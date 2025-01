‫PTT Oil and Retail Business ترسم طريقها نحو الريادة العالمية مع وضع الاستدامة في صدارة أهدافها استراتيجيًا

Media OutReach Newswire – يناير 8 2025 – بانكوك، تايلاندتقود شركة PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR) التطور الدولي والابتكار المستدام، مستفيدةً من تنوع اختصاصاتها للتكيف مع تقلبات الأسواق العالمية. في ظل عدم وضوح الأوضاع الجغرافية السياسية وتقلبات أسعار النفط، نشرت OR نتائج مالية قوية وأعلنت مخططًا استراتيجيًا يهدف إلى تغيير مسار أعمالها من أجل تحقيق الاستدامة والشمول في المستقبل.

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت OR عن صافي ربح بلغ 4.65 مليار بات تايلاندي وإيرادات مبيعات بلغت 538.05 مليار بات تايلاندي بناءً على أداء متميز في مجموعتيها المتخصصتين في قطاعي منتجات أسلوب الحياة والأعمال التجارية العالمية اللتين زاد نموهما بنسبة 8.1٪ و11.6٪ على التوالي. تدل هذه النتائج على مرونة OR وقدرتها على التكيف إلى جانب ترسيخ مكانتها بوصفها شركة رائدة في الصناعة وذات رؤية تقدمية.

توسيع الآفاق: استراتيجية التطور الدولي

تدير شركة OR حاليًا عملياتها في 11 دولة – كمبوديا ولاوس والفلبين وفيتنام وسنغافورة وميانمار وماليزيا واليابان وعمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين – مما يؤكد سعيها إلى أن تصبح من الشركات العالمية الرائدة في قطاعي النفط وتجارة التجزئة. مع وجود 411 محطة بي تي تي و382 منفذًا لكافيه أمازون في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، تعمل OR على ترسيخ أعمالها بقوة على المستوى الإقليمي.

لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، تعمل شركة OR على توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية (إي في ستيشن بلاز) بسرعة، وبذلك تدعم تحول المنطقة إلى استخدام وسائل النقل المستدام. في الوقت نفسه، تعطي شركة بي تي تي لمواد التشحيم الأولوية للنمو في إندونيسيا وتايوان بناءً على حضورها الراسخ في أكثر من 40 دولة في مختلف أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا.

أصبحت كمبوديا أحد الأسواق الرئيسية لأنها تضم 183 محطة بي تي تي و248 منفذًا لكافيه أمازون، بينما تضم الفلبين ولاوس 170 و58 محطة بي تي تي على التوالي. مقاهي كافيه أمازون، التي تشتهر بحرصها المستمر على تقديم قهوة عالية الجودة، تواصل ازدهارها على المستوى الدولي، مما يعزز وجود شركة OR في الأسواق ذات الإمكانات العالية.

قامت شركة OR – دعمًا لتوسعها – بتخصيص استثمار قيمته 8 مليارات بات تايلاندي على مدى السنوات الخمس المقبلة (2024-2028)، ويستهدف هذا الاستثمار الطاقة النظيفة وتطوير البنية الأساسية والفرص العالمية. يتلاءم هذا الاستثمار الاستراتيجي مع رؤية OR في نقل نموذج أعمالها القائم على الاستدامة إلى الساحة العالمية.

قال إم إل بيكثونج ثونجياي، الرئيس التنفيذي لشركة PTT Oil and Retail Business Public Company Limited: “نهدف إلى تحقيق قيمة مشتركة للمجتمعات إلى جانب تقديم خدمات مميزة للعملاء في جميع أنحاء العالم”.

المخطط الاستراتيجي: المرونة والتحول لعام 2025

في إطار التطلع إلى المستقبل، وضعت شركة OR استراتيجية تركز على الكفاءة والابتكار وإدارة المخاطر:

ترشيد التكاليف : خفض نفقات التشغيل من خلال تدابير صارمة لضبط التكاليف وملكية الأصول الاستراتيجية واستراتيجية التشغيل.

: خفض نفقات التشغيل من خلال تدابير صارمة لضبط التكاليف وملكية الأصول الاستراتيجية واستراتيجية التشغيل. إدارة المخاطر : تعزيز الاستقرار التشغيلي من خلال استخدام نظام (Dashboard Control Tower) للتعامل مع تقلبات أسعار السلع.

