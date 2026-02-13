‫ AsiaBC تقدم خبرتها الحائزة على جوائز في مجال تأسيس الشركات ودخول الأسواق الآسيوية إلى مؤسسي الشركات العالمية في الإمارات العربية المتحدة

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة/دبي، الإمارات العربية المتحدة – 13 فبراير 2026 – Media OutReach Newswire – توج مركز آسيا للأعمال AsiaBC))، وهو شركة رائدة مقرها هونغ كونغ تعمل في مجال خدمات واستشارات الشركات الناشئة العابرة للحدود، بجائزة مقدم“أفضل خدمات تأسيس شركات للعام الحالي” ضمن جوائز الأعمال لعام 2025 المقدمة من صحيفة هونغ كونغ كوميرشال تايمز.

ويُقدم هذا التكريم من صحيفة هونغ كونغ كوميرشال تايمز (HKCT) تقديرًا لتفوّق مركز آسيا للأعمال في مساعدة رواد الأعمال العالميين على تأسيس شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم وتحقيق النجاح في المراكز التجارية المنتشرة في آسيا والشرق الأوسط، فبفضل خبرته العميقة في الأطر التنظيمية والأنظمة المصرفية، يساهم المركز في تمكين رواد الأعمال من تذليل العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة عند دخول الأسواق

ويتولى مركز آسيا للأعمال دورًا محوريًا في تبسيط وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، وفتح الحسابات البنكية، وضمان الامتثال الدولي في هونغ كونغ، وسنغافورة، والمراكز المالية الخارجية.



خبرة مركز آسيا للأعمال تحل تحديات التأسيس في هونغ كونغ

نجح مركز آسيا للأعمال منذ عام 2009 في تحويل الرؤى الريادية إلى أعمال تشغيلية من خلال تقديم دعم شامل ومتكامل، حيث لا يقتصر دوره على تسجيل الشركات فقط، بل يرافق العملاء خلال مراحل الهيكلة، وإعداد الوثائق، والتعامل مع المصارف، والتخطيط الضريبي، والمحاسبة، لضمان أن تتماشى كل خطوة مع نموذج العمل الخاص بهم.

يبسط مركز آسيا للأعمال العمليات العابرة للحدود من خلال الاستفادة من خبرته السوقية وعلاقاته الراسخة مع أكثر من 100 بنك ومزودي خدمات التكنولوجيا المالية، ويوفر المركز تقليصًا في زمن إعداد الشركات، وضمان نتائج فتح الحسابات المصرفية ضمن برنامجه “رسوم الخدمة تُستحق فقط عند تحقيق النتيجة”، إضافة إلى التأكد من الجاهزية القانونية. فقد تمكن أحد العملاء مؤخرًا من إتمام تأسيس الشركة وفتح الحساب المصرفي في هونغ كونغ في نفس اليوم، قبيل عودته إلى وطنه، كما حصل عميل آخر، وهو شركة ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا، على موافقة مصرفية خلال 48 ساعة، ما مكّنها من الانطلاق السريع في الأسواق الآسيوية والمحيط الهادئ



الامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومركز في الإمارات لخدمة المؤسسين العالميين

لتقديم خدمة أفضل لرواد الأعمال الدوليين، يقوم مركز آسيا للأعمال بتوسيع حضوره واعتماده على التقنيات الحديثة.

سيفتتح مركز آسيا للأعمال أول مركز استشاري له في دبي بحلول 2026، وذلك لدعم رواد الأعمال الإماراتيين الراغبين في دخول الأسواق الآسيوية، حيث تشمل الخدمات تخطيط الشركات الخارجية، والتنسيق الضريبي، وتقييم المخاطر، وضمان الامتثال القانوني عبر مختلف الولايات القضائية.

يعمل مركز آسيا للأعمال أيضًا على إطلاق أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية وتقليل المفاجآت، حيث سيقوم محرك ذكي بتحليل ملف كل عميل، بما في ذلك نموذج العمل وفئة المخاطر، وربطه بتفضيلات فتح الحسابات ضمن شبكة البنوك التابعة لمركز آسيا للأعمال، وبالاستناد إلى أكثر من 6,000 حالة، تهدف هذه الأداة إلى تقليل زمن الموافقة وتحسين معدلات النجاح، وخاصةً للمؤسسين الخاضعين للتدقيق.

وقال رايموند وونغ، المدير التنفيذي: “اتبعنا مبدئًا واحدًا على مدار 16 عامًا: الاحترافية هي الأساس، ولكن حل المشكلات هو الجوهر، ويأتي هذا التكريم ليؤكد التزامنا بتقديم حلول عملية ترتكز على النتائج، بما يمكّن العملاء من التوسع دون عراقيل وبطريقة مستدامة



تعزيز روح ريادة الأعمال

تتضمن استراتيجية مركز آسيا للأعمال التي تضع العملاء في المقام الأول ما يلي:

دعم مخصص من مرحلة تأسيس الشركة وحتى الامتثال القانوني

ضمان نتائج فتح الحسابات المصرفية

علاقات وثيقة ومستدامة في منظومة الأعمال

توفير دعم بلغات متعددة تشمل الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الروسية، والماندرين

عن مركز آسيا للأعمال