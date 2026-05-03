‫ARKAY تعلن عن نمو عالمي متسارع وفرصة توسّع دولية لافتتاح بارات ARKAY Zero Proof للمشروبات غير الكحولية، المدعومة بتقنية ™W.A.R.M. Molecule الثورية، مع تطلعات مستقبلية للإدراج في بورصة NASDAQ

تدعو الشركة الرائدة في مجال المشروبات الروحية الخالية من الكحول، ومبتكرة تقنية W.A.R.M. Molecule الثورية، رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم للمشاركة في مستقبل الاحتفالات. وتتميز منتجات ARKAY بأنها خالية من الكحول، ومتوافقة مع معايير الحلال، ولا تتطلب ترخيصًا لبيع المشروبات الكحولية عند تشغيل بارات الكوكتيلات غير الكحولية.

ميامي، , May 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — تفخر شركة ArKay Beverages، مبتكرة مشروبات ARKAY ZERO PROOF، بالإعلان عن زخم دولي استثنائي ونمو هائل في المبيعات، إلى جانب إطلاق برنامج توسع عالمي ضخم لتطوير متاجر ARKAY Zero Proof للمشروبات غير الكحولية وفروع ARKAY Bar Zero Proof في مختلف أنحاء العالم.

تأسست ARKAY في عام 2011، وتُعرف على نطاق واسع بأنها واحدة من أوائل الشركات التي طرحت جيلاً جديدًا من المشروبات الروحية الخالية من الكحول، والمُصَمَّمة لمحاكاة الإحساس بالحُرْقة والنشوة وتجربة الشرب الراقية التي تتميز بها المشروبات الروحية التقليدية — من دون كحول. وقبل وقت طويل من انتشار مفهوم المشروبات الخالية من الكحول، كانت ARKAY تتصدر بالفعل هذا القطاع الذي أسهمت في إنشائه.

اليوم، لم تَعُد ARKAY مجرد بديل للكحول، بل أصبحت علامة تجارية راقية تُعبّر عن أسلوب حياة، صُمِمَت خصيصًا لمن يبحثون عن المتعة والإثارة والحرية والتجارب الاجتماعية العصرية — دون أي تضحيات.

تحتوي منتجات ARKAY ZERO PROOF على نسبة 0.0% من الكحول، وقد صُمِمَت للمستهلكين الباحثين عن بديل راقٍ خالٍ من الكحول، كما تعدّ مناسبة لأنماط الحياة الخالية من الكحول. ونظرًا لأن منتجات ARKAY خالية من الكحول، لا يتطلب افتتاح أو تشغيل بار ARKAY Zero Proof للمشروبات غير الكحولية الحصول على ترخيص لبيع المشروبات الكحولية في العديد من الأسواق، وذلك وفقًا للوائح التجارية المحلية.

مشروبات مدعومة بتقنية W.A.R.M. Molecule الثورية

ما جعل ARKAY منتجًا ثوريًا منذ إطلاقه هو قدرته على محاكاة الإحساس بالدفء، والشعور بالحُرْقة في الحلق، والنشوة المُرْضية التي ترتبط عادةً بالمشروبات الكحولية.

على مدى سنوات من الابتكار، طوّرت الشركة تقنية W.A.R.M. Molecule المملوكة لها — نظامًا حسيًا متطورًا يمنح المستهلكين التجربة القوية التي يبحثون عنها، مع الحفاظ على خلوه التام من الكحول.

أسهمت تقنية W.A.R.M. Molecule في تحويل فئة المشروبات الخالية من الكحول من مجرد مشروبات غازية عادية إلى تجربة مشروبات فاخرة مخصصة للبالغين، مقدّمةً للمستهلكين تجربة جديدة كليًا: طقوس ومتعة الشرب، دون سلبيات الكحول.

أكثر من مجرد مشروب — تجربة نمط حياة تبعث على الشعور بالسعادة

لم يَعُد المستهلكون اليوم يبحثون عن مجرد بديل، بل يتطلعون إلى مشروبات تتوافق مع مفاهيم الصحة والرفاهية، والتوازن، والذوق، والمتعة.

تأسست ARKAY انطلاقًا من هذه الرؤية.

