أورا ديفيلوبرز تشارك لأول مرة في معرض LPS شنغهاي، تعزيزاً لمحفظتها العقارية العالمية البالغة 45 مليار دولار

شنغهاي، الصين, Nov. 27, 2025



أعلنت شركة أورا ديفيلوبرز (ORA Developers)، الرائدة عالمياً في تطوير الوجهات العقارية، عن مشاركتها الافتتاحية في معرض LPS شنغهاي للعقارات الفاخرة. وتمثل هذه المشاركة محطة بارزة في مسيرة التوسع الدولي المستمر للعلامة التجارية، وتعكس الجاذبية المتنامية لشركة أورا ديفيلوبرز لدى المستثمرين العالميين الباحثين عن الأصول الأفضل في فئتها.

تعتزم الشركة عرض مجموعة مختارة من مشاريعها الساحلية المتميزة في أبرز الوجهات العالمية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقبرص ومنطقة البحر الكاريبي.

وصرح تامر فكري، الرئيس التنفيذي للمبيعات لدى أورا الإمارات: “تُعد هذه الخطوة امتداداً استراتيجياً طبيعياً لنمونا العالمي. ومع تزايد الإقبال من المستثمرين على العقارات العالمية الفاخرة، فإن مشاركتنا تشير إلى تعميق تفاعلنا مع هذا السوق المحوري. ويأتي ذلك متسقاً مع فلسفة الشركة المتمثلة في تقديم تصميم استثنائي، ونمط حياة فاخر، وقيمة استثمارية آمنة عبر مناطق جغرافية متباينة.“

تتميز محفظة أورا ديفيلوبرز بقيمة مبيعات إجمالية تقدر بأكثر من 45 مليار دولار أمريكي. وتسلط مشاركة الشركة في شنغهاي الضوء على الأهمية الاستراتيجية لأصولها الساحلية:

بَين من أورا ديفيلوبرز (Bayn by ORA) – الإمارات العربية المتحدة: يقع هذا المجتمع الرئيسي المخطط له على مساحة 4.8 مليون متر مربع في منطقة غنتوت، الممر الاستراتيجي الذي يربط بين أبو ظبي ودبي. وتقدم “بَين” نموذجاً جديداً لـ “ الحياة بين مدينتين “ ، وتوفر للمستثمرين أصلاً مستقراً ضمن سوق العقارات المرن في الإمارات، مع واجهة شاطئية تمتد على طول 1.2 كيلومتر على الخليج العربي.

آيا نابا مارينا من أورا ديفيلوبرز (Ayia Napa Marina by ORA) – قبرص: يقع هذا المشروع في قلب البحر الأبيض المتوسط، ويضم مرسى لليخوت الفاخرة وأبراج وفلل سكنية فخمة. ويستهدف المستثمرين الباح ثين عن الأصول السياحية ذات العائد المرتفع، وقاعدة مستقرة في الاتحاد الأوروبي.

أورا كاريبيان (ORA Caribbean) – غرينادا: يضم هذا المشروع أصولاً فائقة الفخامة مثل فلل وشقق سيلفرساندز غراند آنس (Silversands Grand Anse Villas and Condos) ، ويقدم حلاً فريداً لتحقيق التنقل العالمي من خلال برامج المواطنة عن طريق الاستثمار المعتمدة حكومياً. ويُعد الاستثمار في هذه العقارات أصلاً ذا قيمة عالية للعائلات التي تهدف إلى تنويع محفظتها الاستثمارية.

ترتكز استراتيجية أورا ديفيلوبرز على إنشاء مجتمعات تحقق التميز في التصميم والجودة التي لا تقبل المساومة، وهي مصممة لتكون مرنة مالياً. ومن خلال دمج المكونات السكنية والتجارية ومرافق الضيافة، تضمن الشركة أن توفر أصولها استقراراً طويل الأجل وتحقيقاً مستداماً لنمو رأس المال.

وأضاف تامر فكري: “يقدم كل مشروع من مشاريعنا الساحلية قيمة مضافة فريدة. إن استقرار الإمارات العربية المتحدة، وتجربة المعيشة الفاخرة الحصرية التي توفرها قبرص، وخيارات المواطنة الثانية المطلوبة بشدة في منطقة البحر الكاريبي، تمثل تماماً نوع الأمان المالي الذي يوليه عملاؤنا الأولوية في عالم متغير ومتسارع.“

ستشارك شركة أورا ديفيلوبرز في معرض LPS شنغهاي في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2025.

حول أورا ديفيلوبرز:

تُعدّ أورا ديفيلوبرز شركة عالمية رائدة في قطاع التطوير العقاري، وتتميز بقدرتها على ابتكار مساحات استثنائية ترتقي بجودة الحياة اليومية، مع إسهامها الفاعل في دفع عجلة التطور للمدن التي تستضيف مشاريعها. تأسست الشركة في عام 2016، وتمتلك محفظة أصول تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي، وتتولى إدارة مشاريع عقارية تفوق قيمتها 45 مليار دولار أمريكي منتشرة في جمهورية مصر العربية وغرينادا واليونان وقبرص وباكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق.

تُعنى أورا بتحديد الوجهات ذات الإمكانات الواعدة وتحويلها إلى مجتمعات متكاملة تُقدم قيمة استثمارية طويلة الأمد. وتشمل محفظة الشركة تشكيلة من المشاريع المميزة ومنها “أيا نابا مارينا” في قبرص، و”إيتين” في باكستان، و”بين” في أبو ظبي، و”مدينة الورد” في العراق، بالإضافة إلى ستة مشاريع تطوير رئيسية في مصر، لتبرز هذه المشاريع ريادة الشركة وحرصها على دعم الأسواق الواعدة.

تتنوع محفظة مشاريعها لتشمل القطاعات السكنية والتجارية والترفيهية والضيافة، حيث صُمم كل مشروع بعناية فائقة ليوفر معايير معيشية رفيعة تجمع بين الجودة، والتصميم المتقن، والراحة اليومية. كما تضم أصول الضيافة للمجموعة “سيلڤرساندز جراند انس” و “سيلڤرساندز بيتش هاوس” في غرينادا، وفندق خمس نجوم قيد التطوير في ميكونوس، بالإضافة إلى عدد من المشاريع القادمة، مما يعكس تركيز أورا على تقديم تجارب مميزة ترتكز على البساطة والاهتمام الدقيق بالتفاصيل.

تُعطي أورا في جميع مشاريعها التطويرية الأولوية للرفاهية الشاملة، والاستدامة، وتعزيز حس الانتماء للمكان. وتُصمم مشاريعها لتحمل أهمية استراتيجية وفاعلية مستدامة على المدى الطويل بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية مع تقديم جودة عالمية المستوى.

تسترشد أورا ديفيلوبرز بقيم التميز، والتوازن، والسعادة، وتواصل ترسيخ معايير جديدة في قطاعي العقارات والضيافة من خلال تطوير مشاريع تتسم بالجدوى التجارية، والوعي الاجتماعي، والمصممة لتتحمل عوامل الزمن.

