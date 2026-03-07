CGTN: لماذا يواصل الاقتصاد الصيني الحفاظ على استقراره؟ تقدم مقاطعة جيانغسو الإجابة

نشرت شبكة CGTN مقالاً يتناول مرونة الاقتصاد الصيني في ظل حالة عدم اليقين العالمية. وسلّط المقال الضوء على الدور الذي تضطلع به المقاطعات الكبرى مثل جيانغسو في دفع عجلة النمو المتميز، كما استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز التوظيف ورفع مستويات الدخل وتحسين الخدمات العامة، وذلك بهدف ضمان أن تحقق مسيرة التحديث في الصين الازدهار للجميع.

بكين, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

في ظل مواجهة الاقتصاد العالمي لحالات عدم اليقين المتزايدة واستمرار التعديلات الهيكلية الداخلية، أصبحت مرونة الاقتصاد الصيني موضوعًا مطروحًا للنقاش بشكل متكرر.

باعتبارها مقاطعة رئيسية قادرة على الحفاظ على الحيوية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في آنٍ واحد، فإن مقاطعة جيانغسو في شرق الصين تقدم لمحة عن الأسباب التي تجعل اقتصاد الصين يُظهر مرونة وحيوية رغم تعقيد البيئة الخارجية.

في عام 2025، تجاوز إجمالي الناتج المحلي للصين 140 تريليون يوان (نحو 20.16 تريليون دولار أمريكي). ومن بين جميع المقاطعات، تبرز جيانغسو باعتبارها ركيزة أساسية، إذ تسهم بنحو عُشر الإجمالي الوطني. وخلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشر (2021–2025)، تجاوز اقتصاد المقاطعة أربع عتبات متتالية بقيمة تريليون يوان، مواصلاً التوسع بثبات من حيث الحجم مع الحفاظ على زخم قوي.

وخلال يوم الخميس، وأثناء مشاركته في مداولات مع زملائه النواب من وفد مقاطعة جيانغسو في الدورة الرابعة عشر للمجلس الوطني لنواب الشعب، الهيئة التشريعية الوطنية في الصين، شدّد الرئيس الصيني Xi Jinping على أن المقاطعات القوية اقتصاديًا يجب أن تحافظ على أسس متينة وقدرة عالية على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، بما يمكّنها من المساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني ككل.

النمو عالي الجودة والمرونة الاقتصادية

تتمثل إحدى السمات المميزة للأداء الاقتصادي لمقاطعة جيانغسو في الجمع بين الحجم والجودة. ودعا Xi المقاطعة إلى مواصلة تعزيز مرونتها الاقتصادية من خلال تحسين قدراتها الداخلية، والاندماج بشكل أعمق في السوق الوطنية الموحدة للصين، وتوسيع نطاق الانفتاح رفيع المستوى.

يظل قطاع التصنيع ركيزة أساسية للاقتصاد، فقد احتل مؤشر التنمية عالية الجودة لقطاع التصنيع في جيانغسو المرتبة الأولى على مستوى البلاد لمدة خمس سنوات متتالية، مما يعكس مستوى متقدمًا من التطور الصناعي وقدرة قوية على الابتكار. ومن المعدات المتقدمة والدوائر المتكاملة إلى الطاقة الجديدة والطب الحيوي، أسهمت المنظومة الصناعية في مقاطعة جيانغسو في تمكينها من الحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل التعديلات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية.

يُظهر الطلب المحلي أيضًا حيوية ملحوظة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك الشعبية الواسعة التي حظي بها دوري كرة القدم الإقليمي المعروف باسم “Su Super League”، والذي استقطب أكثر من 2.43 مليون متفرج في عام 2025. وتُظهر هذه الظاهرة كيف يمكن للرياضة والثقافة والسياحة تنشيط الاستهلاك وإطلاق العنان لإمكانات السوق المحلية.

في الوقت نفسه، تظل جيانغسو واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في الصين. وخلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشر، جذبت المقاطعة استثمارات أجنبية فعلية تتجاوز قيمتها 119 مليار دولار، محتلةً المرتبة الأولى على مستوى البلاد.

تبرهن مقاطعة جيانغسو على قدرة الصين على تعزيز سوقها المحلية مع الاستمرار في الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال مشاركتها النشطة في التداول المزدوج على الصعيدين المحلي والدولي.

تحديث يصب في مصلحة الجميع

لا يُعَد النمو الاقتصادي وحده الهدف الأسمى، فقد شدّد Xi خلال المداولات على أن تحديث الصين يهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك للجميع.

أشار Xi إلى أن ذلك يعني الإجابة عن أسئلة رئيسية، منها: كيف يمكن تحقيق توظيف كامل وعالي الجودة، وكيفية زيادة دخول سكان المدن والريف، وكيفية مواصلة تحسين الخدمات العامة ونظم الضمان الاجتماعي.

تم تناول العديد من هذه القضايا في مسودة تقرير العمل الحكومي، الذي قُدِّم إلى المشرّعين للمداولة يوم الخميس، حيث استعرض مجموعة من الإجراءات السياسية التي تركز على تحسين سُبل المعيشة.

يظل التوظيف على رأس الأولويات. ستعمل الحكومة على توسيع برامج العمل الإغاثي لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في العثور على وظائف. وفي الوقت نفسه، سيحصل العاملون بنظام العمل المرن وأولئك العاملون في أشكال التوظيف الجديدة – مثل عمال التوصيل وسائقي خدمات النقل عبر التطبيقات – على وصول أوسع إلى برامج ضمان اجتماعي أكثر شمولاً.

يُعَد تعزيز الاستهلاك وزيادة الدخول أيضًا من الأهداف الرئيسية للسياسات. وستنفذ الصين خطة لزيادة دخل سكان الحضر والريف، تتضمن تدابير تهدف إلى رفع دخول الفئات منخفضة الدخل، وتوسيع قنوات الدخل من الملكية، وتحسين نظم الأجور والضمان الاجتماعي.

وفقًا للتقرير، سيُخصَّص ما مجموعه 250 مليار يوان من سندات الخزانة الخاصة ذات الآجال الطويلة للغاية لدعم برامج استبدال السلع الاستهلاكية، في حين سيتم إنشاء صندوق تنسيق مالي-نقدي خاص بقيمة 100 مليار يوان لتيسير توسيع الطلب المحلي. ومن المتوقع أيضًا أن تسهم سياسات مثل الترويج لعطلات المدارس في فصلي الربيع والخريف وتشجيع الإجازات المدفوعة المرحلية للموظفين في تحفيز الاستهلاك في قطاع الخدمات وتنشيط السياحة.

أما فيما يتعلق بقضايا الخدمات العامة والضمان الاجتماعي، فقد ذكرت مسودة التقرير أنه سيُرفع الحد الأدنى لمزايا معاش الشيخوخة الأساسي لسكان الريف والمقيمين غير العاملين في المدن بمقدار 20 يوانًا شهريًا. كما سيتم توفير قسائم خدمات رعاية المسنين لتغطية تكاليف الرعاية لكبار السن الذين يعانون من إعاقات وظيفية متوسطة أو شديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتوسيع نطاق تغطية التأمين على الأمومة، وضمان إجازة الأمومة، وتسريع تطوير خدمات رعاية الأطفال الشاملة، وإدخال سياسات إسكان تدعم بشكل أفضل الأُسْر التي لديها طفلان أو أكثر.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-05/Why-is-China-s-economy-holding-steady-This-province-has-the-answer-1LgVB4zGAHC/p.html

جهة الاتصال: CGTN Digital، [email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9667788