تُقدّم العلامة التجارية المتعة بطرقٍ متعددة:

مذاق وطقوس مشروب اجتماعي فاخر

الإحساس المميز بالحُرْقة والنشوة الذي تتميز به ARKAY

خيار راقٍ لنمط حياة خالٍ من الكحول

حرية الاحتفال مع البقاء تحت السيطرة

تجربة مشروبات عصرية مُصَمَّمة للمستهلك المعاصر

خيار خالٍ من الكحول ومتوافق مع معايير الحلال للمستهلكين حول العالم

يؤكد العديد من العملاء الأوفياء أن مشروب ARKAY يساعدهم على التواصل الاجتماعي والاسترخاء والاستمتاع بالحياة الليلية دون أي تضحيات.

نمو استثنائي وولاء عالٍ من العملاء

تشهد ARKAY نموًا استثنائيًا في العديد من الأسواق، مع استمرار ارتفاع معدلات إعادة الشراء بشكل كبير، إذ يعود المستهلكون مرارًا وتكرارًا بعد تجربة العلامة التجارية.

يعكس ذلك تحولاً قويًا في سلوك المستهلكين:

تراجع الاهتمام بالكحول

ارتفاع التركيز على الصحة والرفاهية

زيادة الطلب على البدائل الفاخرة

الانتشار السريع لثقافة المشروبات الخالية من الكحول

اهتمام كبير بالمشروبات الوظيفية والمبتكرة

تزايد الطلب على المشروبات الاجتماعية الخالية من الكحول والمتوافقة مع معايير الحلال

تؤكد ARKAY أن مسار نموها لا يزال يتسم بطابع تصاعدي مع توسّع سوق المشروبات الخالية من الكحول عالميًا.

فرصة للتوسّع العالمي: افتح بار ARKAY Zero Proof للمشروبات غير الكحولية

لتلبية الطلب المتزايد، تدعو ARKAY حاليًا رواد الأعمال والمهنيين في قطاع الضيافة والمستثمرين وأصحاب الأعمال ليصبحوا جزءًا من مرحلتها المقبلة عبر افتتاح فروع تحمل علامة ARKAY التجارية حول العالم.

تسعى الشركة جاهدةً لاستقطاب شركاء من أجل:

متاجر ARKAY Zero Proof للمشروبات غير الكحولية

صالات ARKAY Bar Zero Proof

مفاهيم التذوّق في منافذ البيع بالتجزئة

الأكشاك والمحلات في مراكز التسوق

أنماط المقاهي وبارات الكوكتيل

فرص التطوير الإقليمي متعدد الوحدات

على عكس البارات التقليدية التي تُقدّم المشروبات الكحولية، تعتمد بارات ARKAY Zero Proof للمشروبات غير الكحولية على مفهوم خالٍ تمامًا من الكحول. ويخلق ذلك ميزةً كبيرةً، إذ يُتيح افتتاح هذه البارات في العديد من الولايات دون الحاجة إلى ترخيص لبيع المشروبات الكحولية، ما يقلل من عوائق الدخول إلى السوق ويُبسّط العمليات التشغيلية.

ما هو متجر ARKAY للمشروبات غير الكحولية؟

لا يُعَد متجر ARKAY للمشروبات غير الكحولية مجرد متجرٍ عادي، بل هو وجهة تفاعلية غامرة تتيح للمستهلكين ما يلي:

اكتشاف المجموعة الكاملة من منتجات ARKAY ZERO PROOF

تعلّم كيفية تحضير كوكتيلات غير كحولية لذيذة وراقية

تجربة الإحساس المميز بالحُرْقة والنشوة الذي تتميز به ARKAY

الاستمتاع بجلسات التذوق والعروض التوضيحية ودروس تحضير المشروبات

شراء الزجاجات والإكسسوارات والمشروبات الجاهزة

الانضمام إلى حركة عالمية تركز على الصحة والرفاهية والمتعة والحرية

صُمِّمت هذه المواقع لجذب المستهلكين الفضوليين، والعملاء المهتمين بالصحة، ومحبي الحياة الليلية، والمسافرين، والعائلات، وكل من يبحث عن بديلٍ فاخرٍ للكحول.

ونظرًا لأن مشروبات ARKAY خالية من الكحول، فقد يلقى هذا المفهوم أيضًا قبولاً واسعًا في الأسواق والمجتمعات التي يكون فيها استهلاك الكحول مقيدًا أو مرفوضًا أو حساسًا من الناحية الثقافية.

