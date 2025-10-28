‫Sage Intacct تُطلق برنامج التمويل السحابي الأفضل في فئته للشركات متوسطة الحجم في دولة الإمارات العربية المتّحدة

عمل يدوي أقل، وتحكّم مالي أكبر، ومنصّة يمكنها النمو مع احتياجات أي عمل تجاري

الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا – وكالة الإعلام الأفريقية 28 – أكتوبر 2025 – أطلقت شركة Sage، الرائدة في مجال تكنولوجيا المحاسبة والمالية والموارد البشرية والرواتب للشركات الصغيرة والمتوسطة، منصّة Sage Intacct في الإمارات العربية المتحدة – أبو ظبي والشارقة ودبي – ممّا يساعد على تحويل طريقة عمل الشركات متوسطة الحجم من خلال توفير رؤية مالية في الوقت الفعلي وأتمتة ذكية متطوّرة ورؤى تعتمد على البيانات.

Sage Intacct منصّة سحابية لإدارة الشؤون المالية والمحاسبة، مصممّة لمساعدة المؤسّسات المتنامية على تبسيط عملياتها المالية وأتمتتها. وتوفّر المنصّة إمكانيات مثل دمج الكيانات المتعدّدة، ولوحات معلومات وتقارير آنية، وسير عمل مؤتمت لوظائف المحاسبة الأساسية مثل الطلبات والمشتريات وإدارة النقد. لقد صُممت منصّة Sage Intacct بقابلية للتوسّع، ويمكنها دعم العمليات العالمية بهياكل متعدّدة العملات والكيانات، بالإضافة إلى التكامل مع أنظمة الأعمال الأخرى عبر واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة .

تتضمّن الميزات والفوائد الرئيسية لمنصّة Sage Intacct ما يلي :

اتخاذ قرارات مستنيرة : توفّر لوحات المعلومات والتقارير لفرق التمويل وقادة الأعمال رؤية في الوقت الفعلي للمالية من أجل مساعدتهم على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات.

تبسيط العمليات المالية: لن تحتاج فرق التمويل بعد الآن إلى إدارة مهام جداول البيانات المملّة وإدخال البيانات يدويًا، ممّا يساعد على توفير الوقت وتقليل الأخطاء.

النمو بثقة: تنمو المنصّة القابلة للتطوير مع الشركات، ممّا يسمح لها بإضافة الوظائف حسب الحاجة دون انقطاع.

تعزيز الدقة باستخدام الأتمتة الذكية : يمكن لفرق التمويل الاستفادة بسهولة من قوة الأتمتة الذكية والتعلّم الآلي لأتمتة العمليات مثل اكتشاف الحالات الشاذة والقواعد الذكية لتسوية الحسابات المصرفية، وبالتالي تحسين دقة البيانات وتحديد الاحتيال المحتمل.

التكامل السلس : يمكن لفرق التمويل دمج منصّة Sage Intacct بسهولة مع التطبيقات الأخرى باستخدام بنيتها المفتوحة ومكتبتها من واجهات برمجة التطبيقات.

نظام بيئي غني للشركاء : يمكن للعملاء الوصول إلى نظام بيئي من الشركاء الذين يقدّمون حلولاً متكاملة مسبقًا لتوسيع قدرات Sage Intacct عبر Sage Intacct Marketplace.

رؤى متعدّدة الكيانات: تمكّن الشركات متعدّدة الكيانات المتنامية من الحصول على رؤى قيمة من أجل الوضوح وتحسين الكفاءة.

جوردان برجر، المدير العام لشركة Sage أفريقيا والشرق الأوسط: “في شركةSage ، نضع عملائنا دائمًا في المقام الأول في كل ما نقوم به، بدءًا من الريادة في الأتمتة الذكية ووصولًا إلى تقديم رؤى ثاقبة، مصمّمة لمساعدتهم على توفير الوقت وتقليل المخاطر وفتح آفاق جديدة للنمو. إنّنا ملتزمون بالابتكار الذي لا يقتصر على محاكاة الفكر البشري فحسب، بل يتعلّم ويتكيف لتقديم قيمة مستدامة. ومن خلال وضع عملائنا في صميم اهتماماتنا، نمكّن قادة التمويل من العمل بثقة أكبر، واتخاذ قرارات أذكى وأسرع، ودفع أعمالهم قدمًا بمرونة”.

يقول أندرو بيك، المدير الإداري لشركة Wild Eye: تُعد Sage Intacct أداة فعّالة لأي شركة تسعى إلى تعزيز استراتيجيتها واستدامة أعمالها، وبالتالي زيادة ربحيتها. لدينا الآن الأدوات والرؤى اللازمة للتخطيط المُسبق، والتصرّف بشكلٍ أسرع، واتخاذ قرارات أفضل.”

