‫شركة AUX تبدأ  التداول في بورصة هونغ كونغ، لتستهل فصلًا جديدًا في النمو العالمي

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة – Media OutReach Newswire -12 سبتمبر 2025 – أُدرجت شركة AUX Electric المحدودة (رمزها في البورصة: 2580.HK)، وهي الشركة الرئيسية في مجال تكييف الهواء في مجموعة AUX، في بورصة هونغ كونغ في الثاني من شهر سبتمبر للعام الحالي. وبصفتها ثالث أكبر شركة تكييف هواء صينية تُدرج في البورصة، يُمثّل هذا الحدث إنجازًا بارزًا في هذا القطاع، كما يعكس فلسفة شركة AUX المتمثّلة في “الجودة حجر الأساس، والابتكار جوهره”.

لقد توّج هذا الإدراج أسبوعًا مميزًا للشركة، والذي بدأ بقمة الشركاء العالميين “فصل جديد، مهمة جديدة” في هانغتشو يوم 31 أغسطس. وخلال القمة، أعلنت الشركة عن مكانتها في السوق العالمية، وهو تصنيف قد منحته لها شهادة فروست آند سوليفان، التي أكدت أن AUX احتلت المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم المبيعات التراكمي لمكيفات الهواء المنزلية المنفصلة على مدار سبع سنوات (من عام 2018 إلى عام 2024)”. إن هذا الإنجاز يعزّز مكانة الشركة الرائدة في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، تلك المكانة التي تمتد جذورها لأكثر من 30 عامًا.

تعتمد هذه الريادة السوقية على استراتيجية قائمة على أربعة ركائز أساسية، تشمل ابتكار تصميمًا عالميًا، ونظامًا بيئيًا تعاونيًا، وسلسلة صناعية متكاملة، ونموذج خدمة متكامل طوال دورة الحياة. وتشمل الابتكارات الرائدة نموذج البيع المباشر للمستهلك، وأول مكيفات هواء في هذا المجال تعمل بالتحكّم الصوتي، مع تفاعل غير متصل بالإنترنت، وتفهم مختلف اللهجات ولغات الأقليات الأجنبية. وبصفتها واحدة من ثلاث شركات فقط في الصناعة تتقن البحث والتطوير المتكامل وإنتاج ضواغط الهواء، فقد حقّقت AUX تحكّمًا شاملًا في سلسلتها الصناعية.

بناءً على هذا الأساس الجديد، ستواصل AUX تعميق حضورها في السوق العالمية، حيث تمتد أعمالها بالفعل إلى أكثر من 150 دولة، وبلغت إيراداتها الخارجية نصف إجمالي الدخل في الربع الأول من عام 2025. وستستخدم الشركة محفظة متعدّدة العلامات التجارية تتضمّن علامات تجارية مثل AUX وHUTSSOM وAUFIT وShinFlow، للتحوّل من شركة مصنّعة لمكيفات الهواء إلى مزوّد لجميع حلول الهواء الذكية.

وفي إطار التزامها بمبدأ “الجودة والابتكار”، ستواصل AUX تطوير المنتجات الأصلية باستخدام التكنولوجيا المبتكرة، وإثراء تجربة المستخدم بخدمة استثنائية، والاستجابة لاحتياجات العملاء العالميين المتنوّعة، وإضاءة طريقها نحو القيمة.