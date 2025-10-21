الابتكار يرسم ملامح المستقبل: جولة JETOUR JMA التقنية تنطلق على مستوى العالم

ووهان، الصين., Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — من 17 إلى 20 أكتوبر 2025، انطلقت فعالية “الابتكار يرسم ملامح المستقبل“ ضمن جولة JETOUR JMA التقنية للإعلام العالمي، في مدينة ووهان، بمقاطعة أنهوي. شهدت الجولة مشاركة واسعة من ممثّلين لوسائل إعلام دولية، من مختلف أنحاء العالم، الذين خاضوا في سلسلة من الأنشطة التفاعلية المميّزة، تضمّنت معارض تقنية، وورش عمل لتطوير المنتجات، إلى جانب جلسات قيادة تجريبية ميدانية. وقد أتاح البرنامج للضيوف الدوليّين فرصة للتعرف عن كثب على مسيرة JETOUR في مجال الابتكار، واستكشاف أحدث إنجازاتها في مجال تقنيات الهجين المتطورة.

المؤتمر العالمي للابتكار: عرض لآخر إنجازات “الهجين الفاخر للطرق الوعرة“

خلال الفعالية، شارك ممثلو وسائل الإعلام في مؤتمر الابتكار العالمي 2025 الذي جاء تحت شعار “الابتكار يرسم ملامح المستقبل“، حيث استعرضت JETOUR إنجازاتها في مجالات القيادة على الطرق الوعرة، وتقنيات الهجين، والأنظمة الذكية. كما عرضت المجموعة أحدث ابتكاراتها ضمن استراتيجيتها المسمّاة بـ“Travel+”،ـ والتي تركز على على توفير تجربة تنقّل ذكية ومتكاملة.

ومن أبرز ما كشفت عنه الشركة هو الجيل الجديد من منصّة القيادة الذكية متعدّدة التضاريس (GAIA)، والتي صُمّمت خصيصًا لتمنح أداءً فائقًا على مختلف أنواع الطرق، وتعزّز قدرات المركبات، بشكل ملحوظ، على التكيّف مع أصعب البيئات والتضاريس.

وكانت الأنظار موجّهة بالأخصّ نحو الطراز G700، أول مركبة فاخرة للطرق الوعرة مبنية على منصة GAIA، حيث جذبت اهتمام الحضور بفضل تقنياتها المتقدمة، مثل الأقفال التفاضلية الأمامية والخلفية، والقفل المركزي الإلكتروني الافتراضي. وتتميّز المركبة بتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.6 ثوانٍ، وقدرتها على خوض المياه بعمق يصل إلى 970 ملم، مما يرسّخ مكانتها كإحدى أقوى المركبات الهجينة أداءً في فئتها على الإطلاق

تعاون إعلامي عالمي: من التقنية إلى السوق

خلال الفعالية، شاركت وسائل الإعلام الدولية في سلسلة من الحوارات المفتوحة التي تناولت موضوعات محورية مثل “بناء علامة تجارية لتقنية الهجين المخصّصة للطرق الوعرة“ و” عزيز ثقة المستخدمين في فئة المركبات الفاخرة“، مقدّمةً رؤى قيّمة تدعم استراتيجية JETOUR للتوسّع العالمي.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لشركة JETOUR International، يان جون، عن امتنانه قائلاً: “إن عولمة JETOUR ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير من شركائنا الإعلاميين حول العالم. ونحن نثمّن دورهم البارز في إيصال روح Travel+ إلى المستخدمين في كل مكان.”

ومع الإطلاق العالمي لطراز G700، تعيد JETOUR تعريف مفهوم القيادة الهجينة الفاخرة على الطرق الوعرة، مقدّمةً حلول تنقل مبتكرة تعزّز حضورها العالمي. وبشراكاتها الوثيقة مع الإعلام الدولي، تواصل الشركة ترسيخ مكانتها في فئة المركبات الهجينة الفاخرة، والمضيّ بثبات نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح العلامة الرائدة عالميًا في هذا القطاع.

