.‫شركة PTT للنفط والأعمال التجارية بالتجزئة تعزّز نموها من خلال استراتيجيات التخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي

بانكوك، تايلاند – ميديا ​​آوت ريتش نيوزواير – 1 أكتوبر2025 – تعمل شركة PTT للنفط والأعمال التجارية بالتجزئة العامة المحدودة (OR) على تسريع أجندتها في التحوّل الرقمي الخاص بها من خلال استراتيجية تضع البيانات في المقام الأول، كما تضع التخصيص والتفاعل الذكي مع العملاء في صميم نموذج أعمالها – ممّا يجعل الشركة في وضع يسمح لها بالنمو المستدام في ظل مشهد استهلاكي متزايد التنافسية ويقوده الخبرة.

لعلّ هذه الفلسفة هي ما تدعم الرؤية المؤسّسية لشركة OR المتمثّلة في “تمكين الجميع نحو النمو الشامل”، والتي توجّه التزام الشركة طويل الأمد بتقديم قيمة عادلة وسهلة الوصول ومستدامة عبر نظامها البيئي للطاقة ونمط الحياة وأعمال التجزئة.

وباعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتكاملة وتجارة التجزئة في تايلاند، أصبحت شركة OR معيارًا في السوق لكيفية استفادة الشركات التقليدية من تقنيات الجيل التالي من أجل الارتقاء بجودة الخدمات، وعلاقات العملاء الوثيقة، والتميّز التشغيلي. إن حجم الشركة ونطاقها ونهجها الابتكاري يضعها في طليعة قطار الابتكار الرقمي لقطاع خدمات المستهلكين في جنوب شرق آسيا.

يدعم هذه الرؤية السيد باكورن سوريابهيفاد، نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال والحلول الرقمية في شركة OR، والذي يقود بدوره استراتيجية التخصيص على مستوى المؤسّسة، كما صرّح باكورن قائلًا: “لم نعد نتنافس على المنتج فحسب، فالمستقبل للعلامات التجارية التي تفهم عملاءها بعمق وتقدّم تجارب قيّمة فورًا”.

ومع وجود أكثر من 3.9 مليون مستخدم يوميًا عبر شبكة الوقود والتجزئة الخاصة بها – بما في ذلك محطة PTT وCafé Amazon و EV Station PluZ وأكثر من 9 ملايين مستخدم نشط على تطبيق blueplus+، تستفيد OR من نظامها البيئي الواسع للبيانات لتصميم تفاعلات مخصّصة للغاية في الوقت الفعلي وتمتد إلى كل من التجارب المادية والرقمية.

إن هذا الجهد يرتكز بشكلٍ أساسي على استخدام الذكاء الاصطناعي الابتكاري، والتحليلات التنبؤية، وتقديم المحتوى الفوري لإنشاء نقاط تواصل مخصّصة – لا سيما للمستهلكين الشباب مثل جيلي Z وألفا، اللذين يُعطيان الأولوية للتجارب الهادفة والمتوافقة مع هويّاتهما. وتُشغّل هذه التقنيات كل شيء، بدءًا من العروض المخصّصة وتوصيات روبوتات الدردشة، وصولًا إلى المحتوى المخصّص الذي يتوافق مع سياق المستخدم وسلوكه.

ولقياس معدلات النجاح، تُركّز OR على مؤشّرين أساسيين للأداء: مؤشّر صافي الترويج NPS، الذي يتتبّع ولاء العملاء عبر كل منصّة وقناة، والتأثير التجاري للحملات المخصّصة – بما في ذلك متوسط ​​حجم سلة التسوّق، وتكرار الشراء، وتكرار التفاعل. وتشير النتائج الأولية إلى تحسينات ملموسة على كلا الجانبين. ومن أبرز تلك النتائج إعادة إطلاق تطبيق blueplus+، الذي جذب أكثر من 3 ملايين مشاهدة فيديو خلال ثلاثة أيام من إطلاقه، مدعومًا بسرد قصصي يقدّم مجموعة جديدة من شخصيات العلامة التجارية المصمّمة خصيصًا من أجل أجيال مختلفة.

ويكمن وراء هذا التقدّم إطار عمل شامل للتحوّل الرقمي يتكوّن من ستة ركائز، مصمّمة لتشمل التخصيص في نموذج التشغيل الكامل لشركة OR:

المشهد الرقمي للمستهلك: نظام بيانات سلوكية شامل يُمكّن من فهم تفضيلات العملاء وعاداتهم بعمق .

مواقع ومنافذ ذكية: نشر إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا المنارات، وتحليلات الفيديو لتحسين تفاعلات العملاء وتجاربهم في العالم الحقيقي .

القنوات الرقمية: تطوير تطبيق OR ليصبح مركزًا سلسًا لتجربة العملاء من الإنترنت إلى الواقع، للعروض الترويجية وبرامج الولاء وحجز الخدمات .

سلسلة التوريد الرقمية: عمليات متكاملة لتبسيط الخدمات اللوجستية وخفض التكاليف من خلال أنظمة متصلة في جميع أنحاء الشركة .

تحسين السحابة وحلول المؤسّسات: بنية سحابية في المقام الأول، وواجهة خلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية حديثة لتعزيز مرونة المؤسّسة .

تنويع جديد للإيرادات: التوسّع في خدمات نمط الحياة والخدمات المالية، بما في ذلك شراكة OR المصرفية الافتراضية المعتمدة حديثًا مع AIS وبنك Krung Thai.

ومع ذلك، تُشدّد قيادة العمليات على أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي. فقد أشار باكورن إلى أن “أصعب جزء من التحوّل ليس التكنولوجيا، بل هو توحيد جهود المؤسّسة بأكملها”. وأوضح أن المبادرة بدأت بفريق صغير متعدّد الوظائف ركّز على تطبيق Blueplus+، قبل أن تتوسّع لتشمل وحدات الأعمال من خلال التغيير الثقافي، وبناء القدرات الرقمية، والاستثمار في البنية التحتية للبيانات ومنصّات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف باكورن: “لن تقتصر أقوى العلامات التجارية في المستقبل على الكفاءة فحسب، بل ستتميّز بالتعاطف أيضًا. وبالنسبة لشركة OR ، فقد بدأت هذه الرحلة بالفعل”.

###

نبذة عن شركة OR

تُعد شركة PTT العامة المحدودة (OR) شركة تايلاندية رائدة في مجال الطاقة وأعمال التجزئة، وتعمل في 10 دول، حيث تعمل OR من خلال أربع مجموعات أعمال رئيسية: قسم التنقّل، الذي يوفر حلول الطاقة عبر محطات PTT ، وزيوت PTT ، وغاز البترول المسالPTT ، ومحطة EV PluZ ؛ وقسم نمط الحياة، الذي يضمCafé Amazon ، إحدى أكبر سلاسل المقاهي في آسيا، بالإضافة إلى متاجر التجزئة وإدارة المساحات؛ وقسم الأعمال العالمية، الذي يقود النمو الدولي بأكثر من 400 محطة لدى PTT ومنافذ بيع Café Amazon؛ وقسم الابتكار، الذي يطوّر المشاريع الجديدة والحلول المستدامة من خلال التكنولوجيا والابتكار.