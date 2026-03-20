‫رئيس قسم الاستراتيجية بشركة XTransfer يلقي خطابًا في منتدى الشمول المالي للتكنولوجيا المالية 2026 (Inclusive FinTech Forum 2026) في رواندا

كيجالي، رواندا 20 – Media OutReach Newswire – مارس 2026 – شرُفت منصة Xtransfer، المنصة المالية العالمية الرائدة العابرة للحدود في مجال المعاملات المالية بين الشركات بحديث السيد نيل ناي (Neil Ni) رئيس قسم الاستراتيجية بالشركة في منتدى الشمول المالي للتكنولوجيا المالية 2026 في رواندا، في خطاب يؤكد فيه على تنامي توسع الشركة في أرجاء أفريقيا بهدف إتاحة المزيد من خدمات الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في التجارة الدولية من جميع أنحاء القارة.

رئيس قسم الاستراتيجية بشركة XTransfer (يسارًا) متحدثًا في منتدى الشمول المالي للتكنولوجيا المالية 2026 (The Inclusive FinTech Forum 2026) في رواندا.

وقد انضم السيد نيل إلى ندوة “تأمين المسار السريع للمدفوعات المالية الدولية: وتحدث خلالها عن: توفير الأمن السيبراني للمعاملات المالية اللحظية العابرة للحدود بهدف مشاركة تصورات حول كيفية تعزيز المجال للأمن السيبراني وأدوات السيطرة على مكافحة غسيل الأموال (AML) ومرونة تيسير المعاملات مع تنامي حجم المدفوعات المالية العابرة للحدود وسرعتها.

وقد أردف السيد نيل قائلًا – مستندًا في أقواله على تجربة منصة XTransfer في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية: أن المدفوعات المالية العابرة للحدود بين الشركات عادةً ما تمر عبر العديد من البنوك الوسيطة ما يؤدي إلى خلق إجراءات معقدة وتأخير في التسويات وارتفاع التكلفة ما قد يؤدي إلى إعاقة التدفقات النقدية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذكر للحضور أن تسوية التحويلات المالية قد يستغرق عدة أيام كما يمكن أن تؤثر الرسوم تأثيرًا جوهريًا على الشركات التي تمارس أعمالها محققةً إيرادات قليلة ما قد يدفع الشركات المتوسطة والصغيرة في كثير من الأحيان نحو قنوات غير مرخصة تعمل على زيادة الامتثال ومخاطر الشفافية.

وأردف السيد نيل قائلًا: مع تنامي المجال لم يعد حجم المعاملات المالية هو التحدي وحسب وإنما سرعتها وموثوقيتها. وللحفاظ على الحركة الآمنة للتجارة الشرعية يجب أن تصبح المخاطر والامتثال أكثر ذكاءً وتناسبًا وتوافقًا وتصاعدًا.

وذكر السيد نيل أن الذكاء الاصطناعي أصبح في الوقت الحالي جزءً أساسيًا في إمكانية تعامل منصة XTransfer مع المخاطر والامتثال. وسلط الضوء على أن النماذج اللغوية الضخمة (LLM) التي طورتها TradePilot و XTransfer بنفسيهما قد أعدت خصيصًا لكي تناسب القطاع المالي للتجارة الدولية الذي يساعد على تحديد الأنماط التي تثير الشبهات مبكرًا وتحديد أولوية التنبيهات والحد من المواقف الإيجابية الكاذبة ودعم قرارات أكثر اتساقًا بين الأسواق.

وقد ناقش السيد نيل أيضًا تسارع توسع منصة XTransfer في أفريقيا محققةً نموًا يزيد على 300% في المنطقة في عام 2025 مع سعي الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو طرق أسرع وأقل تكلفة لإدارة المدفوعات المالية العابرة للحدود بين الدول. وأردف قائلًا: إن منصة XTransfer تركز على العمل مع نظم شركاء ومراقبين تدعم تدفق معلومات أكثر أمانًا ومعيارية وتوحدًا بين الدول وأن أحد أسباب إنشاء منصة XTransfer لنظام X-Net، أول منصة شبكة موحدة للتجارة بين الشركات وتسوية المنازعات التجارية بينها والسيطرة على مخاطرها، بهدف تعزيز التوافق البيني والمعايير الأمنية المشتركة عبر مسارات المدفوعات المالية.

وأردف نيل قائلًا: يتطلب تعزيز القدرة على المرونة جهدًا جماعيًا.

