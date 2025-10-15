‫شركة SBI  القابضة تنضم إلى بنك AMAR كمُساهم جديد، ممّا يعزّز الثقة العالمية في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في دولة إندونيسيا

جاكرتا، إندونيسيا – Media OutReach Newswire – 14 أكتوبر 2025 – أعلن اليوم بنك PT Amar إندونيسيا (المُدرج في بورصة IDX تحت الرمز AMAR)، الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية التي تخدم قطاعي التجزئة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أن شركة SBI القابضة المُدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز (TYO:8473)، وهي تكتل ياباني رائد في مجال الخدمات المالية، قد استحوذت على حصة في بنك AMAR. وعقب هذه الصفقة، أصبحت شركة SBI القابضة تمتلك أكثر من 5% من أسهم بنك AMAR، ممّا يجعلها ثالث أكبر مستثمر مؤسّسي بعد شركة Tolaram Pte المحدودة (Tolaram) وشركة PT Jagat Raya Imajinasi.

لعلّ هذا يمثّل فصلًا جديدًا في رحلة نمو بنكAMAR ويؤكّد ثقة المستثمرين العالميين في مستقبل صناعة الخدمات المصرفية الرقمية في دولة إندونيسيا.

قال فيشال تولسيان، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك AMAR: “يسعدنا الترحيب بانضمام شركة SBI القابضة إلينا، ونتطلّع إلى العمل معها عن كثب لاستكشاف فرص جديدة. ونهدف إلى التعاون مع محفظة شركاتها والاستفادة من منظومة خدماتها المالية القوية لتبادل الخبرات وبناء التآزر، وفي نهاية المطاف، تقديم قيمة أكبر لعملائنا من قطاع التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء إندونيسيا”.

كما أضاف نافين ناهاتا، المدير العام للتكنولوجيا المالية والبنية التحتية في Tolaram: “بصفتنا المساهم المسيطر في بنكAmar ، نعتقد أن انضمام شركة SBI القابضة كمساهم يُعزّز استراتيجية بنك Amar ورسالته في إحداث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا. ومن خلال جمع كل قدراتنا وخبراتنا، نحن على ثقة بأن هذا سيُسرّع من خارطة طريق بنك Amar ويدعم جهوده الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتحسين تجربة العملاء، وإحداث تأثير مستدام على قطاعي التجزئة والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة إندونيسيا”.

بدعم من شركائنا العالميين والمحليين الأقوياء، سيظل بنك Amar ملتزمًا بدفع عجلة الابتكار وتوسيع الشمول المالي وخلق تأثير دائم لعملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومين في دولة إندونيسيا.

نبذة عن بنك Amar

إن بنك PT Amar Tbk إندونيسيا أو بنك Amar (رمز السهم: Amar) هو بنك رقمي إندونيسي مدرج في بورصة إندونيسيا (IDX). وقد تأسّس عام 1991، وأُعيد إطلاقه باسم بنك Amar في عام 2015، ومنذ ذلك الحين خضع البنك لتحوّل رقمي كبير ليصبح أحد رواد مؤسّسات التكنولوجيا المالية من خلال منصّة القروض الرقمية Tunaiku ، التي فازت بالعديد من الجوائز. وتُعدTunaiku هي أول منصّة قروض رقمية قائمة على التطبيقات في دولة إندونيسيا، حيث تستخدم البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية لخدمة السكان غير المصرفيين والمحرومين في دولة إندونيسيا. كما تقدّم منصّة Tunaiku قروضًا شخصية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة مع معالجة الطلبات والموافقة عليها في غضون 24 ساعة. في عام 2020، وقد انطلق بنكAmar كأول بنك ذكي محمول قائم على السحابة في دولة إندونيسيا، والذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة لتعزيز عادات الادخار الجيدة وتعزيز الانضباط المالي الشخصي.

نبذة عن شركة SBI القابضة

لقد تأسّست مجموعة SBI عام 1999، وهي مجموعة مالية شاملة عبر الإنترنت تُدير أعمال الخدمات المالية، مُركّزةً على الأوراق المالية والخدمات المصرفية والتأمين، وتُعتبر رائدةً في مجال الخدمات المالية عبر الإنترنت في اليابان. وتلتزم المجموعة بتوفير منتجات وخدمات منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام عبر الإنترنت. بالإضافة إلى عملياتها الرئيسية في مجال الخدمات المالية، كما تُشارك مجموعة SBI أيضًا في أعمال إدارة الأصول، وأعمال استثمار الأسهم الخاصة، وأعمال الأصول المشفرة، وأعمال الجيل القادم على نطاق عالمي.

نبذة عن Tolaram

Tolaram شركة عائلية تُدار باحترافية ومقرها سنغافورة، وتستثمر في الأسواق الناشئة لبناء علامات تجارية تدفع النمو والتأثير الإيجابي. لقد تأسّست الشركة عام 1948، وتطوّرت من متجر تجزئة واحد إلى مؤسّسة عالمية متنوّعة تغطي السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية والقطاعات الصناعية في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأوروبا. ففي إفريقيا والشرق الأوسط، تُعد Tolaram واحدة من بين أكبر شركات السلع الاستهلاكية، حيث تنتج وتوزع الأطعمة والمشروبات ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية مع شركاء بما في ذلكIndofood وArla وKellanova و Colgate-PalmoliveوDiageo. وفي نيجيريا، طوّرت المنطقة الحرة في لاغوس مع ميناء بحري عميق متكامل. وخارج إفريقيا، تمتلكTolaram وتدير منتج ورق الكرافت المستدام الوحيد في دول البلطيق. وفي إندونيسيا، تقود Tolaram الشمول المالي من خلال بنك Amar، أول بنك رقمي متخصّص في البلاد مع منصّة إقراض حائزة على جوائز، وشركة Insureka ، التي توفّر منتجات تأمين سيارات بأسعار معقولة ومرنة.

