سِلك المالية (SILQFi) تستحوذ على أوكسو (OXO) لإطلاق أومني (Omni)

أومني يقدم التمويل المدمج على نطاق واسع، ويقود كل خطوة في رحلة التاجر من التوريد إلى المبيعات

Omni Team gathered to celebrate the launch

الرياض، المملكة العربية السعودية, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت سِلك المالية (SILQFi) عن إطلاق منصتها الجديدة أومني (Omni) التي تهدف إلى دمج التمويل مباشرة في العمليات اليومية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وذلك بعد استحواذها على شركة أوكسو (OXO) الرائدة في سوق نقاط البيع في السعودية.

تهدف المنصة إلى تبسيط سير عمل التجار من تأمين المخزون وإدارة التدفقات النقدية إلى التسهيلات المالية من خلال أدوات التمويل المدمج، حيث تدمج المنصة بين أنظمة نقاط البيع، والمشتريات، والمدفوعات، والوصول اللحظي إلى الائتمان من خلال واجهة مستخدم واحدة.

تستفيد أومني (Omni) من قاعدة أوكسو (OXO) الحالية التي تضم أكثر من 10,000 تاجر عبر قطاعات متنوعة مثل: التجزئة، الضيافة، المطاعم، التجارة الإلكترونية، تجار الجملة، والموزعين المحليين، حيث تم معالجة أكثر من 7 مليارات ريال سعودي من المعاملات عبر النظام. ومن خلال أومني (Omni)، تقوم سِلك المالية بدمج البنية التحتية المالية مباشرة في هذا الهيكل التشغيلي الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد المحلي، مما يسمح للتجار بأتمتة إعادة ترتيب المخزون، والوصول إلى خطوط ائتمان ديناميكية بناءً على المبيعات الفعلية، وتقديم شروط دفع مرنة دون الحاجة إلى أطراف خارجية أو أوراق إضافية أو مخاطر التحصيل. والأهم من ذلك، أن يحدث كل هذا ضمن سير العمل الطبيعي للتاجر، دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات أو الأدوات الخارجية.

إحدى أبرز الابتكارات في أومني (Omni) تكمن في قدرته على جمع بيانات المعاملات غير المتصلة بالإنترنت، وهي بيانات غالبًا ما كانت مغفلة من قبل المُقرضين التقليديين، مما يعزز شفافية الائتمان للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ويسهم في تحسين فرص التمويل لهذه الفئة.

صرّح محمد الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة سِلك المالية (SILQFi):

“غالبًا ما تتجاهل الأنظمة المالية التقليدية البيانات التفصيلية والفورية التي تمر عبر أنظمة نقاط البيع، وهي بيانات تكشف عن الإيقاع الفعلي والموثوقية للأعمال الصغيرة”. وأضاف: “مع أومني، نحن نغير ذلك. من خلال الاستفادة من هذه البيانات غير المستغلة، نعمل على تحسين رؤية الوضع الائتماني وتمكين الوصول العادل إلى رأس المال من خلال أدوات مالية مدمجة مصممة حول سير عمل التاجر”.

وتابع قائلاً: “التمويل لا ينبغي أن يكون مرحلة معزولة أو معقدة، بل يجب أن يكون جزءًا طبيعيًا من كل خطوة في العملية التجارية. من خلال أومني، نضع التمويل في مكانه الصحيح: خلف كواليس العمليات، حيث يعمل بسلاسة وهدوء ليحول كل عملية بيع أو شراء إلى فرصة للنمو والتوسع.”

قد قامت شركة سِلك المالية (SILQFi) بالفعل بالشراكة مع البنك السعودي الأول (SAB) و“شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة” (HSBC) لتوفير حلول الإقراض المدفوعة بالبيانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه السعودية لتحقيق هدفها الوطني بزيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من محفظات البنوك بحلول عام 2030.

ومع وجود 1.3 مليون مشروع صغير ومتوسط في المملكة، 87% منها مصنفة كمشاريع متناهية الصغر، يتصدى أومني (Omni) مباشرةً لفجوة التمويل في السوق التي تقدر بحوالي 650 مليار ريال سعودي.

من جانبه، قال علي الحازمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوكسو (OXO):

“لطالما سعينا في أوكسو إلى تبسيط العمليات، لكن عملائنا كانوا بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك. أرادوا تمويلًا مرنًا وسهلًا، لأنفسهم وعملائهم. ومع سِلك المالية، استطعنا تقديم هذا التحول الحقيقي في تجربة التاجر. أومني ليست مجرد منتج جديد، بل هي فلسفة تشغيل متكاملة ونقلة في طريقة إدارة التجارة.”

تضمن المنصة أيضًا الامتثال لقرار الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وتدعم الاحتياجات الفريدة للقطاعات المختلفة، سواء في إدارة الطلبات، إصدار الفواتير المتوافقة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) أو مزامنة المشتريات والمبيعات والائتمان.

تعد أومني (Omni) بداية التوسع الإقليمي الأوسع لشركة سِلك المالية (SILQFi). وبينما يركز الإطلاق الأولي على المملكة العربية السعودية، ستعمل المنصة كحلقة وصل نحو النظام المالي المدمج الأوسع لمجموعة سِلك (SILQ Group) الذي يهدف إلى ربط منطقة الخليج بالأسواق الرئيسية في آسيا الناشئة.

لمزيد من التفاصيل: أسد علي شاه، [email protected]، +966565888070

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c9692fe-e8a5-419f-9f7b-7285646ac098/ar

GlobeNewswire Distribution ID 1001128230