: تعزيز الاستقرار التشغيلي من خلال استخدام نظام (Dashboard Control Tower) للتعامل مع تقلبات أسعار السلع. التحول الرقمي : تطبيق مخطط رقمي لتحديث العمليات والترابط بين استثمارات OR ومشاريعها لرفع مستوى انخراط العملاء.

: تطبيق مخطط رقمي لتحديث العمليات والترابط بين استثمارات OR ومشاريعها لرفع مستوى انخراط العملاء. تحسين الأداء الاستثماري: تنظيم الاستثمارات لإعطاء الأولوية للمشاريع مرتفعة العائد وإيقاف المشاريع ضعيفة الأداء ومحدودة الفعالية.

تعكس هذه المبادرات التزام شركة OR بتطوير نموذج أعمالها لتلبية المتطلبات العالمية المتغيرة باستمرار.

الاستدامة كعنصر مُحفز

تظل الاستدامة عنصرًا أساسيًا في عمليات OR بما يتماشى مع أهدافها لعام 2030 من أجل:‎

خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتقليل النفايات بنسبة الثلث.

تحسين مستوى الحياة لـ 17,000 مجتمع (تم ذلك بالفعل لـ16,000 مجتمع).

دمج مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في سلسلة القيمة الخاصة بالشركة (743,102 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم حاليًا).

إعادة تشجير وصيانة 10,000 راي من الأراضي.

أدت هذه الجهود إلى حصول شركة OR على جائزة الاستدامة المتميزة في حفل توزيع جوائز بدء التحول في مجال الطاقة (SET Awards) لعام 2024 ومنحتها وكالة تريس ريتينج (TRIS Rating) تصنيف ائتماني AA+، مما عزز مكانتها بصفتها شركة رائدة في مجال الاستدامة في تايلاند وخارجها.

تحقيق التوازن بين المكاسب والأهداف

في ظل عدم الاستقرار العالمي، أثبتت شركة OR إمكانية تكاتف المرونة والابتكار والاستدامة، وتعمل الشركة على تجديد دور شركات النفط وتجارة التجزئة في الاقتصاد العالمي من خلال تطبيق التحول الرقمي، وتطوير الممارسات المستدامة، والسعي إلى التطور الدولي.

قال إم إل بيكثونج ثونجياي، الرئيس التنفيذي لشركة OR: “إن قدرة شركة OR على تحقيق التوازن بين المكاسب والأهداف تضع معيارًا جديدًا للصناعة. ونحن لا نقدم قيمة لأصحاب المصلحة فحسب، بل نصنع أيضًا إرثًا من التأثيرات الإيجابية على المجتمعات والبيئة”.

ستبدأ شركة OR في مرحلة جديدة من مسيرتها، ولكنها ما زالت متمسكة بأداء مهمتها لدفع النمو المستدام وتحقيق نتائج مفيدة للجميع. إلى جانب سعيها إلى الريادة العالمية، تستعد OR لتشكيل مستقبل يرتبط فيه نجاح الأعمال بالتقدم المجتمعي.

نبذة عن OR

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR) هي شركةً تايلاندية رائدةً في مجال الطاقة وتجارة التجزئة، وأسست أعمالها في 11 دولة: كمبوديا ولاوس والفلبين وفيتنام وسنغافورة وميانمار وماليزيا واليابان وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. تدير شركة OR أربع مجموعات أعمال أساسية: 1- مجموعة موبيليتي بيزنس، ومحطة بي تي تي، وبي تي تي لمواد التشحيم، وفيت أوتو، وبي تي تي لغاز البترول المسال، وشبكة شحن المركبات الكهربائية (إي في ستيشن بلاز)، وتقديم حلول الطاقة من أجل توفير الوقود الصناعي والبحري ووقود الطائرات، 2- مجموعة منتجات أساليب الحياة وتتمثل في مقاهي كافيه أمازون ومتاجر البيع بالتجزئة وأعمال إدارة المساحات، 3- مجموعة الأعمال العالمية التي تقود التطور الدولي بأكثر من 411 محطة بي تي تي و382 منفذًا لكافيه أمازون، 4- مجموعة أعمال OR للابتكار التي تركز على تقديم حلول مستدامة من خلال التكنولوجيا والابتكار.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.pttor.com