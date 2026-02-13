‫ VinFast VF 8: السيارة الكهربية متعددة الاستخدامات لجميع الأغراض للأسرة العصرية

تجمع سيارة VinFast VF 8 المصنعة للأسرة الصغيرة وللاستخدام في حالات الطوارئ بين الرحابة وقدرة السحب ومزايا الأمان المتطورة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach Newswire 13 – فبراير 2026 – نادرًا ما تخطط الأسر في الشرق لما للأمور الحتمية والمؤكدة. حيث يمكن أن يتحول جدول الأسبوع العادي من مشاوير المدرسة واجتماعات المكاتب إلى مشاوير طارئة في اللحظات الأخيرة أو زيارات عائلية ممتدة أو اتخاذ قرارات فورية لنقل أشياء ضخمة عبر أرجاء المدينة.

فسيارة VinFast VF 8 الرياضية جاهزة دومًا “للحالات الطارئة” ومصممة للتعامل مع هذه المتطلبات المتغيرة والمرنة.

فأولاً، توفر قاعدة عجلات VF 8 مقاس 29.5 سم مساحة واسعة للعجلات الخلفية، وهي ليست من النوع الذي يبدو عريضًا في الصور وحسب. فالسيارة تتسع لكراسي الأطفال والمراهقين كبيري الحجم أو زيارة الأقارب بكل سهولة. والمقاعد الخلفية القابلة للطي تتيح مساحة سريعة التكيف عند الحاجة لإضافة مساحة للحمولة.

أما عن القدرات فيمكن لسيارة VF 8 جر 1800 كجم عند تجهيزها جيدًا. وهذا الرقم يترجم بالنسبة للأسر التي لديها قوارب أو مقطورات أو معدات تخييم في الصحراء إلى تأكيد عملي أن رجل البيت لن يضطر لتحديد الأشياء التي سيتركها (ولن يأخذها معه في السيارة). فهذه السيارة تُثبت أن السيارات الكهربية بطبيعتها لا تحد من الاستخدامات.

توفر سيارة VF 8 على الطرق السريعة بين المدن أداءً قويًا ثابتًا. تولِّد النسخة المطورة Plus المجهزة بنظام الدفع الرباعي، ما يقارب 402 حصانًا وتتيح زيادة السرعة بيسر وسهولة في الحال للسيطرة على السيارة. تتيح النسخة Eco مدى يصل إلى 493 كم وفق معايير دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) يكفي لأغلب التنقلات اليومية الاعتيادية والعديد من الرحلات بين المدن دون التفكير دومًا في محطات الشحن.

الراحة من الضروريات لاسيما في مناخ الشرق الأوسط. فنظام التكييف مزدوج المناطق في سيارة VF8 المدمج معه نظام التحكم في جودة الهواء يضمن توزيع البرودة بالتساوي وإمكانية ضبطها بحسب مختلف الأذواق.

سيارة VF8 بها 11 وسادة هوائية لسلامة الركاب وكذلك مجموعة مساعد السائق من المستوى الثاني بها مساعد للتحكم في الحركة وساعد آخر لضمان البقاء في نفس الحارة. هذه التقنيات تساعد السائق في المناطق المزدحمة أو الطرق السريعة الممتدة وامتدادات الطرق لكي تحد من الإجهاد وتوفر المزيد من الطمأنينة للآباء.

الثقة في التملك ميزة أخرى من مميزات سيارة VF8. تعالج سيارة VinFast مخاوف الثقة في الاعتماد على السيارة من خلال ضمان لمدة عشر سنوات أو مئتي ألف كيلومتر للسيارة وضمان لمدة عشر سنوات للبطارية بلا حدود للمسافة التي تقطعها السيارة بها. تشمل السيارة أيضًا ضمان صيانة مجانية لمدة خمس سنوات أو مئة ألف كيلومتر أيهما يأتي أولًا. بالنسبة للأسر التي تفكر في امتلاك سيارة كهربية لأول مرة فسوف تغيِّر هذه الامتيازات المضمونة الحوار من التردد إلى التطبيق العملي.

لن تحاول سيارة VinFast VF 8 اختراع توقعات الأسر من السيارات الرياضية متعددة الأغراض. وإنما تركز على تعزيز الاستخدامات اليومية والبقاء على أهبة الاستعداد للاحتياجات غير المتوقعة. فهي سيارة مستعدة دومًا للتعامل مع (الطوارئ) والأعمال اليومية الاعتيادية والرحلات الطويلة وكل ما يحدث على حين غرة.

https://me.vinfast.com/en