيف مع تغيّر المناخ. ويمثل ترسيخ قاعدة متينة في المملكة العربية السعودية تطورًا طبيعيًا في مهمتها الرامية إلى بناء إرث مستدام في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

حول زوتاري:

زوتاري، شركة رائدة في مجالات الهندسة واستشارات المباني والبنى التحتية، تتمتّع بإرثٍ عريق يمتد لأكثر من 90 عامًا في أفريقيا والشرق الأوسط. إنّنا نتعاون مع عملائنا طوال دورة حياة البنية التحتية، ونقدّم حلولًا مبتكرة ومدعومة رقميًا في قطاعات مثل: الإنشاءات، والمياه، والتعدين، والطاقة، والنقل، والاستدامة. ونساهم في ابتكار حلول محلية بارزة عالميًا، ونضع في مقدمة أولوياتنا التأثير والهدف والأفراد. في شركة زوتاري، لا نصمّم البنية التحتية فحسب، بل نخلق الإمكانات، ونفتح آفاق المستقبل، ونبني إرثًا حيويًا يرتقي بالمجتمعات ويعيد تعريف ما هو ممكن للأجيال القادمة.

