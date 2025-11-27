More Than – تطلق Axi حملتها الجديدة بمشاركة نجوم مانشستر سيتي

سيدني, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت Axi، الشركة الرائدة في مجال التداول عبر الإنترنت بالعقود مقابل الفروقات (CFDs) وتداول العملات الأجنبية (FX) عن إطلاق حملتها الجديدة “More Than” بمشاركة نجوم نادي مانشستر سيتي “ناثان آكي” و “أوسكار بوب” و “عمر مرموش”.

وأعربت “هانا هيل”، رئيسة العلامة التجارية والرعاية في Axi، عن حماسها تجاه الحملة الجديدة قائلة: منذ أن بدأت شراكتنا مع نادي مانشستر سيتي في عام 2020، كانت السنوات الماضية حافلة بالإنجازات والتميّز لكلٍّ من النادي و Axi. مانشستر سيتي أكثر من نادٍ لكرة القدم، و Axi أكثر من مجرد وسيط. ما يجمعنا هو أكثر من السعي نحو النجاح؛ إنّه الطموح والابتكار والشغف. أن نكون أكثر من مجرد عاديين هو نهجنا وأسلوب حياتنا – وهذه الحملة تجسّد ذلك تمامًا.”

وبصفتها الشريك الرسمي للتداول عبر الإنترنت لنادي مانشستر سيتي، قدّمت Axi على مدى السنوات الماضية محتوى إبداعيًا مميزًا يعكس هوية علامتها التجارية. وفي الموسم الماضي، أطلقت الشركة حملة “Four Years” احتفاءً بمرور أربع سنوات على شراكتها مع النادي، حيث استعرضت أبرز إنجازاتهما المشتركة والنجاحات التي حققاها معًا.

إلى جانب شراكتها مع مانشستر سيتي، تُعد Axi أيضًا الشريك الرسمي للتداول عبر الإنترنت في منطقة أمريكا اللاتينية لنادي جيرونا الإسباني والشريك الرسمي للتداول عبر الإنترنت لنادي إيسبورت كلوب باهيا البرازيلي. وفي عام 2023، أعلنت Axi عن اختيار لاعب منتخب إنجلترا “جون ستونز” سفيرًا عالميًا للعلامة التجارية، وهي شراكة تم تجديدها مؤخرًا لتؤكد التزام Axi الدائم بالابتكار والتميّز والمساهمة في عالم كرة القدم.

Video: https://youtu.be/E06tuyOBUsI

عن شركة

Axi Axi هي علامة تجارية عالمية لتداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات (CFDs) عبر الإنترنت وتخدم آلاف العملاء في أكثر من 100 دولة حول العالم. تقدّم Axi عقود الفروقات لمجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك العملات الأجنبية، الأسهم، الذهب، النفط، القهوة والمزيد.

نبذة عن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم:

تأسس نادي مانشستر سيتي في عام 1880 تحت اسم St Mark’s West Gorton، قبل أن يصبح Manchester City FC رسميًا في عام 1894. يقع النادي ضمن مقر الاتحاد، حيث يضم استاد الاتحاد الذي يتسع لـ 53,500 متفرج، واستاد جوي بسعة 7,000 متفرج، بالإضافة إلى أكاديمية سيتي لكرة القدم، وهي منشأة متطورة للأداء والتدريب وتطوير المواهب، وتُعد موطنًا لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية بالنادي.

تم تصنيف مانشستر سيتي كأكثر علامة تجارية قيمة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وفقًا لتقرير Brand Finance. ويعمل النادي حاليًا على تطوير تجربة جماهيرية عالمية المستوى، إلى جانب وجهة ترفيهية ورياضية متكاملة على مدار العام في مقر الاتحاد. يلتزم نادي مانشستر سيتي بالعمل بطريقة مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا، مع ضمان دمج مبادئ المساواة والتنوع والشمول في عملياته وثقافته وممارساته.

