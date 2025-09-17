‫الفخامة الباريسية تتألّق برونقها في بانكوك: شركة رابيت القابضة، التابعة لمجموعة بي تي إس، بالتعاون مع أناندا يونيفيل

فن الحياة الفرنسي يُلقي بظلاله على سوخومفيت 38، ويجمع بين المعيشة الفاخرة للغاية في ذا ريزيدنسز 38، والضيافة الراقية في لا كليف بانكوك التابعة لذا كريست كوليكشن، وتجارب تناول الطعام الخاصة الحصرية.

بانكوك، تايلاند – ميديا ​​آوت ريتش نيوزواير17 – سبتمبر 2025 – شركة رابيت القابضة العامة المحدودة، التابعة لشركة بي تي إس جروب القابضة العامة المحدودة، بالتعاون مع شركة أناندا للتنمية العامة المحدودة، عقدت فعالية يوم مفتوح حصري لمشروعها السكني الفاخر للغاية، ذا ريزيدنسز 38، المستوحى من الطراز الفرنسي، ومشروع لا كليف بانكوك من ذا كريست كوليكشن، وهو مشروع سكني فندقي تديره شركة أسكوت المحدودة. وقد أتاحت الفعالية للحضور فرصة حصرية لتجربة مزيجٍ فريدٍ من الأناقة الفرنسية والرقي التايلاندي في هذا المشروع.

من في الصورة (من جهة اليسار إلى اليمين):

الشيف تاكاشي ساساكي، كابو تاكاشي الشيف واي ين مان، مطبخ الشيف مان الخاص الآنسة ثريا ساثينجوسيت، الرئيسة التنفيذية بالإنابة، رابيت القابضة السيد كافين كانجاناباس، الرئيس التنفيذي، مجموعة بي تي إس القابضة السيد شانوند روانجكريتيا، الرئيس التنفيذي، أناندا للتطوير السيد كانيت سانجموكدا، المدير العام الإقليمي، تايلاند ولاوس، أسكوت المحدودة الشيف أرنو دوناند سوتييه

استمتع الضيوف المميزون بفلسفة “فن الحياة الفرنسي” المميزة للمشروع، بدءًا من حفل استقبال أنيق قبل إجراء جولة في وحدات العرض بالطابق الحادي والثلاثين. إن مشروع “ذا ريزيدنسز 38” يجسّد جوهر الفخامة الفرنسية من خلال مجموعته المكوّنة من 56 جناح وبنتهاوس حصريًا، حيث تتراوح غرف النوم بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف. ويتميز كل جناح بموقعه في الزاوية، ممّا يوفّر إضاءة طبيعية وفيرة وإطلالات بانورامية خلّابة، بالإضافة إلى أجهزة منزلية عالمية المستوى وتشطيبات فاخرة، كما يتمتّع السكّان بخصوصية استثنائية بفضل الردهة والمصاعد الخاصة، بالإضافة إلى أماكن الإقامة المخصّصة للحيوانات الأليفة.

لقد صُمم مشروع “ذا ريزيدنسز 38” من قِبل المهندس المعماري العالمي أنطونيو شيتيريو من شركة ACPV ARCHITECTS ، التي تضم أعمالها فندق بولغاري في ميلانو. ويُعدّ هذا المشروع تحفة معمارية فريدة. وتُوظّف شركة PIA Interior خبرتها في ابتكار مساحات تجمع بين الفخامة والدفء، مُصمّمة لتتكامل مع أنماط حياة السكان الراقية، بينما تُقدّم شركة SHMA للهندسة المعمارية المستدامة مساحات خضراء تتناغم بسلاسة مع الطبيعة، مُعززةً بذلك الرفاهية لتشكّل ملاذًا حضريًا هادئًا.

يقدّم فندق لا كليف بانكوك من ذا كريست كوليكشن، بإدارة شركة أسكوت المحدودة، نحو 115 وحدة سكنية فندقية مصمّمة حسب الطلب، تتراوح ما بين الاستوديوهات إلى الأجنحة المكوّنة من غرفتي نوم. وبوحيٍ من مفهوم العلامة التجارية “قصة وراء كل باب” وفن الحياة الفرنسي، يمزج الفندق بين التراث والرقي من خلال تصميمه المتقن وتجاربه الغامرة ووسائل الراحة، مثل المسبح، وينابيع المياه الساخنة بالحمامات، وصالة النزلاء، ومراكز اللياقة البدنية، بالإضافة إلى خدمات الضيافة الشخصية.

خلال اليوم المفتوح، استضاف مشروع ذا ريزيدنسز 38 خدمة طعام مُعدّة خصيصًا، تضم أطباقًا مميزة من مطعمين خاصين في الطابق الحادي عشر: مطبخ شيف مان الخاص بالشيف واي ين مان، وكابو تاكاشي الخاص بالشيف تاكاشي ساساكي. وتتوفّر ملاذات الطهي الحصرية تلك، بما في ذلك التعاون مع طهاة حائزين على نجمة ميشلان من شركة تيرتل 23 المحدودة، على بُعد مسافة قصيرة بالمصعد من منازل السكان، ممّا يجعل ذا ريزيدنسز 38 الوجهة المثالية لعشاق الطهي.

علاوةً على ذلك، يقع المشروع في سوخومفيت 38، على بُعد خطوات من محطة بي تي إس ثونغ لو، وذا ريزيدنسز 38، ولا كليف بانكوك من ذا كريست كوليكشن، ممّا يضع السكان في قلب أكثر أحياء بانكوك الثقافية حيوية. ويشتهر الحي بمزيجه المتنوّع من أماكن الحياة العصرية الفاخرة، والرعاية الصحية عالمية المستوى، والمطاعم الراقية، والمقاهي الأنيقة، والمدارس الدولية المرموقة، ممّا يخلق بيئة مثالية حقيقية توفّر راحة لا مثيل لها.

لمزيد من المعلومات حول حدث اليوم المفتوح، يُرجى الاتصال على الرقم 020960511 أو زيارة موقعنا https://www.theresidences38.com