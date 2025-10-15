منح جائزة “أفضل وسيط فوركس في التكنولوجيا المالية (Fintech)” لشركة CXM خلال معرض فوركس إكسبو دبي 2025 

دبي، الإمارات العربية المتحدة , Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — حازت شركة CXM على جائزة “أفضل وسيط فوركس في التكنولوجيا المالية (Best Fintech Forex Broker)” خلال معرض فوركس إكسبو دبي 2025، أحد أبرز الفعاليات المالية العالمية، مما يعزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تداول الفوركس وعقود الفروقات. وبصفتها الراعي النخبوي (Elite Sponsor) للمعرض، لفت فريق CXM في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنظار الحاضرين من خلال منصاته التداولية المتطورة، وابتكاراته التقنية، وأدواته الاحترافية، وبرامجه العالمية للشراكة.

وقد عكست مشاركة CXM في المعرض روح الابتكار والريادة والالتزام العميق بتمكين المتداولين حول العالم. وقد تُوّج هذا الالتزام بمنحها جائزة “أفضل وسيط فوركس تقني” تقديرًا لتقنياتها الرائدة، وظروف التداول الاستثنائية التي تقدمها، وانتشارها العالمي الواسع.

تمتلك CXM أكثر من 10 مكاتب عالمية وتعمل مع أكثر من 100,000 شريك، مواصلةً بذلك ترسيخ معايير جديدة في مجال التكنولوجيا المالية والنجاح في الشراكات ضمن صناعة الفوركس وعقود الفروقات. وقد أتيحت لزوار المعرض فرصة التعرف مباشرةً على الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة لتطوير تجربة المتداولين والشركاء على حد سواء.

وقال باسل الحركة، الرئيس التنفيذي لشركة CXM (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا):

“تعزز هذه الجائزة رسالتنا في تمكين المتداولين والشركاء والمؤسسات من خلال توفير أفضل بيئة تداول وحلول تكنولوجيا مالية متقدمة في السوق.”

ويُعد فوز CXM بجائزة “أفضل وسيط فوركس في التكنولوجيا المالية” في معرض فوركس إكسبو دبي 2025 محطة بارزة جديدة في مسيرتها نحو الابتكار والتميّز، مؤكداً التزام الشركة المستمر بدفع عجلة التطور في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

نبذة عن مجموعة CXM

تأسست مجموعة CXM عام 2015، وتُعد اليوم من الرواد العالميين في صناعة الفوركس وعقود الفروقات، ومن أكبر الوسطاء في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) في آسيا. تخدم المجموعة أكثر من 500,000 عميل وأكثر من 100,000 شريك عبر 10 مكاتب دولية، وتُنفّذ أكثر من مليون صفقة تداول يوميًا في أكثر من 50 دولة.

بصفتها شركة مرخصة عالميًا، تقدم CXM مجموعة متنوعة من المنتجات المالية تشمل الفوركس والمعادن والسلع والمؤشرات والأسهم والعملات الرقمية وصناديق المؤشرات (ETFs).

