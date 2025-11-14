  • Date: November 14, 2025

‫قمة المغرب الثانية تجمع رواد الصناعة لبحث فرص نمو قطاع الضيافة بحلول 2030

قبيل انعقاد “قمة معرض المغرب لعام 2025″، يستعرض قادة القطاع جاهزية المملكة لعام 2030، محللين فرص الاستثمار والاستراتيجيات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد

الدار البيضاء، المغرب -31 نوفمبر 2025- إي كيو إس نيوزواير- مع استعداد قادة قطاعي الضيافة والاستثمار للاجتماع في فندق «ماريوت» بالدار البيضاء خلال فعاليات قمة المغرب الاستعراضية في 19 و20 نوفمبر 2025، يثير المشهد سؤالًا محوريًا: هل يسير نمو المعروض الفندقي في المغرب بالوتيرة نفسها التي تشهدها مشروعات البنية التحتية الطموحة وأهداف السياحة لعام 2030؟

ومع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع دول أخرى يركز الاهتمام على وضع استراتيجيات استثمارية لسد الفجوة المتوقعة في قطاع الضيافة.

تشهد المملكة المغربية تطورات كبيرة في بنيته التحتية، مما أدى إلى بروز وجهات جديدة وتعزيز الوجهات القائمة، الأمر الذي يستلزم توسيع قطاع الضيافة بمواصفات متميزة لاستقبال الأعداد المتزايدة من السياح.

المجموعات الفندقية العالمية تلبّي دعوة المملكة.

تستثمر فنادق ومنتجعات ويندهام محفظتها المتنوعة لسد فجوة المعروض الفندقي في المغرب، يقول جوفيند موندرا، رئيس قسم التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ومنتجعات ويندهام:

“نلتزم بدعم رؤية المغرب 2030 من خلال توسيع فرص الوصول إلى إقامة ذات معايير عالمية وبأسعار معقولة في الوجهات المعروفة والواعدة على حد سواء، ويضيف: وبفضل محفظتنا المتنوعة التي تضم 25 علامة تجارية واعتمادنا على منهجية “المالك أولًا” في الامتيازات، نعمل عن كثب مع المطورين المحليين لتقديم معايير دولية موثوقة تُعزز عروض الضيافة في المغرب”.

تشمل استراتيجية ويندهام توسيع تواجدها الحالي في مدن مغربية مثل فاس وطنجة، ليشمل مدنًا رئيسية أخرى مثل الدار البيضاء ومراكش والرباط، مع إجراء مباحثات متقدمة بشأن مشروعات جديدة.

وفي خطوة مماثلة، عززت مجموعة فنادق راديسون طموحاتها بشكل لافت، حسب تصريحات إروان غارنييه، كبير مديري شؤون التطوير في أفريقيا. “لقد رفعنا سقف طموحاتنا في المغرب ليصل إلى 30 فندقًا بحلول 2030، مستفيدين من خط تطوير راسخ وتركيز متوازن بين المناطق الحضرية والساحلية، وتشمل الاستراتيجية تعزيز تواجدنا في الدار البيضاء ومراكش، إلى جانب تطوير الرباط وطنجة وأكادير وفاس من خلال مزيج من فنادق الأعمال، والشقق الفندقية، والمشروعات متعددة الاستخدام، والمنتجعات التي تتناغم مع تحديثات المطارات والسكك الحديدية والملاعب في البلاد حتى 2030.”

ويضيف غارنييه “ترى راديسون الفرصة واضحة، إذ يتركز الطلب على المحاور الرئيسة بالتوازي مع توسع المطارات وتشغيل استاد جديد بسعة 115 ألف متفرج، وسط تسجيل معدلات سياحية قياسية واستعدادات المغرب لكأس العالم 2030.