لماذا تُعَد هذه الفرصة مهمة؟

تُعَد فئة المشروبات الخالية من الكحول واحدة من أسرع القطاعات نموًا في العالم.

يتيح افتتاح فرع لشركة ARKAY لرواد الأعمال فرصة دخول سوق سريع النمو عبر علامة تجارية رائدة ومعروفة، إلى جانب خط منتجات مبتكر.

تشمل الفوائد المحتملة ما يلي:

شهرة عالمية واسعة للعلامة التجارية

ميزة الريادة في فئة المشروبات الخالية من الكحول

الطلب الاستهلاكي سريع النمو

منتجات فريدة تختلف عن المشروبات الغازية التقليدية

نماذج أعمال مرنة

عدم وجود مخزون من المشروبات الكحولية

لا يلزم الحصول على ترخيص بيع المشروبات الكحولية في العديد من الأسواق

التوافق مع معايير المنتجات الحلال

التدريب والدعم من فريق ARKAY

ارتفاع معدلات تكرار الشراء من قِبل العملاء

فرصة للنمو المبكر مع علامة تجارية عالمية

شركاؤنا المستهدفون

تسعى ARKAY للتواصل مع:

مالكي البارات أو المقاهي الحاليين

متاجر بيع المشروبات بالتجزئة

مجموعات الامتياز التجاري

مشغلي قطاع الضيافة

مطوري مراكز التسوق

المستثمرين الباحثين عن مفهوم عصري

رواد الأعمال الباحثين عن فرصة واعدة

المشغلين في قطاعات المشروبات الخالية من الكحول، والصحة والرفاهية، والمنتجات الحلال، والسفر، والمنتجات الملائمة للعائلات

سواء كنت ترغب في افتتاح فرع رئيسي واحد أو تطوير عدة فروع في بلدك، فإن ARKAY ترحّب بالتواصل والنقاش في هذا الشأن.

رؤية نحو الأسواق العامة — مع تطلعات مستقبلية للإدراج في بورصة NASDAQ

بينما تواصل ARKAY توسعها على الصعيد الدولي، أعلنت الشركة عن خطتها طويلة الأجل للسعي نحو إدراجها في بورصة NASDAQ في المستقبل، مع تقدير أولي لقيمتها السوقية يبلغ 1.5 مليار دولار، رهنًا بظروف السوق والموافقات التنظيمية وتحقق مراحل التنفيذ.

تعكس هذه المرحلة الجديدة طموح ARKAY لأن تصبح واحدة من أبرز الأسماء في مستقبل صناعة المشروبات.

بيان تنفيذي

“قبل خمسة عشر عامًا، كان يعتقد الكثيرون أن المشروبات الروحية الخالية من الكحول أمر مستحيل. اليوم، يزداد إقبال المستهلكين حول العالم على هذه الفئة التي ساهمنا في ابتكارها. وغدًا، سيكتشفون مشروب “ARKAY” في مدن مختلفة حول العالم. ARKAY أكثر من مجرد مشروب — إنه الحرية، المتعة، الابتكار، والفرصة.

نظرًا لأن مشروبات ARKAY خالية من الكحول، فإنها تفتح الباب أمام نوع جديد كليًا من تجربة البارات: تجربة شاملة، متوافقة مع معايير الحلال، مناسبة للعائلات، تركز على الصحة والرفاهية، وتتيح لرواد الأعمال فرصة الدخول إلى هذا المجال دون العبء التقليدي المتمثل في الحصول على ترخيص للمشروبات الكحولية.”

نبذة عن ARKAY ZERO PROOF

ARKAY ZERO PROOF هي مجموعة رائدة من المشروبات الروحية الخالية من الكحول، تم ابتكارها لتقديم المذاق والإحساس بالحُرْقة والإثارة المرتبطة بالمشروبات الروحية التقليدية، دون احتوائها على الكحول. وبفضل تقنية W.A.R.M. Molecule المملوكة لها، تُقدّم ARKAY مجموعة متنامية من المشروبات الفاخرة الخالية من الكحول للمستهلكين العصريين في جميع أنحاء العالم.

تتميز منتجات ARKAY بأنها خالية تمامًا من الكحول، ومتوافقة مع معايير الحلال، وقد صُمِمَت خصيصًا للمستهلكين الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة الشرب في المناسبات الاجتماعية دون تناول الكحول.

