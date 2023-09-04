‫بوابة الدفع الإلكترونية العالمية المبتكرة “مونتي باي”MontyPayتتوّج بجائزة “أفضل وافد جديد” في معرض الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً (إكسبو الأردن 2023)

4 أيلول 2023 – حصلت الشركة الرائدة عالميّاً في تقديم خدمات الدفع المتطوّرة “مونتي باي” MontyPayعلى الجائزة المرموقة المقدّمة من قبل معرض الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً (إكسبو الأردن 2023)، الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 30/ 8. ولقد عمل هذا الحدث، الذي يعدّ احتفالاً بريادة الأعمال والابتكار، على تقديم الفرصة أمام “مونتي باي” لعرض خدماتها المتنوعة، والتي تزيد عن 100 طريقة دفع تغطي مختلف المناطق عبر العالم؛ ومنها منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وأمريكا.

ولقد أعرب نويل مخيبر، مدير عام “مونتي باي” MontyPay ، عن سعادته بهذه الجائزة، قائلاً؛ “إن الفوز بجائزة “أفضل وافد جديد” هو شهادة على جميع ما يقدّمه فريقنا في “مونتي باي” من شغف وتفانٍ وأفكار رائدة”. وتابع قائلاً؛ “نحن مدفوعون بالتزامنا الدائم نحو النهوض بمشهد الدفع الإلكتروني على نطاق عالمي، لذا نتشرّف بقيام معرض الشركات الناشئة الأردني المرموق بتكريم جهودنا ومساعينا”.

بفضل مجموعتها الاستثنائية من طرق وحلول الدفع الإلكترونيّة، تواصل “مونتي باي” سعيها نحو تمكين الشركات عبر مختلف الدول والقارات، وتيسير المعاملات السلسة، وتعزيز تجارب العملاء، وزيادة نطاق الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

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عن مونتي باي “MontyPay”

شركة مونتي باي هي مزوّد عالمي لخدمة الدفع الإلكتروني، ومنصّة رائدة في تقديم الحلول المتطوّرة عبر مختلف أرجاء العالم. يقع مقرّها الرئيسي في المملكة المتحدة، وتغطي خدماتها مختلف الدول والقارات، مع حضور استراتيجي قوي في كلّ من لبنان، والأردن، والإمارات، وأندونيسيا، ونيجيريا، بما يضمن تغطية المناطق التي تضمّ عملات عديدة ومختلفة.

وتتميّز مونتي باي بما تقدّمه من حلول وخدمات شاملة ومتنوعة، تزيد عن 100 حل دفع مبتكر، تغطي بها أكثر من 50 بلد في الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا، والولايات المتحدة الامريكية بسلاسة وإتقان، إلى جانب مسيرتها الحافلة بالإنجازات والنجاحات الرامية نحو تحويل مشهد الدفع الإلكتروني والارتقاء به.