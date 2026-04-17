‫هوا هين تتحول من مركز سياحي رائد في تايلاند إلى “مدينة فردوسية” ووجهة سكنية عالمية بفضل مشروع دوسيت أجارا هوا هين

هوا هين، تايلاند – Media OutReach Newswire – 17 إبريل 2026 – تشهد هوا هين تحولًا تاريخيًا، فبعدما اشتهرت لفترة طويلة بكونها منتجع النخبة في تايلاند، صارت هذه الجوهرة الساحلية من أفضل الأسواق العقارية المتطورة في العالم إذ إنها تضم مساكن ذات علامات تجارية عالمية، وتتراوح إيراداتها بين 7 و9%، وبالتالي تفوق المساكن التي لا تحمل علامات تجارية بنسبة تتراوح بين 50 و80% وفقًا لما ورد عن مؤسسة سي بي آر إي تايلاند العقارية. تقع هوا هين على بعد نحو ثلاث ساعات من العاصمة بانكوك، ولذلك أصبحت “مدينة فردوسية” ووجهة عالمية راقية للمساكن الفاخرة والاستثمار العقاري الاستراتيجي. تتميز هوا هين ببنيتها التحتية الضخمة المتطورة واتجاهها لإتاحة الرفاهية بمستوى عالمي، وبالتالي صارت الخيار الأول لأصحاب الثروات الطائلة الذين يبحثون عن مكان يجمع بين الطبيعة الخلابة والسكينة والفخامة العصرية ويقع بالقرب من المدن العالمية الكبرى.

ترتكز رؤية “المدينة الفردوسية” على خارطة طريق حكومية واضحة تشمل البدء في تشغيل خط سكة حديد مزدوج بحلول عام 2026، وإنشاء الطريق السريع M8، وإجراء توسع دولي في مطار هوا هين بحلول عام 2027. بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بانكوك بالممر الاقتصادي الجنوبي، صارت هوا هين من مراكز السياحة الصحية العالمية وملاذًا آمنًا لأصحاب الثروات الطائلة والمستثمرين الحكماء.

إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، تتميز هوا هين بأسلوب حياة راقٍ، وتضم مركزًا طبيًا عالمي المستوى يقدم خدمات رعاية صحية بعدة لغات، وتعليمًا دوليًا متميزًا، وملاعب بمعايير دولية لهواة الجولف، ومزارع كروم فاخرة، ووجهات فنية جذابة، وأسواق ليلية مبتكرة. تضم هوا هين كذلك مراكز تسوق راقية ومتنزهات مائية عالمية، ولذلك تُعد ملاذًا لكل جيل، ويتزايد تهافت المشترين المحليين والدوليين على شراء وحداتها السكنية ذات العلامات التجارية.

يتصدر مشروع دوسيت أجارا هوا هين قمة التطورات التي تشهدها هوا هين حاليًا، وأنشأته شركة دوسيت إستيت، التابعة لمجموعة دوسيت إنترناشونال، العلامة التجارية المشهورة عالميًا في مجال الضيافة، ويضم هذا المشروع مساكن فاخرة ذات علامات تجارية، ويستند إلى رؤية دوسيت لتطوير مفهوم المساكن الراقية من خلال تجارب متكاملة تهتم أوليًا بالضيافة، وهو ما تبرزه شركة دوسيت أيضًا في مشروعها الرائد متعدد الاستخدامات في بانكوك، دوسيت سنترال بارك. تم إنشاء المشروع في موقع مميز تبلغ مساحته نحو 8 أفدنة، ويضم 96 وحدة سكنية خاصة، ويتيح لسكانه امتياز الوصول إلى الشاطئ مباشرةً، ويقع داخل أراضي دوسيت ثاني هوا هين. تم تصميم المشروع بأسلوب يلبي مختلف الاحتياجات السكنية لكل الأجيال، ولذلك يُعد أول مشروع سكني منخفض الارتفاع في آسيا يتم إنشاؤه وفقًا لمعيار فيت ويل للمساكن منخفضة الارتفاع، وهو معيار عالمي رائد لإصدار شهادات تقييمات قائمة على أدلة، ويركز على تعزيز الصحة والرفاهية من خلال تهيئة بيئات منزلية مثالية. يدعم المشروع أيضًا الرفاهية المستدامة بفضل اتباعه لنهج انخفاض الكثافة السكنية. يتميز المشروع كذلك بتطبيقه لمفهوم “واحة الترابط” إذ إن أكثر من 60% من مساحته عبارة عن مسطحات خضراء تربط بسلاسة سبعة مبانٍ وتزينها بمناظر طبيعية رائعة. يستمتع السكان بمجموعة مرافق متكاملة تتضمن معالم مائية في خمس مناطق وناديًا ومركزًا صحيًا ومركز ألعاب للأطفال ومساحات ترفيهية.

يكمن تميز دوسيت أجارا هوا هين في حسن نظام الضيافة فيه. بفضل خبرة دوسيت الكبيرة على مدار 77 عامًا، تضمن الإدارة العقارية المحترفة تقديم خدمات قيِّمة على المدى الطويل، وسيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع مستوى سيولة الأصول واستمرار العوائد التي تضمن الحفاظ على رقي أسلوب الحياة، بالاعتماد على فريق متخصص لإدارة الإيجارات.

لا يُعد دوسيت أجارا هوا هين مشروعًا سكنيًا فحسب، بل إنه “مجموعة محدودة الإصدار” لأنه يُعد أصلًا منخفض المخاطر وعالي النمو يضمن أسلوب حياة راق باستمرار وقيمة مستدامة طويلة الأجل لمجموعة محدودة من الأسر.

