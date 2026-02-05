‫AUSTRIACARD تنجح في الحصول على شهادة أمان بطاقات مدى الذكية

إنجاز ضخم يمكِّن AUSTRIACARD من خدمة قطاع المصارف في المملكة العربية السعودية.

فيينا، النمسا – EQS Newswire – 5 فبراير 2026 – تعلنAUSTRIACARD HOLDINGS بكل فخر عن تمكنها من الحصول على شهادة اعتماد أمان بطاقاتها الذكية شهادة أمان بطاقات الخصم المباشر الذكية (شهادة رقم CV071) مع البنك المركزي السعودي (SAMA) عن شبكة الدفع المركزية لبطاقات الخصم المباشر مدى محققةً انجازًا ضخمًا في استراتيجية توسُّع الشركة.

تُمثِّل هذه الشهادة إنجازًا ضخمًا ومهمًا لشركة AUSTRIACARD، يُظهر التزام الشركة بالاستجابة لأعلى المعايير الدولية لتقنية بطاقات الدفع. يُثبت هذا النجاح في إتمام AUSTRIACARD شهادة المصادقة وفق المعايير الصارمة للبنك المركزي السعودي (SAMA) التميز التقني ومعايير الجودة في تصنيع البطاقات الذكية.

وقد صرح السيد محمد شملول رئيس قسم التكنولوجيا في مجموعة شركات AUSTRIACARD HOLDINGS قائلًا: نحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز. هذه الشهادة بمثابة دليل على تميز العاملين معنا وتفوقهم والتزامهم بتوفير حلول دفع بمستوى عالمي. يتيح هذا الإنجاز لشركة AUSTRIACARD إضافة البنوك والمؤسسات المالية السعودية إلى شبكتنا من العملاء الراضين عنا في جميع أنحاء العالم، وتعزز موقفنا أيضًا كشريك موثوق في مجال المدفوعات العالمية.

وقد أكد على هذا السيد بوراك بليج، رئيس قطاع EVP Türkiye، لدى شركةAUSTRIACARD HOLDINGS عن أفريقيا والشرق الأوسط قائلًا: فهذه الشهادة تمكِّنا من إتاحة مجموعة حلول بطاقات الدفع لدينا بأكملها للسوق السعودي. ونحن ملتزمون بأن نكون شركاء على مدى البعيد في نجاح المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع وداعمين لمبادرات التحوُّل الرقمي. ونتطلع للشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية لدعم أهداف النمو لديها وتطوير تجربة عملائها.

فالمملكة العربية السعودية (KSA) تُمثل أكثر الأسواق المالية ديناميكية وأسرعها تطورًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع قيادة برنامج رؤية 2030 التحوُّل الرقمي في كافة القطاعات يشهد نظام المدفوعات في المملكة العربية السعودية نموًا وتحديثًا غير مسبوقين. لشبكة مدى كشبكة مدفوعات وطنية دورٌ حيويُ في البنية التحتية المالية في المملكة العربية السعودية وتعالج يوميًا ملايين المعاملات .

AUSTRIACARD مزود عالمي لحلول التحقق من الهوية والمدفوعات يركز استراتيجيًا على تقنيات التحوُّل الرقمي المدعومة بتقنيات مسجلة وإمكانيات الذكاء الاصطناعي. تُشغِّل الشركة ومقرها فيينا بالنمسا تسع محاور تصنيع في أسواق استراتيجية في أوروبا والولايات المتحدة مع الحفاظ على أرضية مبيعات عالمية تضمن قرب العملاء وتميز الخدمة.

نبذة عن AUSTRIACARD HOLDINGS AG

لدى AUSTRIACARD HOLDINGS AG خبرة أكثر من 130 عام في إدارة المعلومات والاتصالات والطباعة لكى تتيح لعملائها تجارب شفافة وآمنة. تتيح الشركة مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات منها حلول المدفوعات المالية وحلول التحقق من الهوية والبطاقات الذكية وحلول تخصيص البطاقات وحلول الرقمنة وإدارة البيانات الآمنة. يعمل لدى شركة ACAG قوى عاملة دولية قوامها 2400 عامل وأسهمها تتداول علانية في بورصتي أثينا وفيينا ورمزها ACAG. www.austriacard.com

