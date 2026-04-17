‫JETOUR تستعرض تشكيلتها الكاملة من السيارات الهجينة في معرضAuto China 2026 المرتقب

بكين, April 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — مع اقتراب معرض بكين الدولي للسيارات 2026 (Auto China 2026)، تعتزم JETOUR International تنظيم ظهورًا مشتركًا لأول مرة لعلامتي JETOUR وSOUEAST، لاستعراض إنجازات الشركة التقنية في قطاع المركبات الهجينة الكهربائية المخصصة للطرق الوعرة.

ومن المقرر أن تشمل الطرازات المشارِكة في المعرض SOUEAST S08 DM، وJETOUR T1 i-DM، وT2 i-DM، وG700، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الطرازات التجريبية المستقبلية. وعلاوةً على ذلك، ستعرض JETOUR منظومتها التقنية للمركبات الهجينة الكهربائية المخصصة لجميع التضاريس والطرق الوعرة، بما في ذلك بنية GAIA، وتقنية الهجين عالية الكفاءة C-DM، ونظام الدفع الرباعي الذكي الأوتوماتيكي بالكامل XWD.

يُبرز هذا الظهور المشترك الأول للعلامتين في معرض Auto China 2026 التطور المستمر لاستراتيجية “Travel+” الخاصة بشركة JETOUR، حيث تعمل علامتا JETOUR وSOUEAST بتناغم كهيكل متكامل للعلامتين التجاريتين. تركز علامة SOUEAST على حلول التنقل داخل المدن، فيما تضم علامة JETOUR سلسلتين متميزتين من المنتجات: حيث تُصنّف سلسلة T ضمن الفئة المُصممة لتكون خفيفة على الطرق الوعرة، بينما سلسلة G مخصصة للأداء المتميز على الطرق الوعرة. وتشكل هذه السلاسل الثلاث معًا محفظة منتجات متميزة بوضوح، تغطي بدقة كافة متطلبات التنقل – من الرحلات البسيطة داخل المدن إلى مغامرات الطرق الوعرة ذات المستوى الاحترافي.

وخلال المعرض، ستستضيف JETOUR أكثر من 200 صحفي ومؤثر من مختلف أنحاء العالم في بكين. وستغتنم JETOUR هذه الفرصة لاستعراض المرحلة الجديدة من استراتيجية “Travel+” بشكل شامل، من خلال التعاون بين مختلف القطاعات والتفاعل مع وسائل الإعلام العالمية.

الصورة المصاحبة لهذا البيان الصحفي متاحة على: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3bc287e-f61f-4eb5-8652-bc44159f5ba5