تقدّم شركة Sage إدارة مالية سحابية متقدّمة تُمكّن القادة من الحصول على رؤى آنية، وقدرات تنبؤية، ومرونة في إعادة تصور كيفية دعم التمويل للنمو. ومن خلال الجمع بين الأتمتة المتطوّرة والابتكار المستمر، تُمكّن شركة Sage الشركات في المنطقة من التوسّع بذكاء، والتكيف بشكلٍ أسرع، والقيادة بثقة في اقتصاد رقمي سريع التطوّر.

من تبسيط حسابات الدفع إلى تحسين دقة البيانات، ساعدت أدوات الأتمتة الذكية من Sage الشركات الصغيرة والمتوسّطة على تقليل وقت المعالجة إلى النصف وتوفير مئات الساعات من العمليات اليدوية. ومع استمرار وتيرة الابتكار، لدى Sage خطة عمل واعدة لميزات الذكاء الاصطناعي التي ستُمكّن من اتخاذ قرارات أسرع وتمنح قادة المالية مزيدًا من الوقت للتركيز على التأثير. كما تلتزم شركة Sage بتقديم أفضل التقنيات الجديدة للعملاء في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.

يقول جيرهارد هارتمان، نائب رئيس قسم الشركات المتوسطة في سيج أفريقيا والشرق الأوسط: “إن تسارع التحوّل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط يُعزّز الطلب على الحلول السحابية الحديثة. ومع تجاوز المؤسّسات للعمليات اليدوية والأنظمة القديمة، فإنّها تحتاج إلى منصّات مالية ذكية لا تقتصر على أتمتة العمليات وتبسيطها فحسب، بل تُحفّز الابتكار أيضًا”.

بعد الإطلاق الناجح في دول مجموعة التنمية في جنوب أفريقيا SADC المختارة من عام 2022 إلى عام 2024*، سيتم جلب Sage Intacct إلى دولة الإمارات العربية المتّحدة من خلال شركاء أعمال معتمدين (BPs) يقدّمون خبرة عميقة في أسواق رأسية محدّدة.

*تشمل البصمة الأفريقية لمنصّة Sage Intacct بوتسوانا وناميبيا وموريشيوس وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي.

يمكنك زيارة برنامج إدارة المالية Sage Intacct | Sage الإمارات العربية المتّحدة للحصول على مزيد من المعلومات.

قصص نجاح Sage Intacct

لقد أنشأت شركة Sage قاعدة قوية من عملاء منصّة Sage Intacct في جنوب إفريقيا منذ إطلاق حلولها عام 2020، بما في ذلك Wild Eye، وLegal Practitioners Fidelity Fund، وATKV، وRetail Capital، على سبيل المثال لا الحصر.

اكتشف كيف يستخدم العملاء منصّة Sage Intacct لتحقيق نتائج أعمال أفضل على صفحة قصص نجاح العملاء.

تمنح منصّة Sage Intacct شركة Wild Eye البنية والرؤية اللازمة لاتخاذ قرارات واثقة أثناء نموها.

لقد ساهمت منصّة Sage Intacct في تعزيز التميز التشغيلي لشركة LPFF وتمكينها من التنقّل في المشهد القانوني والتنظيمي المعقّد والمتطوّر.

ساهمت منصّة Sage Intacct في تعزيز الاتصالات والعمليات الموحّدة لشركة ATKV، ممّا يتيح الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي من أي جهاز.

مكّنت منصّة Sage Intacct شركة Retail Capital من أتمتة 99% من معاملاتها.

نبذة عن شركة Sage

تهدف شركة Sage إلى تذليل العقبات ليتمكن الجميع من النجاح، بدءًا من ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نخدمها نحن وشركاؤنا ومحاسبونا. ويثق عملاؤنا ببرامجنا المالية والموارد البشرية وأنظمة الرواتب لتسهيل العمل وتدفق الأموال. من خلال رقمنة عمليات الأعمال والعلاقات مع العملاء والموردين والموظفين والبنوك والحكومات، تربط شبكتنا الرقمية الشركات الصغيرة والمتوسّطة، ممّا يُزيل العوائق ويُقدم رؤى ثاقبة. كما أن تذليل العقبات يعني أنّنا نستخدم وقتنا وتقنيتنا وخبرتنا لمعالجة التفاوت الرقمي والاقتصادي وأزمة المناخ.

منصّة Sage Intacct متوفّرة حاليًا للعملاء في المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا.

استكشف المزيد عبر: www.sage.com/za