Exchange Rates in Qatar

Doha: Exchange rates for foreign currencies as issued on Sunday by Qatar National Bank (QNB) are as following: Currency Buying Selling A.E.Dirham 0.97800 1.00100 Australian Dollar 2.35290 2.46970 Bahraini Dinar 9.44500 9.80600 Canadian Dollar 2.60780 2.73430 Swiss Franc 4.04980 4.23430 Chinese Yuan 0.47530 0.51660 Danish Kroner 0.49680 0.57730 Egyptian Pound 0.06610 0.08020 Euro 3.86730 4.07980 Sterling Pound 4.57990 4.84020 HongKong Dollar 0.44400 0.49600 Indian Rupee 0.04250 0.04510 Jordanian Dinar 5.08700 5.22000 Japanese Yen 0.02310 0.02440 Korean Won N/A 0.00310 Kuwaiti Dinar 11.77000 12.16400

Source: Qatar News Agency