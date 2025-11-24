‫استعدوا لأكبر حصاد في العام: EZVIZ تذهل الناس بعروض لا تقاوم على منتجات ذكية مطلوبة بشدة، لتجلب الحب والرعاية للعائلات لاستقبال العام الجديد

تقدم EZVIZ عروضاً لا تفوت للاحتفال مع العائلات في الشرق الأوسط، ومشاركة الحب والرعاية

في موسم الأعياد هذا، تجدد EZVIZ ، الرفيق الذكي المفضل في السوق للعائلات في جميع أنحاء العالم، المنازل بأجهزتها المليئة بالميزات وعروضها الخاصة، وتستعد العائلات لبدء فصل جديد من الحياة الذكية مع الحب والرعاية والحماية. في روح العطاء والاحتفال الدافئة، هذا هو الوقت المثالي لمكافأة أنفسكم وإسعاد أحبائكم بأجهزة ذكية طال انتظارها بأسعار مخفضة، وملء المنزل بأمن ذكي متطور يطيل الوقت العائلي الثمين بأمان وراحة ورعاية في العام الجديد.

لتسهيل البحث عن الهدايا، تقدم EZVIZخصومات حصرية على أكثر الكاميرات الذكية وأجهزة الاتصال المرئي وأقفال الأبواب الذكية شيوعًا. من الترحيب بالضيوف على عتبة الباب إلى مراقبة كل ركن من أركان المنزل بعناية، توفر EZVIZ للعائلات شعورًا بالاتصال والاطمئنان أينما كانوا. يمكن للأسر التي تتوق إلى تحسين الأمان وراحة الدخول العثور على الخيار المثالي من القائمة. فيما يلي بعض الميزات التي لا غنى عنها:

جهاز الاتصال المرئي الذكي CP7 – خصم يصل إلى ٪60

جهاز باب ذكي يسهل رؤية الزوار والتحدث معهم من أي مكان. صُمم خصيصًا للمنازل الكبيرة والفيلات، ويوفر صورًا واضحة واتصالًا فوريًا من خلال تطبيق EZVIZ. يمكنك أيضًا إقرانه بأقفال EZVIZ الذكية لفتح بابك عن بُعد وإدارة الوصول بنقرة واحدة فقط، مما يوفر الراحة والأمان معًا على عتبة بابك.

كاميرا CP1 Pro 2K الذكية القابلة للدوران والإمالة – خصم يصل إلى ٪60

تقرب CP1 Pro العائلات من بعضها البعض، وتحول المسافة إلى ترابط. صُممت بعناية لتناسب الحياة المنزلية، فهي تستمع وتستجيب بعناية. يستجيب نظام الكشف عن الضوضاء العالية على الفور لأصوات مثل بكاء الطفل أو صوت ارتطام أو حركة مفاجئة، حتى تتمكن من التحقق والتأكد من أن كل شيء على ما يرام. بفضل الرؤية الواضحة بدقة 2K والدوران 360 درجة، تلتقط الكاميرا كل لحظة ثمينة، ليلاً أو نهارًا، فور حدوثها. وبفضل زر الاتصال البسيط الذي يعمل باللمس، يمكن لكبار السن والأطفال الوصول إلى أحبائهم على الفور، مما يجعل كل اتصال سهلاً وصادقًا. CP1 Pro هو تذكير لطيف بأنه بغض النظر عن مكان وجودك، فإن الحب يجد طريقه دائمًا إلى المنزل.

كاميرا C8c Pan & Tilt Wi-Fi – خصم يصل إلى ٪60

تعد كاميرا C8c Pan & Tilt خيارًا مربحًا يوفر قفزة في الحماية الخارجية، حيث تجمع بين الحماية الخارجية القوية والإعداد الأنيق عالي القيمة. بفضل الوضوح المذهل فائق الدقة في دقة 2K+ و 4K الاختيارية، تبرز كل التفاصيل، وتظهر جميع الحركات البعيدة بوضوح وواقعية، مما يمنحك الثقة لرؤية ما يحدث بالضبط حول منزلك. تمنع الرؤية البانورامية بزاوية 360 درجة ظهور النقاط العمياء في الصورة، بينما يقلل نظام الكشف الذكي عن الأشخاص والمركبات من عوامل التشتيت بحيث لا تتلقى سوى التنبيهات المهمة. يراقب وضع الدورية التلقائية المكان بنفسه، ويحمي ممتلكاتك من خلال تحديثات جديدة وتغطية إضافية. وعندما تظهر مشكلة ما، تتدخل كاميرا C8c بسرعة بإطلاق صافرة إنذار صاخبة وأضواء ستروب وامضة لإيقاف المتسللين في مسارهم.

Y3000 FVP Plus التعرف على الوجه وقفل ذكي يعمل بالضغط على راحة اليد – خصم يصل إلى ٪42

يُعد Y3000 فصلاً جديدًا في توفير أمان وراحة غير محدودين على عتبة الباب، حيث يرحب بالمستخدمين والعائلات بسلاسة مع منع دخول الغرباء بفضل ميزة فتح القفل بدون لمس. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الذكي، يفتح الباب بسلاسة — سواء كنت تحمل البقالة، أو وصلت متأخرًا، أو كنت تضعين المكياج بعد يوم طويل. في كل لحظة، هناك طريقة للدخول: بصمة الإصبع أو رمز المرور أو البلوتوث أو عن بُعد عبر تطبيق EZVIZ، وكلها مصممة لتوفير الراحة والعناية. بفضل الكاميرا ذات الزاوية الواسعة والشاشة الملونة الواضحة، يمكنك رؤية الزوار والتحدث معهم بأمان، مما يجعل كل طرق على الباب يبدو أكثر ارتباطًا، وكل عودة إلى المنزل أكثر راحة.

