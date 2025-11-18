معهد “سي انستيتيوت” يطلق مجموعة من برامج الدبلوم المهني في الاستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

أعلن معهد “سي استيتيوت“ المركز الرائد والمتخصص في التعليم والتدريب والأبحاث المتخصصة بالاستدامة، عن إطلاق برامج الدبلوم المهني تحت مظلة “سيي ايديوكيشن“. ويأتي هذا الإطلاق بهدف تعزيز التعليم والبحث العلمي في الاستدامة، وتشجيع الابتكار التطبيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستند برامج الدبلوم المهني إلى خبرة عملية تمتد لأكثر من عشرين عامًا لفريق من والمتخصصين الذين قادوا تطوير “المدينة المستدامة” النموذج العالمي الرائد في التنمية الحضرية المستدامة. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المشاركين من تطبيق حلول الاستدامة المتكاملة في تصميم وتطوير مجتمعات صفرية الانبعاثات، إلى جانب تزويدهم بمهارات عملية في مجالات الغذاء، والطاقة، والنقل، والمياه، وإدارة النفايات، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وتتمتع برامج الدبلوم باعتماد إطار المنح والشهادات الأسكتلندي (SCQF) الأمر الذي يساهم في توفير الأدوات والمعرفة اللازمة للمهنيين لقيادة التحول نحو الاستدامة. وتركز برامج الدبلوم على خمس مجالات رئيسية تتماشى مع أولويات الاستدامة الوطنية والعالمية، وتشمل: نظم الغذاء المستدامة، حلول الطاقة المستدامة، إدارة المياه المتكاملة، حلول النفايات المتكاملة، والممارسات المستدامة للبنية التحتية والبيئة.

وقال فارس سعيد، مؤسس ورئيس معهد “سي انستيتيوت“: “نلتزم في منهجنا بمواصلة الابتكار في الاستدامة وتحويل النظريات إلى واقع عملي. وعلى مدار أكثر من 15 عامًا، قمنا ببناء وتشغيل مدن مستدامة شكلت مختبرًا حيًا للبحث والتجربة، واستفدنا من البيانات وصقلنا حلولًا مبتكرة أثبتت أن الاستدامة تنجح عندما تكون عملية وقابلة للقياس. واليوم، نحوّل هذا الرصيد من الخبرة والمعرفة المتراكمة إلى برامج تعليمية متخصصة ودورات تدريبية عملية، نهدف من خلالها إلى تمكين الجيل القادم من القادة والمهنيين ليكونوا قادرين على التأثير، وتعديل السياسات، وإعادة تصميم الأنظمة، وتسريع وتيرة الابتكار في مجتمعاتهم وقطاعاتهم.”

وسيتمكن المشاركون في برامج الدبلوم من الوصول إلى المختبر الحي في المدينة المستدامة، مما يتيح لهم تنفيذ المهام العملية ومشاريع التخرج داخل بيئة واقعية ومجتمع يعمل بكامل طاقته. ويعزز هذا الربط بين التعلم الأكاديمي والخبرة الميدانية قدرة الطلاب على تطوير حلول قابلة للتطبيق والتوسع. كما ستخضع مشاريع التخرج الأكثر تأثيرًا للدراسة تمهيدًا لانتقالها إلى مرحلة ريادة الأعمال ضمن حاضنة الأعمال “بدايات“، في حين قد يُتاح للطلاب الأكثر تميزًا الانضمام إلى مجموعة “سي القابضة“، مما يوفر لهم مسارًا مباشرًا وواضحًا من التعليم إلى التطبيق العملي في السوق.”

ويستمر برنامج الدبلوم لمدة ستة أشهر، وقد صمم ليلبي احتياجات المهنيين العاملين بدوام كامل، مع توفير حصص مسائية وخيارات مرنة للمشاركة، سواء حضوريًا أو عبر الإنترنت. وتستهدف هذه البرامج الأفراد العاملين في القطاع الحكومي والخاص ومبادرات رواد الأعمال.

وسيتم فتح باب التسجيل في يناير المقبل، ويمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الالكتروني: https://www.seeeducationgroup.com/

