شركة DB Investing تطلق منصة DB Pay — حيث تلتقي العملات الورقية بالرقمية على منصة واحدة قوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, March 26, 2026

أعلنت اليوم شركة DB Investing عن الإطلاق الرسمي لمنصة DB Pay، وهي منصة من الجيل الجديد للمدفوعات والأصول الرقمية صُمِّمت لتبسيط عملية تحويل الأموال بين الأفراد والشركات عبر الأنظمة النقدية للعملات الورقية والمشفرة. تقدم منصة DB Pay حسابات IBAN مخصصة بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، وتسعيرًا شفافًا، وخارطة طريق تتضمن محافظ للعملات المشفرة وميزات تحويل من العملات الورقية إلى العملات المشفرة — كل ذلك ضمن منصة واحدة مبسطة ومتكاملة.

تسمح منصة DB Pay للعملاء باستلام الأموال والاحتفاظ بها وتحويلها بكفاءة مع شفافية كاملة في الرسوم والتسويات. وتدعم المنصة تدفقات العمل المالية في الواقع العملي — كشوف الرواتب، مدفوعات الموردين، تمويل حسابات التداول، والتحويلات عبر الحدود — وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

قال Gennaro Lanza، الرئيس التنفيذي لمجموعة DB Group: “تم إنشاء منصة DB Pay لمعالجة مشكلة حقيقية نلاحظها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقًا — وهي البنية التحتية المالية المُجزأة”.

طريقة أذكى لإدارة الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي — محليًا وعالميًا

توفر منصة DB Pay حسابات IBAN بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي لكل من المستخدمين الأفراد والشركات، ما يتيح إجراء معاملات محلية ودولية سلسة. ويمكن للعملاء استلام الإيرادات، وسداد مدفوعات الموردين، وإدارة أرصدتهم بكل سهولة. بالنسبة للشركات، توفر منصة DB Pay إمكانية الوصول المُستنِد إلى الأدوار، ونظام اعتماد مزدوج، وحدودًا قابلة للتوسع، ما يجعلها مناسبة للمستقلين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والشركات التي تركز على التداول.

تسعير شفاف لتلبية احتياجات الجميع

تعتمد منصة DB Pay هيكل تسعير واضحًا قائمًا على الاشتراك:

خطة الأفراد : 3 دولارات أمريكية شهريًا

: 3 دولارات أمريكية شهريًا خطة الأعمال : 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تشمل خدمات SWIFT وحدود معاملات أكبر

: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تشمل خدمات SWIFT وحدود معاملات أكبر خطة المؤسسات: تسعير مخصص للمؤسسات الكبيرة

يغطي جدول الرسوم المتاح علنًا جميع التكاليف، دون أية رسوم خفية.

الوصول إلى العملات المشفرة — متكامل، مرحلي، وعملي

يتم تقديم عرض العملات المشفرة الخاص بمنصة DB Pay تدريجيًا، وتشمل محافظًا توفر خيارات الحفظ الذاتي والحفظ المُدار من خلال شركاء خاضعين للرقابة، بالإضافة إلى منصة تداول متكاملة لتحويل العملات الورقية إلى عملات مشفرة. يمكن للمستخدمين التحويل بين الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي والأصول الرقمية المدعومة، مع إمكانية إجراء تسويات في حسابات IBAN أو عناوين العملات المشفرة المعتمدة.

DB Pay × DB Investing: نظام مالي متكامل

تتكامل منصة DB Pay مع DB Investing، ما يتيح تحويل الأموال بسلاسة بين المدفوعات وأنشطة التداول — وهو حل مثالي للمتداولين النشطين الباحثين عن السرعة ووضوح العمليات.

مُصَممة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يتماشى إطلاق منصة DB Pay مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المدفوعات غير النقدية واعتماد الأصول الرقمية الخاضعة للرقابة. وبفضل حسابات IBAN بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، والوصول متعدد العملات، واستراتيجية واضحة للأصول الرقمية، تُعَد منصة DB Pay حلاً عمليًا لمنطقة تشكل فيها المرونة المالية أمرًا ضروريًا.

بنية تحتية قائمة على الامتثال

تعمل منصة DB Pay عبر نموذج وسيط يربط المستخدمين بشركاء مرخصين وخاضعين للرقابة لتقديم خدمات المدفوعات والحفظ وتبادل العملات. لا تُعَد منصة DB Pay بنكًا ولا تقدم حسابات تدر فائدة؛ وقد يختلف توافر الخدمة حسب الولاية القضائية.

يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل في منصة DB Pay وتفعيل محفظتهم، وقد يكونون مؤهلين للحصول على رصيد تداول يصل إلى 50 دولارًا أمريكيًا، وذلك وفقًا للشروط المعمول بها.

