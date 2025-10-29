US Unlocked تطلق خدماتها في الشرق الأوسط، لتوفر وصولًا آمنًا إلى المدفوعات الأمريكية عبر الإنترنت مع دعم العملات المستقرة وApple Pay

دبي, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت شركة US Unlocked، المزود لخدمة البطاقات الائتمانية الافتراضية التي تمكّن المستخدمين حول العالم من التسوق لدى المتاجر الأمريكية عبر الإنترنت، عن إطلاقها الرسمي في منطقة الشرق الأوسط. يأتي هذا التوسع بعد إطلاق ناجح اجتذب أكثر من 250 ألف مستخدم في أكثر من 100 دولة.

مدعومة بعملة USDC المستقرة، تقدم US Unlocked للعملاء في الشرق الأوسط وصولًا سريعًا وآمنًا ومتوافقًا إلى الاقتصاد الرقمي الأمريكي. تدعم المنصة Apple Pay وGoogle Pay لاستخدام سلس محليًا، إلى جانب خيارات التمويل عبر التحويلات البنكية والعملات الرقمية.

قال ماثيو لارو، رئيس قسم النمو في US Unlocked: “يُعرف المستهلكون في الشرق الأوسط بتقدمهم التقني واتصالهم العالمي. ومن خلال الجمع بين البطاقات الائتمانية المحلية والعملات الرقمية مع البطاقات الائتمانية الأمريكية الافتراضية، نوفر لهم وسيلة آمنة وحديثة للتسوق من المتاجر الأمريكية دون عوائق.”

نبذة عن US Unlocked

توفر US Unlocked بطاقات ائتمان افتراضية أمريكية تتيح لغير المقيمين في الولايات المتحدة الدفع للتجار الأمريكيين عبر الإنترنت أو داخل المتاجر. مدعومة بعملة USDC المستقرة ومبنية على بنية تحتية متقدمة من شركة Tern Commerce Inc.، تقدم US Unlocked خيارات تمويل مرنة وأنواع متعددة من البطاقات وتوافقًا مع المحافظ الرقمية لخدمة المتسوقين حول العالم.

نبذة عن Tern Commerce Inc.

تُعد Tern Commerce Inc. شركة تكنولوجيا مالية مقرها الولايات المتحدة، متخصصة في إصدار البطاقات والمدفوعات الدولية وتكامل العملات المستقرة، مما يمكّن العلامات التجارية من إطلاق منتجات مالية عالمية متوافقة وقابلة للتوسع.

