‫oraimo عن شراكتها الاستراتيجية مع أيقونة الراب DRAGANOV بالتزامن مع إطلاق سماعات SpaceBuds 2 الرائدة

حينما تتحالف الثقافة والتكنولوجيا لإعادة تشكيل تجربة الصوت، والتعبير عن الذات، والإبداع في مجال الصوتيات الخلاقة، بما يستجيب لتطلعات الجيل الجديد في المغرب.

الدار البيضاء، المغرب- Media OutReach Newswire – 30 يوليوز 2026 — حينما تلتقي الموسيقى بالابتكار، ينتعش التعبير عن الذات. في خطوة بارزة على الساحة الإبداعية المغربية، أعلنت oraimo، العلامة العالمية الرائدة في مجال الإكسسوارات الذكية، عن اختيار نجم الراب المغربي DRAGANOV سفيراً جديداً لعلامتها التجارية. وتمثل هذه الخطوة تحالفاً استراتيجياً طويل الأمد، يجمع بين أحد أكثر الأصوات الموسيقية أصالة في المغرب وإحدى أسرع العلامات التجارية نمواً في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، بهدف الارتقاء بالطريقة التي ينظر بها جيلا Z والألفية إلى تكنولوجيا أسلوب الحياة.

ويأتي إطلاق سماعات oraimo SpaceBuds 2 في صميم هذا التعاون طويل الأمد. وتحت شعار الحملة “إنطلق نحو عالمك الخاص وبدون ضوضاء“، تسلط هذه الشراكة الضوء على دور التكنولوجيا الذكية في تمكين الشباب من خلق مساحتهم الإبداعية الخاصة وسط ضجيج الحياة اليومية.

ويتشارك كل من oraimo المغرب وDRAGANOV رؤية واحدة تتمثل في إلهام الجيل الجديد من المبدعين عبر تجارب أصيلة تتجاوز الحدود التقليدية. وقال DRAGANOV: “أعتقد أن بإمكان الموسيقى ان تكون وسيلة لخلق مساحة شخصية للابداع والتواصل مع الآخرين. ويسعدني التعاون مع oraimo لأننا نتشارك الهدف نفسه، والمتمثل في تمكين الناس من هذه الحرية الإبداعية في أي وقت ومن أي مكان.”

ولقد صُممت سماعات oraimo SpaceBuds 2 انطلاقاً من احتياجات المستخدم، لتكون الرفيق المثالي في الحياة اليومية، سواء أثناء التنقل، العمل، أو البحث عن الإلهام. وتتميز السماعات اللاسلكية بتقنية رائدة لعزل الضوضاء النشط (ANC) بقدرة تصل إلى 52 ديسيبل، مدعومة بخوارزمية هجينة متقدمة لعزل الضوضاء، مما يتيح للمستخدمين، حتى في أكثر البيئات الحضرية ازدحاماً، عزل الضوضاء الخارجية والتركيز على ما يهمهم.

وفي خطوة جديدة في عالم تقنيات الصوت، تأتي سماعات oraimo SpaceBuds 2 مزودة أيضاً بوظائف متقدمة للترجمة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه المزايا الترجمة الفورية للمحادثات، والإرشادات الصوتية، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، ما يجعل السماعات الذكية تنتقل بسلاسة من منصة ترفيهية غامرة إلى أداة عملية تدعم الشباب، رواد الأعمال، والمهنيين.

أما من الناحية التصميمية، فتستلهم السماعات روح الثقافة المغربية وتعكس الهوية المحلية من خلال تصميم انزلاقي مستوحى من ظاهرة خسوف القمر. ويجمع الغطاء الانزلاقي الأنيق المستوحى من خسوف القمر مع تأثير الإضاءة اللانهائي المخصص بين التصميم العصري والدلالات الثقافية العميقة. كما تضم السماعات مشغلاً ديناميكياً بقطر 11 مم يعمل بتناغم مع خوارزمية HavyBass المميزة لتقديم صوت غني ومجسم ومكالمات فائقة الوضوح. وتكتمل المزايا بعمر بطارية يصل إلى 45 ساعة، إضافة إلى شحن فائق السرعة لمدة 10 دقائق يمنح ما يصل إلى 3 ساعات من التشغيل، لتعيد السماعات تعريف مفهوم الراحة في الاستخدام اليومي.

أصبحت كل من سماعات oraimo SpaceBuds وoraimo SpaceBuds 2 متوفرتين الآن في مختلف أنحاء المغرب. ويمكن للمستخدمين تخصيص تجربة الاستماع بالكامل، وضبط مستويات عزل الضوضاء، والعثور على سماعاتهم عبر تطبيقoraimo Sound الرسمي. ومن خلال الجمع بين الإلكترونيات الاستهلاكية الفاخرة وثقافة الشباب المغربي الأصيلة، تواصل oraimo ترسيخ مكانتها كعلامة رائدة في مجال تقنيات أسلوب الحياة في المنطقة.

نبذة عن oraimo

تُعد oraimo علامة عالمية رائدة في مجال الإكسسوارات الذكية، توفر تقنيات مبتكرة وسهلة الوصول للمستهلكين حول العالم. وتعمل الشركة في أكثر من 60 دولة، وتتميز بتقديم منتجات تجمع بين الجودة العالية، والتصميم العصري، والقيمة المتميزة. ويشمل نظامها المتكامل من المنتجات سماعات الأذن اللاسلكية، والساعات الذكية، ومكبرات الصوت، وحلول الشحن، وبنوك الطاقة، وإكسسوارات الهواتف المحمولة، وأجهزة المنزل الذكي. وانطلاقاً من التزامها المستمر بالابتكار، تسعى oraimo إلى تطوير حلول ذكية تلهم الأجيال الشابة وتمكنها من عيش حياة أكثر اتصالاً وحيوية.

الموقع الإلكتروني الرسميhttps://www.oraimo.com/en