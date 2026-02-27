CGTN: زيارة Merz للصين تُعطي زخمًا جديدًا للعلاقات الصينية الألمانية والأوروبية

نشرت شبكة CGTN مقالاً عن الزيارة الرسمية التي قام بها المستشار الألماني Friedrich Merz إلى الصين في الفترة من 25 إلى 26 فبراير. يُسلّط المقال الضوء على أهمية الزيارة، ويُحلّل – من منظورين اقتصادي وسياسي – كيف نجحت الصين وألمانيا في التعاون المثمر للطرفين، وكيف تُعزز شراكتهما الاستقرار في العلاقات الصينية الأوروبية وفي نظام الحوكمة العالمي.

أعلنت شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات في أبريل/نيسان 2025 عن خطط لبدء دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من شركة DeepSeek الصينية الناشئة في أحدث سياراتها في الصين في وقتٍ لاحق من العام ذاته. وقبل ذلك، وقّعت شركة بي إم دبليو اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة Alibaba بشأن نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي.

تُعدّ شركة BMW من بين الوفد الذي يضم حوالي 30 مسؤولاً تنفيذيًا رفيع المستوى من شركات تُشكّل العمود الفقري للصناعة الألمانية، يرافقون المستشار الألماني Friedrich Merz، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 25 إلى 26 فبراير.

التقى الرئيس الصيني Xi Jinping نظيره الألماني Friedrich Merz في بكين يوم الأربعاء، وتعهد الزعيمان بتعزيز التنسيق والتعاون بينهما.

“قصة نجاح قائمة على المنفعة المتبادلة”

قال Xi خلال الاجتماع إنه كلما زادت التغيرات والاضطرابات التي يواجهها العالم، ازدادت أهمية تعزيز التواصل الاستراتيجي بين البلدين، وتوطيد الثقة المتبادلة الإستراتيجية، والعمل على تحقيق تقدم جديد في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وألمانيا.

أضاف قائلاً، إن الصين وألمانيا قد سعتا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ونجحتا في تحقيق نمو سريع. وأشار Xi إلى أن البلدين حافظا على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والتعاون المفتوح، وكتبا معًا قصة نجاح قائمة على المنفعة المتبادلة.

في السنوات الأخيرة، ظلّ حجم التبادل التجاري السنوي بين الصين وألمانيا يتجاوز 200 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت أرصدة الاستثمارات المتبادلة 65 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل قرابة ربع إجمالي مشاركة الصين مع الاتحاد الأوروبي. وفي العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين الصين وألمانيا 292 مليار دولار أمريكي، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 2.1 في المائة، وبذلك أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لألمانيا.

أكد Merz أن مجتمع الأعمال الألماني يولي أهمية بالغة للسوق الصينية، ويأمل في تعميق التعاون مع الصين لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.

تعزيز الاستقرار في العلاقات الصينية الأوروبية، والحوكمة العالمية

في ظل المخاطر والتحديات العالمية المتشابكة، لا تقتصر أهمية التنمية المستقرة للعلاقات الصينية الألمانية على البلدين فحسب، بل تحمل أيضًا أبعادًا إقليمية وعالمية مهمة.

دعا Xi البلدين، باعتبارهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، إلى التمسك بالدور المحوري للأمم المتحدة، وإعادة تأكيد دورها القيادي، وتولي زمام المبادرة في الدفاع عن التعددية، وتطبيق سيادة القانون الدولي، والدفاع عن التجارة الحرة، والدعوة إلى التضامن والتنسيق.

دعا Merz إلى تعزيز التنسيق واستمرار التجارة الحرة مع الصين، مشيرًا إلى أن تطوير علاقة تعاون اقتصادي وتجاري موثوقة ودائمة بين الاتحاد الأوروبي والصين يصب في مصلحة الجانبين، ويسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار والازدهار العالميين.

صرّح Jiang Feng، أستاذ باحث في أكاديمية شنغهاي للحوكمة العالمية والدراسات الإقليمية، بأن المصالح المشتركة بين الصين وألمانيا تفوق بكثير خلافاتهما، وأن نطاق التعاون أكبر بكثير من التوترات التنافسية.

أضاف Jiang: “إن الزيارة التي يقوم بها المستشار Merz إلى الصين يمكن أن توفر قدرًا كبيرًا من التنبؤ والاستقرار إلى عالمٍ ممزق، وتُمكِّن كلا البلدين من أداء دورهما الاستراتيجي في الحوكمة العالمية”.

