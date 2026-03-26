British Council يطلق مجموعة أدوات الحماية لدعم المدارس الأردنية في مواجهة المخاطر الرقمية وقلة الإفصاحات

طُوِّرت هذه المجموعة بالتعاون مع منظمة UNICEF ، استنادًا إلى خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في ممارسات الحماية لدى British Council في أكثر من 100 دولة حول العالم

تُقدِّر منظمة UNICEF أن نحو 150 مليون طالب تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا يتعرضون للعنف بين الأقران داخل المدارس أو في محيطها حول العالم

UNICEF من المقرر تطبيقها في أكثر من 2,500 مدرسة شريكة للمجلس الثقافي البريطاني في جميع أنحاء العالم، ليستفيد منها نحو 1.7 مليون طالب

عَمّان، الأردن, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — أطلق British Council، بالشراكة مع منظمة UNICEF، مجموعة أدوات عالمية جديدة للحماية لدعم المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني في الأردن تعزيزًا لأنظمة الحماية الوقائية، في ظل تزايد المخاطر الرقمية واستمرار قلة الإفصاحات لدى الطلاب.

غالبًا ما تكون مخاطر الحماية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مخفيةً وليست منعدمة، فقد أدى التعرض الرقمي إلى زيادة خطر الاستدراج والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، في حين أن الوصمة الاجتماعية قد تمنع الأطفال من التحدث علنًا عن مشاكلهم. وتشير تقارير UNICEF وITU إلى أن واحدًا من كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت حول العالم طفل، مما يزيد من تعرضهم للاستغلال والتلاعب عبر الإنترنت. كما تُقدِّر World Health Organization أن واحدًا من كل سبعة مراهقين يعاني من مشكلة صحية نفسية، والتي غالبًا ما ترتبط بمخاطر الحماية في بيئات المدارس. ومع ذلك، فإن الفجوة المستمرة لا تكمن في مستوى الوعي، بل في التنفيذ، ففي حين أن الكثير من المدارس تمتلك سياسات للحماية، إلا أن اتخاذ القرارات اليومية قد يختلف من حالةٍ لأخرى.

قالت Ameera Manna’a، مديرة شؤون الاختبارات في منطقة شمال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى British Council: “تلتزم المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني في الأردن التزامًا كبيرًا بحماية جميع الطلاب، إلا أن أشد المخاطر غالبًا ما تبقى خفية. تمنح هذه المجموعة المعلمين الثقة والأدوات العملية اللازمة لاتخاذ إجراءات مبكرة ومتسقة، ما يسهم في إيجاد بيئات مدرسية أكثر أمانًا وموثوقيةً تُمكّن جميع الطلاب من النجاح”.

قالت Almudena Olaguibel، مسؤولة حماية الطفل في UNICEF Spain: “تعكس مجموعة أدوات الحماية فهمًا مشتركًا بين British Council وUNICEF بأن الحماية الفعّالة تعتمد على الأنظمة، لا على العشوائية. ومع تزايد تعقُد المخاطر المتعلقة بالحماية وقلة وضوحها، يصبح التحضير والوضوح وتحمل المسؤولية المشتركة في مجتمعات المدارس أمرًا ضروريًا”.

صُمِّمَت مجموعة أدوات الحماية لتكون مصدرًا عمليًا للتنفيذ قائمًا على الأدوار للاستخدام اليومي داخل المدارس، حيث تدعم نهجًا شاملًا على مستوى المدرسة بأكملها يقلّل الاعتماد على التقديرات الفردية. كما أنها توضح المسؤوليات، وتعزز عمليات التسجيل والمتابعة، وتحدد معايير مشتركة ومسارات للتصعيد.

مع تزايد انتقال مخاطر الحماية بين البيئات الرقمية والواقعية، تساعد مجموعة أدوات الحماية المدارس على الاستجابة بشكل أكثر اتساقًا للمخاطر، بما في ذلك الاستدراج عبر الإنترنت، والتحرش، والإكراه، وانتحال الهوية، والصور الجنسية المُولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح التدخل المبكر قبل تصاعد هذه المخاوف.

ستُطبق مجموعة أدوات الحماية في أكثر من 2,500 مدرسة من المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني حول العالم، ليستفيد منها نحو 1.7 مليون طالب، وقد صُمِّمَت لتكون قابلة للتكيّف مع السياقات القانونية المحلية مع ضمان اتساقها عبر شبكة المدارس الدولية.

نبذة عن المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني

تشكل المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني مجتمعًا عالميًا يضم أكثر من 2,500 مدرسة، وتقدم شهادات بريطانية مثل International GCSEs وO Levels وA Levels. نحن نساهم في تحسين جودة التعليم ودعم المتعلمين في جميع أنحاء العالم لتحقيق أقصى إمكاناتهم من خلال التعليم والمناهج البريطانية. كما ندعم المدارس الشريكة في أكثر من 40 دولة، مؤثرين في حياة أكثر من 250,000 طالب سنويًا.

