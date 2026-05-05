شركة Datalec Precision Installations توسِّع حضورها في الشرق الأوسط بتأسيس كيان جديد في المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

أعلنت اليوم شركة Datalec Precision Installations (DPI)، المزوِّد العالمي لحلول تنفيذ مراكز البيانات المتكاملة، عن تأسيس كيانٍ جديد لها رسميًا في المملكة العربية السعودية، في خطوة تُعدّ إنجازًا مهمًا ضمن مسار نموها وتوسّعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط. ويعزّز هذا الكيان الجديد بالمملكة العربية السعودية قدرة الشركة على تقديم خدمات متكاملة في مجال تصميم مراكز البيانات وبنائها وتجهيزها بالكامل، وذلك في أحد أسرع أسواق البنية التحتية الرقمية نموًا على مستوى العالم.

تستهدف المملكة العربية السعودية الوصول إلى سعة مراكز بيانات تبلغ حوالي 1.5 جيجاوات بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية لمراكز البيانات، والمدعومة باستثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص. ويساهم قانون حماية البيانات الشخصية واللوائح التنظيمية للتقنية السحابية، والتي تشترط استضافة البيانات الحساسة والشخصية والحكومية داخل المملكة، في زيادة الطلب على حلول البنية التحتية الرقمية المحلية والمتوافقة مع المعايير. وبالتزامن مع ذلك، يواصل كبار مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية فائقة النطاق، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle وOracle وMicrosoft، استثماراتهم في إنشاء مناطق سحابية داخل المملكة، مع توقعات بإطلاق خدمة Microsoft Azure بحلول الربع الرابع من عام 2026.

يقول Sean Christie، المدير الإقليمي لشركة DPI بمنطقة الشرق الأوسط: “إن إضفاء الطابع الرسمي على وجودنا في المملكة العربية السعودية يُعدّ خطوة محورية في مسيرة نمو شركة DPI في الشرق الأوسط، ويعكس التزامنا طويل الأمد بدعم التحول الرقمي في المملكة”. ويضيف قائلاً: “انطلاقًا من الأساس المتين الذي أرسيناه في الإمارات العربية المتحدة، يتيح لنا كياننا الجديد في المملكة العربية السعودية دعم عملائنا وشركائنا داخل المملكة بنفس مستوى الدقة والمرونة والقدرات الشاملة المتكاملة التي يعتمدون عليها بالفعل في جميع أنحاء المنطقة”.

يأتي توسع DPI في المملكة العربية السعودية استكمالاً لمركزها الإقليمي في دبي، وهو منشأة تمتد على مساحة 51,000 قدمٍ مربعةٍ، وتعمل كمقر رئيسي لها في الشرق الأوسط، إلى جانب كونها مركز تصنيع، وجناحًا تسويقيًا، ومركز تدريب. وانطلاقًا من هذا المركز، تُقدِم DPI مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل التجهيزات الفنية لمساحة البنية التحتية (المساحة الرمادية)، وتحقيق تكامل مساحة تقنيات المعلومات (المساحة البيضاء)، وخدمات دورة الحياة، وإدارة المرافق، والتجهيزات التقنية عالية القيمة لبعض بيئات مراكز البيانات الأكثر تطلبًا في المنطقة.

سيمكّن الكيان الجديد في المملكة العربية السعودية شركة DPI من تقريب هذه الإمكانيات أكثر من عملائها داخل المملكة، ودعم مزوّدي الخدمات فائقة النطاق، ومقدّمي خدمات مراكز البيانات المشتركة، والمؤسسات مع توسّعها لمواكبة متطلبات النمو في التقنية السحابية والذكاء الاصطناعي وتوطين البيانات. تم تصميم حلول DPI المعيارية والقابلة للتطوير والتي تركز على الاستدامة لمساعدة العملاء على تسريع النشر وتحسين المرونة وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية طوال دورة حياة مركز البيانات.

يقول Sean Christie: “تشهد المملكة العربية السعودية صعودًا سريعًا كمركز عالمي للبنية التحتية الرقمية، ونرى فيها فرصةً هائلةً لخلق قيمة محلية من خلال تقديم الخدمات داخل المملكة، وتطوير المهارات، وبناء شراكات طويلة الأمد. وبفضل الجمع بين خبرة DPI الإقليمية وفهمها العميق للسوق المحلية، سيكون فريقنا السعودي في وضعٍ مثالي لمساعدة العملاء على مواكبة موجة النمو القادمة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومبادرات الحكومة الذكية.”

يشكل توسُّع شركة DPI في المملكة العربية السعودية جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لها في الشرق الأوسط، تُركِّز على الاستثمار الإقليمي المستدام في القيادة، وقدرات التنفيذ، ومعايير الصحة والسلامة والبيئة، وخبرات هندسة المبيعات. ومع استمرار تسارع الطلب على بنية تحتية لمراكز البيانات عالية الأداء والمستدامة والمهيأة للذكاء الاصطناعي، تلتزم DPI بدعم برامجها في أسواق متعددة في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن Datalec

تقدم شركة Datalec Precision Installations حلولاً عالمية لمراكز البيانات، مع تخصصها في تصميم أنظمة الكهرباء والميكانيكا (M&E) والاتصال، والتصنيع حسب الطلب، والحلول المعيارية، والتركيب، وخدمات مراكز البيانات. وبفضل خبرة لا مثيل لها، توفر الشركة خدمات استشارية، وتنظيفًا متخصصًا، وأنظمة الأمن الإلكتروني، والدعم الفني عن بُعد وعمليات النقل والترحيل. من خلال توفير مراكز بيانات متطورة ومجهزة للمستقبل، تمكّن الشركة عملاءها من تبنّي ثورة الذكاء الاصطناعي وقيادتها عبر الابتكار والتحول الرقمي.

