‫مجموعة أباريل تتعاقد مع شركة ماركيي براندز للحصول على حقوق الامتياز لخمس علامات تجارية مرسخةً سيادتها في عالم الأزياء والموضة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند

ستحصل مجموعة أباريل من خلال هذه التحالف مع شركة ماركيي براندز على حقوق الامتياز لكل من بي سي بي جي وبين شيرمان وبرونو مالي وسور لا تاب ومارثا ستيورات في خطوة استراتيجية للوصول لعلامة المليار ونصف متسوق.

21 سبتمبر، 2023 – دبي ، الإمارات العربية المتحدة – كشفت مجموعة أباريل، التكتل العالمي الرائد في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، عن اتفاقية ترخيص متعددة العلامات مع شركة ماركيي براندز، شركة مرموقة وقابضة للعلامات التجارية، تُعنى بالتسويق والإعلام التجاري. يندرج تحت هذه الإتفاقية الكبيرة حصول مجموعة أباريل على حقوق الامتياز لخمسة علامات تجارية تابعة لماركيي براندز كالتالي: بي سي بي جي، وبين شيرمان، وبرونو مالي، وسور لا تاب، ومارثا ستيورات عبر سائر دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

وكنتيجة لهذا التحالف، ستتمكن شريحة جديدة من المتسوقين لأكبر اقتصادات العالم بناتج محلي إجمالي يفوق 5 تريليون دولار أمريكي من الحصول على تصاميم مميزة والتعرف على القصص الملهمة لهذه العلامات التجارية. تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع سعي كلتا التكتلين في مجاراة الطلب المتزايد على المنتجات الراقية والرفاهية المعاصرة في الأسواق تتيح للمتسوقين بها تشكيلة أوسع من الخيارات والتصاميم.

قال هيث إل. جولدن، رئيس شركة ماركيي براندز ” نرى شراكتنا مع مجموعة أباريل علامة فارقة في استراتيجيتنا لتوسيع علاماتنا التجارية لتطال مناطق جغرافية جديدة. وبإحضار هذه العلامات الخمسة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والهند فإننا نوسع بصمتنا وسوق علامتنا ليصبح عدد متسوقينا مليار ونصف المليار” وأضاف قائلاً” بهذا التحالف الذي يجمع علاماتنا الأوسع انتشاراً مع الشريك المثالي في المنطقة، نحن على ثقة بإقبال المتسوقين طلباً في الحصول على منتجاتنا عبر المنصات المتعددة التي توفرها مجموعة أباريل باستراتيجيات مبتكرة ومتنوعة”.”

وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل ” يكشف تحالفنا الاستراتيجي مع ماركيي براندز عن خططنا المستمرة لريادة عالم الأزياء والموضة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. من خلال هذه الاتفاقية، فإننا لا نوسع بصمتنا التجارية فحسب بل نغير مفهوم ومعايير عالم الأزياء بما يفوق توقعات عملائنا في المنطقة.” ثم علق مضيفاً” لطالما كان الابتكار والتميز وسيلتنا في البقاء في الطليعة، وهذه الشراكة ماهي إلا خطوة جديدة في التزامنا المتواصل لتقديم أفضل تجارب التسوق في المنطقة وتعزيز مكانتنا العالمية في عالم الموضة والأزياء.”

ومن المرتقب أن يضع هذا التحالف معايير جديدة في المجال يبني من خلالها أسساً جديدة في ثقافة الأزياء العالمية المخصصة بلمسة محلية. وهذا التعاون الذي يجمع بين نخبة علامات ماركيي و خبرة مجموعة أباريل في المنطقة يُعلن بها عن حقبة جديدة في عالم الأزياء والموضة ترضى أذواق عشاق الموضة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، التكتل العالمي الرائد في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,025 متجراً وأكثر من 80 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا والباكستان ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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لمحة عن ماركيي براندز

ماركيي براندز، شركة عالمية قابضة للعلامات التجارية، تختص بالتسويق والإعلام التجاري. تتبع الشركة لصندق الاستثمار الذي يديره نيوبرجر بيرمان، من روائد المدراء في مجال شركات الإستثمار المملوكة للموظفين. تستهدف ماركيي براندز العلامات التجارية المرموقة والتي تركز على المتسوقين والتي يتوقع نجاحها ونموها مستقبلاً. تبحث ماركيي براندز عن أفضل العلامات التجارية في شتى القطاعات بهدف توسيع مجالتها في التجزئة ووجودها الجغرافي مع الحفاظ على تاريخ العلامة التجارية وتقديم أفضل تجربة تسوق. تقدم ماركيي براندز العلامات التالية: مارثا ستيوارت، وذا بي سي بي جي، وبين شريمان، وداكاين، وسور لا تاب، وبودي جلوف، وإيمريل لاغاسي، وديستانيشن ماتيرنتي، ومذرهود ماتيرنتي، وهاتش، و آبي إن آبود، وأمريكا تيست كيتشن وبرونو مالي. من خلال فريقها وشركائها العالميين، تستقصي ماركيي براندز أحدث الصيحات والأسواق العالمية لتتوسع وتدير العلامات التجارية بالتعاون مع شركات التجزئة وحقوق الامتياز والمصانع عبر التخطيط، والتسويق الاستراتيجي الفعال والتركيز على التجارة الإلكترونية.”

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.marqueebrands.com/

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مجموعة أباريل تتعاقد مع شركة ماركيي براندز للحصول على حقوق الامتياز لخمس علامات تجارية مرسخةً سيادتها في عالم الأزياء والموضة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند

جي وبين شيرمان وبرونو مالي وسور لا تاب ومارثا ستيورات في خطوة استراتيجية للوصول لعلامة المليار ونصف متسوق.

مجموعة أباريل تتعاقد مع شركة ماركيي براندز للحصول على حقوق الامتياز لخمس علامات تجارية مرسخةً سيادتها في عالم الأزياء والموضة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند

جي وبين شيرمان وبرونو مالي وسور لا تاب ومارثا ستيورات في خطوة استراتيجية للوصول لعلامة المليار ونصف متسوق.

مجموعة أباريل تتعاقد مع شركة ماركيي براندز للحصول على حقوق الامتياز لخمس علامات تجارية مرسخةً سيادتها في عالم الأزياء والموضة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند

جي وبين شيرمان وبرونو مالي وسور لا تاب ومارثا ستيورات في خطوة استراتيجية للوصول لعلامة المليار ونصف متسوق.