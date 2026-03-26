‫بوكيت ترسخ مكانتها بصفتها وجهة سكنية دولية آمنة للعائلات من مختلف أنحاء العالم

تزايد الطلب على مستوى العالم، وتحسين خدمات الرحلات الجوية طويلة المدى، والتطور المستمر لمنتجع لاجونا بوكيت أدى إلى تعزيز مكانة أكبر جزيرة في تايلاند بصفتها وجهة سكنية واستثمارية تتميز بالاستقرار ومراعاة الخصوصية ويسهل الوصول إليها من شتى أنحاء العالم.

بوكيت، تايلاند – Media OutReach Newswire – 62 مارس 2026 – إن تحول بوكيت من جزيرة سياحية عالمية شهيرة إلى مجتمع سكني دولي متكامل يشهد مرحلة جديدة يدعمها توسيع نطاق التوصيل لمسافات طويلة واستمرار الثقة العالمية في مكانة تايلاند بصفتها وجهة سياحية آمنة وجذابة.

لطالما اعتُبرت تايلاند وجهة محايدة، منفتحة على العالم ومدعومة بشبكات عالمية قوية، تتمتع باستقرار سياسي وبنية تحتية سياحية قوية وسهولة الوصول الدولي.

استقبلت تايلاند أكثر من 35 مليون زائر من مختلف دول العالم في عام 2025، وتجاوز عدد الوافدين إليها من مسافات بعيدة 11 مليون زائر، أي أن عدد الزوار زاد بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مما أدى إلى تحقيق إيرادات سياحية بلغت نحو 668 مليار بات، وصل عدد الزوار القادمين من الشرق الأوسط إلى نحو 600,000 زائر، مع الحفاظ على مستويات مستقرة مقارنةً بالعام السابق، ورغم التقلبات الجيوسياسية قصيرة الأجل، استمر تزايد الإقبال طويل الأمد على تايلاند بصفتها وجهة سياحية مستقرة ويسهل الوصول إليها.

يستمر تعزيز سبل التوصيل بالاعتماد على خدمات الرحلات الجوية المباشرة الجديدة طويلة المدى من أوروبا، بما في ذلك باريس ولندن والدول الاسكندنافية، ويؤدي تيسير الوصول إلى بوكيت إلى زيادة الاهتمام بالإقامات الطويلة، وسهولة انتقال العائلات، والاستثمار السكني إذ يتزايد إقبال الزوار على التعرف على خيارات السكن طويلة الأجل.

تتوفر في بوكيت رعاية صحية بمعايير دولية، ومدارس دولية رائدة، ومراسي لليخوت، وملاعب جولف للبطولات العالمية، وبنية تحتية متطورة. يضمن التوصيل فائق السرعة والرحلات الجوية المباشرة إلى أكثر من 80 مدينة سهولة الوصول إلى شبكات الأعمال والسفر العالمية مع الحفاظ على الخصوصية والاستمتاع بحياة مريحة.

تصنف أبحاث القطاع بوكيت ضمن أفضل الوجهات العالمية للمساكن ذات العلامات التجارية، إلى جانب دبي وميامي ونيويورك، ويمثل المشترون الأجانب للشقق السكنية أكثر من 60% من إجمالي المشترين، مما يؤكد استمرار الثقة الدولية.

يوفر نظام تأشيرات الإقامة طويلة الأجل في تايلاند مسارات إقامة قابلة للتجديد للمتقاعدين والمستثمرين ورواد الأعمال والمتخصصين الذين يعملون عن بُعد. تُسهِّل مجموعة بانيان، لمشتري وحدات سكنية فاخرة مختارة، الحصول على تأشيرات الإقامة طويلة الأجل في تايلاند (تأشيرات تايلاند إيليت)، والتي تمنحهم امتيازات دخول لعدة سنوات.

يُعد مشروع لاجونا بوكيت، الذي أنشأته مجموعة بانيان، محور هذا التطور. على مدار 35 عامًا، نما المشروع ليصبح من أشهر المنتجعات والمجمعات السكنية المتكاملة في آسيا. تزيد مساحة لاجونا بوكيت عن 1000 فدان، ويقع بمحاذاة شاطئ بانج تاو، ويضم ستة فنادق، وملعب جولف حائز على جوائز، ومرافق صحية، حضانات دولية ونادي رافا بيتش، وأكثر من 3000 وحدة سكنية ذات علامات تجارية ومتصلة ببحيرات خلابة، ويقيم بالمنتجع سكان من أكثر من 70 جنسية يعتبرون المنتجع موطنهم بفضل نظامها الشامل لنمط الحياة.

تشمل المرحلة التالية نحو 5000 وحدة سكنية إضافية في لاجونا بوكيت ولاجونا ليكلاندز المجاورة، مجتمع سكني صديق للبيئة يقع وسط غابات استوائية وبحيرات طبيعية مما يدل على استمرار الثقة في الإقبال على الإقامة في بوكيت على المدى الطويل.

تعتزم مجموعة بانيان للإسكان، المصنفة الخامسةً عالميًا والأولى آسيويًا في مجال المساكن ذات العلامات التجارية، إنشاء مشاريع سكنية جديدة في بوكيت بقيمة تقارب مليار دولار أمريكي، مما يعزز التزامها باستمرار تطوير الجزيرة.

لم تعد بوكيت حاليًا مجرد وجهة منتجعية فاخرة، فقد تطورت وأصبحت سوقًا سكنية آمنة ومتكاملة دوليًا، وتوفر الاستقرار والخصوصية والوضوح على المدى الطويل للعائلات التي تسعى إلى الإقامة في أماكن مختلفة حول العالم.

