الشركة المصرية لمستحضرات تجميل تحصل على شهادة “أفضل أماكن العمل في مصر لعام ‫2025”

القاهرة، مصر – ميديا ​​آوت ريتش نيوزواير – 23 أكتوبر 2025 – أعلنت شركة مستحضرات التجميل المصرية، نيابةً عن مجموعة ECC (الشركة المصرية لمستحضرات التجميل، إنفينيتي كلينك فارما، فيجن كوزماتيكس، وفريق سورس بيوتي)، عن حصولها رسميًا على شهادة “أفضل أماكن العمل في مصر لعام 2025”.

تُعد هذه الجائزة المرموقة تأكيدًا على التزام مجموعة ECC المستمر بتقديم منتجات متميزة، وتطوير مستوى موظفيها، وتعزيز ثقافة التميّز عبر جميع شركاتها. وقد تم منح هذه الشهادة بعد عملية تقييم مستقلة واستطلاع لآراء الموظفين، كما شملت عدة محاور تنظيمية رئيسية مثل القيادة، والمشاركة، والثقة، ورفاهية بيئة العمل.

ويُجسد هذا الإنجاز استثمار مجموعة ECC المستمر في رأس المال البشري وتركيزها الاستراتيجي على بناء بيئة عمل إيجابية وشاملة تُمكّن الأفراد من الازدهار والابتكار والمساهمة في تحقيق النجاح المشترك.

وفي تصريح للمهندس محمد صلاح، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة ECC، قال:

“إن الحصول على شهادة أفضل مكان للعمل هو أكثر من مجرد إنجاز؛ إنه انعكاس للثقافة التي بنيناها معًا في مجموعةECC . فموظفونا هم أعظم أصولنا، وهذه الجائزة هي ثمرة شغفهم والتزامهم ووحدتهم.

ما يجعل هذا الإنجاز مميزًا هو أنه يجسّد من نحن: بيئة عمل قائمة على الاحترام والتعاون والهدف المشترك. كم أنا فخور بكل فرد ساهم في هذا النجاح، وواثق أننا سنواصل النمو والتميز معًا”.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو الحمايل، الرئيس التنفيذي لشركات إنفينيتي كلينك فارما، وفيجن كوزماتيكس، وسورس بيوتي:

“الحصول على شهادة أفضل مكان للعمل ليس مجرد إنجاز، بل هو انعكاس للثقافة التي صنعناها سويًا. ففي مجموعة ECC ، لطالما كان موظفونا هم مصدر قوتنا الحقيقية — بشغفهم، وتفانيهم، وروح العمل الجماعي لديهم. هذه الجائزة هي شهادة على البيئة التي نسعى إليها يوميًا: بيئة شاملة، متعاونة، وذات هدف مشترك.”

تُبرز شهادة “أفضل أماكن العمل” التزام مجموعة ECC بمواءمة الأداء المؤسّسي مع رفاهية الموظفين، والابتكار، والقيادة الأخلاقية. ومن خلال التركيز المستمر على التعاون، والشمول، والنمو المهني، ستواصل مجموعة ECC وضع معايير التميّز المؤسّسي في قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في مصر.

للمزيد من المعلومات عن شركة مستحضرات التجميل المصرية، يُرجى زيارة الموقع: www.ecc-hub.com

للمزيد من المعلومات حول برنامج الشهادة، يُرجى زيارة: www.bestplacestoworkfor.org