يعد توسيع نطاق العمليات عنصرًا أساسيًا لدعم هذا النمو بالنسبة لشركات الإدارة مثل أليف هوسبيتالتي، إذ يأتي تعزيز الحضور المحلي بفاعلية أعلى واستجابة أسرع في صميم خطتها. ويكشف بني حداد، المؤسس والمدير الإداري لشركة أليف هوسبيتاليتي عن توجهات الشركة حيث يقول ” تنوي أليف هوسبيتاليتي افتتاح مكتب إقليمي لها في المملكة في الربع الأول من عام 2026 لخدمة جميع الفنادق التي تديرها الشركة، يقوده نائب إقليمي مقيم لقيادة جهود التطوير، وتعزيز الأداء التشغيلي، وضمان سرعة الاستجابة لأصحاب الفنادق.”

يستند هذا التوسع إلى علاقات قوية مع المستثمرين، إذ تشير شركة أليف هوسبيتاليتي إلى أن أكثر من 60٪ من الملاك الحاليين يعهدون إليها بإدارة العديد من العقارات، مما يعكس نهجًا قائمًا على الثقة يركّز على إرساء قيمة متنامية بمرور الوقت.

ولا يقتصر الاستثمار المطلوب على قطاع الإقامة فحسب، إذ تحتاج منظومة الضيافة بأكملها إلى دعم متكامل، وفي هذا الإطار، تستكشف شركة تي جي بي انترناشيونال المعروفة بخبرتها في استراتيجيات الأطعمة والمشروبات للفعاليات الكبرى، فرصًا لدعم سلسلة القيمة في قطاعي السياحة والضيافة في المغرب، وذلك عبر التخطيط الاستراتيجي وتطوير مفاهيم مبتكرة في مجال الأطعمة والمشروبات.

يقول سايمون رايت، مؤسس ورئيس شركة الضيافة العالمية تي جي بي انترناشيونال: “تركّز الشركة على مجالات مبتكرة مثل قاعات الطعام، والمأكولات الصحية، وسياحة المذاق، لبناء منظومة متكاملة تُعيد تعريف مشهد الضيافة، بدءًا من التخطيط المتكامل للأطعمة والمشروبات في الفعاليات الكبرى، ووصولًا إلى تطوير مفاهيم جديدة لمطاعم راقية داخل الفنادق.” كما يضيف رايت أن الاستثمار الاستراتيجي في هذا القطاع “لا يقتصر على تقديم تجربة ضيافة مميزة، بل يعكس في الوقت ذاته الهوية الوطنية ويفتح نافذة للفخر الثقافي على الساحة العالمية.”

بإجماع واضح: يُمثل نمو البنية التحتية في المغرب فرصة لا مثيل لها، ويمهد الطريق لتحقيق أهداف عام 2030 من خلال تعاون يجمع العلامات التجارية العالمية، وشركات الإدارة المتخصصة، والاستشاريين ذوي الرؤى الاستراتيجية، وشبكة متنوعة من المستثمرين.

توزيع “إيه بي أو غروب” بالنيابة عن شركة إيه بي آي إيفنتس

تحميل الصور:
https://apo-opa.co/445dNfs (جوفيند موندرا، رئيس قسم التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ومنتجعات ويندهام)

https://apo-opa.co/4qS1ayh (إروان غارنييه، كبير مديري شؤون التطوير في أفريقيا بمجموعة فنادق راديسون)

تنويه للمستثمرين:

للحجز المجاني لمقعدك في قمة المغرب الاستعراضية، يرجى التواصل مع موراي على البريد الإلكتروني: [email protected].

تتحمل الجهة المصدرة للإعلان المسؤولية الكاملة عن المحتوى.

عن قمة معرض المغرب:

تعد قمة معرض المغرب هي الملتقى الأبرز الذي يجمع المستثمرين والمطورين والجهات الممولة وقادة قطاع الضيافة، إذ توفر منصة لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكات في قطاعي السياحة والبنية التحتية المتسارعين في المغرب، وتسهم في بناء العلاقات وتبادل الرؤى التي تدعم مسيرة نمو المملكة.

الموقع الإلكتروني: www.APIEvents.com

للاستفسارات حول قمة المغرب:

موري أندرسون-أوجل

مدير – فعاليات API

[email protected]

+27 71 890 77 39


