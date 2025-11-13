‫تبرز تايلاند كمركز رائد للسياحة الجمالية والعلاجية الفاخرة

بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 13 نوفمبر 2025 – تواصل عيادة أورا بانكوك (Aura Bangkok Clinic)كونها الوجهة العالمية المتخصصة في الجمال والعلاجات التجميلية، وكذلك ترسيخ مكانتها كمعيار جديد للتميّز في تايلاند وآسيا. تقدم العيادة خدمات بجودة تضاهي جودة المستشفيات، وتقنيات مبتكرة يشرف عليها نخبة من الأطباء المتخصصين. ومع أكثر من 100,000 حالة ناجحة و16 فرعاً في أنحاء بانكوك، أصبحت عيادة أورا بانكوك الوجهة الأولى لعشاق الجمال من داخل تايلاند وخارجها.

التميز في الحلول التجميلية المتقدمة

تأسست عيادة أورا بانكوك عام 2014، وتقدّم مجموعة شاملة من العلاجات التجميلية المتطورة التي تُنفّذ على أيدي أطباء معتمدين يستخدمون منتجات أصلية وموثوقة تضمن أعلى مستويات الأمان والفعالية، بما في ذلك:

علاجات تجديد البشرة والوجه (مثل IV drip, Botox, Filler)

(مثل IV drip, Botox, Filler) الشد غير الجراحي للبشرة باستخدام أحدث الأجهزة مثل Ulthera Prime وUltraformer MPT

التزام بالسلامة والثقة والابتكار

قال الدكتور “جيتبودين براكونسوكسابان“، الرئيس التنفيذي لعيادة أورا بانكوك:

“مهمتنا تتجاوز الجمال كمفهوم ، فنحن نسعى إلى تعزيز الثقة بالنفس من خلال رعاية آمنة، نزيهة، ومبتكرة.”

وأضاف:

“نلتزم بأعلى معايير النظافة، والتدريب المستمر، واتباع البروتوكولات الطبية الدولية لنقدّم رعاية يمكن الوثوق بها وتحقيق نتائج استثنائية.”

معروفة بالثقة حول العالم والتميّز في الخدمة

حصلت عيادة أورا بانكوك على العديد من الجوائز والشهادات تقديراً لخدماتها المتميزة وابتكاراتها في مجال التجميل. وبفضل الشفافية في الأسعار، والتدريب المكثف للفريق الطبي، وتجربة العملاء الفاخرة التي تقدمها، أصبحت العيادة خياراً مفضلاً في سياحة التجميل، إذ تستقبل زواراً من مختلف أنحاء العالم، مما يعزّز مكانة تايلاند كـ عاصمة الجمال في آسيا. يختار الزوار الدوليون عيادة أورا بانكوك لما توفره من تجارب تجميلية متميزة بأسعار معقولة تجمع بين الجودة، والابتكار، والنتائج المبهرة.

عن عيادة أورا بانكوك

تُعد عيادة أورا بانكوك من أبرز المراكز المتخصصة في تايلاند في مجال الطب التجميلي والعناية بالبشرة، حيث تقدم أحدث العلاجات في تجديد البشرة، ورفع ونحت ملامح الوجه، وتحسين القوام، والخطط العلاجية الشاملة.

ومنذ انطلاقها، قدّمت العيادة خدماتها لأكثر من 100,000 عميل عبر 16 فرعاً في بانكوك.

وتواصل رسالتها بقيادة أطباء خبراء، وباستخدام تقنيات متطورة ومعايير سلامة تضاهي المستشفيات، لتكون وجهة الجمال الموثوقة لعملائها حول العالم.