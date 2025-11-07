‫افتتاح فصل الكونغرس السنوي للاستثمار (AIM) – الصين 2025 في شنغهاي، تعزيز الشراكة الإماراتية – الصينية وتوسيع آفاق الاستثمار العالمي

شنغهاي, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —



افتتح الكونغرس السنوي للاستثمار (AIM Congress)، المنصة العالمية الرائدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، أول فصوله الدولية في شنغهاي، في حدث يمثل علامة فارقة في مسيرة توسع الكونغرس عالميًا، وتجسيدًا لرسالته في تعزيز الابتكار والنمو المستدام والتعاون العابر للحدود.

انعقد الحدث في فندق جينغ آن شانغريلا خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مؤسسة AIM العالمية، تحت شعار:

«فك شيفرة محركات العولمة المتشابكة: من الخروج إلى الصعود».

H.E. Hussain Ibrahim Al Hammadi

شهد حفل الافتتاح حضور كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار وقادة الأعمال من دولة الإمارات والصين والمجتمع الاستثماري الدولي. ومن بين الحضور البارزين:

معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية؛ وبو يابينغ، نائب رئيس لجنة بلدية شنغهاي للاقتصاد والمعلوماتية؛ وراي كون تشونغ، سفير التغير المناخي والحائز على جائزة نوبل؛ ومعالي داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية.

وخلال كلمته الرسمية، أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، عمق الشراكة الاستراتيجية والنمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى دور الإمارات كمركز إقليمي رئيسي وشريك عالمي موثوق.

وقال معاليه:

“لقد أصبحت دولة الإمارات اليوم أهم شريك تجاري غير نفطي للصين في منطقة الشرق الأوسط. كما تمثل مركزًا محوريًا يربط الصين بالأسواق الإقليمية والعالمية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وسياساتها الاقتصادية المرنة وبيئتها الاستثمارية الجاذبة التي تدعم الاستثمار المستدام والتجارة الحرة.”

H.E. Dawood-Al-Shezawi

ومن أبرز محطات الحفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تاريخية بين كل من:

غرفة التجارة الدولية في بكين (BCIC) ومؤسسة AIM العالمية؛

مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية – فرع نانجينغ (CCPIT Nanjing) ومؤسسة AIM العالمية؛

شركة داودي للاستثمار (DDI) ومؤسسة AIM العالمية؛

وغرفة تجارة شينزن ومؤسسة AIM العالمية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير التجارة.

على مدار يومين، يجمع الكونغرس السنوي للاستثمار – فصل الصين 2025 أكثر من 85 متحدثًا دوليًا عبر 15 جلسة رفيعة المستوى وبمشاركة أكثر من 1000 شخص من 45 جنسية.

ويتناول المنتدى موضوعات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتمويل الواعي بالمناخ، وتطوير الاقتصاد الرقمي، والتنمية الحضرية الشاملة، مما يعكس رسالة الكونغرس في ربط السياسات بالتكنولوجيا والاستثمار من أجل التقدم المشترك.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال معالي داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية:

“نحن لا نجتمع هنا لمجرد مناقشة الاستثمار، بل لصياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. تأسست مؤسسة AIM العالمية لربط الاستثمار بالغاية، لضمان أن تكون الازدهار قابلًا للقياس وذا معنى في آن واحد. الفرص موجودة هنا في هذه القاعة، والشراكات تبدأ اليوم.”

Opening Ceremony

وخلال الحفل، أعلنت مؤسسة AIM العالمية عن الحدث القادم “Tycoons“ – وهو تجمع خاص عالمي للتواصل بين قادة المال والأعمال، والمقرر عقده في 12 أبريل 2025 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

سيجمع الحدث 500 قائد بارز، من بينهم 250 من كبار التنفيذيين في دولة الإمارات و250 من المشاركين الدوليين يمثلون صناديق الثروة السيادية، وشركات «فورتشن غلوبال 500»، ومكاتب العائلات الثرية، والمستثمرين المؤسسيين، ومؤسسي الشركات العملاقة.

ويهدف “Tycoons” إلى أن يكون منصة حوار استراتيجي رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الصناعات والأسواق العالمية.

كما سلط المنتدى الضوء على النسخة القادمة من الكونغرس السنوي للاستثمار 2026، والمقرر عقدها من 13 إلى 15 أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار:

«إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمار جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل».

من المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 25,000 مشارك من 180 دولة، بينهم 1400 متحدث و1385+ مندوبًا، مما يؤكد مكانة AIM كأبرز منصة استثمارية عالمية تجمع الحكومات وقادة الأعمال ورواد الشركات.

ويرتكز الكونغرس على ثلاثة محاور رئيسية: الأسواق العالمية، الاقتصادات المستقبلية، والجيل القادم (NexGen)، لبحث سبل توظيف الابتكار والشمولية والاستدامة في دفع عجلة الازدهار العالمي.

يمثل فصل الكونغرس السنوي للاستثمار – الصين 2025 محطة تاريخية في مسار التعاون الاستثماري الدولي، ورمزًا لتعميق الشراكة بين الإمارات والصين.

ومن خلال جمع صنّاع القرار والمبتكرين وواضعي السياسات من مختلف أنحاء العالم، يواصل AIM ترسيخ دوره كجسر يربط بين الأسواق، مسهمًا في تعزيز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية والنمو الشامل.

للاستفسارات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:[email protected]

