‫بي يو برايم (PU Prime) تحصل على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع (CMA) في الإمارات، لتعزز انتشارها الرقابي العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2026 – أعلنت مجموعة “بي يو برايم“، وهي مجموعة وساطة عالمية رائدة في الأصول المتعددة، بفخر عن حصول كيانها المتمركز في دبي رسمياً على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع (CMA) في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم إصدار الترخيص (رقم 20200000388) تحت اسم شركة “بي يو برايم للخدمات المالية ذ.م.م” (PU Prime Financial Services LLC)، وهو يسمح للشركة بممارسة الأنشطة المنظمة للتعريف والترويج داخل الدولة.

تمثل هذه المحطة خطوة هامة في التوسع العالمي الاستراتيجي للمجموعة، وتعزز التزامها بتوفير بيئة تداول آمنة وشفافة وذات مستوى عالمي للمستثمرين في المنطقة. حالياً، تمتلك “بي يو برايم” بالفعل تراخيص من عدة ولايات قضائية كبرى، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا (FSCA)، وهيئة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC)، وهيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA).

ويعد الحصول على ترخيص الإمارات العربية المتحدة بمثابة شهادة على تفاني “بي يو برايم” في التميز الرقابي. ومن خلال تلبية المعايير الصارمة التي وضعتها الجهات الرقابية على أسواق رأس المال في الإمارات، تنضم “بي يو برايم” إلى مجموعة نخبة من المؤسسات المالية المصرح لها بالعمل داخل واحد من أسرع المراكز المالية نمواً في العالم.

وصرح السيد علي أفضل، رئيس الفئة في “بي يو برايم”: “هذا أكثر من مجرد ترخيص؛ إنه وعد لعملائنا. تعتبر الإمارات سوقاً محورياً بالنسبة لنا. ومن خلال تأمين إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع، فإننا نثبت التزامنا بدعم رؤية المنطقة لمنظومة مالية قوية. نريد أن يعلم متداولونا أنه عندما يتداولون مع كيانات مرخصة ضمن مجموعة بي يو برايم، فإنهم مدعومون بعلامة تجارية تقدر النزاهة والشفافية والسلوك المهني فوق كل شيء”.

يشكل التوسع في سوق الإمارات جزءاً من مهمة “بي يو برايم” الأوسع لدعم المشاركين في السوق عالمياً. ومع هذا التفويض الرقابي الجديد في دبي، تخطط الشركة لتعزيز تواجدها في المنطقة، واستضافة ندوات تعليمية، وتعزيز الوعي المالي ضمن الأسواق المالية الأوسع.

حول بي يو برايم (PU Prime)تأسست “بي يو برايم” في عام 2015، وهي مجموعة تكنولوجيا مالية عالمية رائدة وعلامة تجارية للوساطة في العقود مقابل الفروقات (CFD) متعددة الأصول تعمل من خلال كيانات مرخصة مختلفة عبر ولايات قضائية متعددة. تقدم المجموعة اليوم منتجات مالية منظمة في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والسندات. ومن خلال عملها في أكثر من 190 دولة مع أكثر من 40 مليون عملية تحميل للتطبيق، توفر مجموعة “بي يو برايم” منصات تداول مبتكرة وميزة نسخ تداول متكاملة، مما يمكن المتداولين في جميع أنحاء العالم من تحقيق النجاح المالي بثقة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر: [email protected]

