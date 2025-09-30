‫هواوي تُصدر تقرير مؤّشر الرقمنة والذكاء العالمي في مجال الطاقة لتعزيز ذكاء الطاقة الكهربائية

شنغهاي، الصين – Media OutReach Newswire – 25 سبتمبر 2025 – خلال قمة هواوي العالمية للطاقة الكهربائية التي عُقدت خلال مؤتمر هواوي كونكت 2025، أصدرت شركة هواوي تقرير مؤّشر الرقمنة والذكاء العالمي (GDII) لقطاع الطاقة، حيث يهدف هذا التقرير إلى توفير أدوات التقييم الكمّية والتوجيه الاستراتيجي لبناء أنظمة الطاقة المستقبلية لدى شركات الطاقة العالمية في ظلّ تحوّلها الرقمي.

صرّح جو كوبس، رئيس اللجنة التقنية الدولية للكهرباء (IEC)، في كلمته الافتتاحية أنه مع التبنّي واسع النطاق لأنظمة الطاقة الكهروضوئية، وحزم شحن المركبات الكهربائية، والشبكات الصغيرة، أصبح الرصد التشغيلي في الوقت الفعلي لشبكات الجهد المنخفض أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار أنظمة الطاقة.

أكد ديفيد صن، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال رقمنة الطاقة الكهربائية في شركة هواوي، في كلمته على أهمية التمكين الرقمي والذكي لمعالجة مخاوف نظام الطاقة المستقبلي. وكيف قد ارتقى الذكاء الاصطناعي من مجرد “أداة كفاءة” إلى “ضرورة أساسية من أجل البقاء”.

انطلاقًا من بنية شبكة الاتصالات المستهدفة، واسترشادًا بمبادئ “الشبكة الرئيسية الذكية والمتينة، وتكامل الجهد المتوسط، وشفافية الجهد المنخفض، والسرعة العالية والأمان، والتكامل الفضائي الأرضي، أنشأت شركة هواوي نظامًا تقنيًا متعدّد الطبقات قائمًا على “تطبيقات السيناريوهات إلى جانب تآزر الحوسبة السحابية والمسارات والأجهزة”. ويهدف هذا النظام إلى تزويد شركات الطاقة بحلول ذكية تغطي جميع سيناريوهات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها واستهلاكها، بما يُمكّنها من تحقيق التحوّل الرقمي والتنمية المستدامة.

لقد أطلقت شركة هواوي وشبكة الكهرباء الحكومية في شنشي خلال القمة تقرير “العرض العالمي للطاقة الكهربائية 2025”. وفي شنشي، ومن خلال الابتكارات المشتركة وعمليات التحقّق واسعة النطاق، حقّقت الشركتان الشفافية في مناطق محولات الجهد المنخفض 400 فولت، ممّا وفّر فهمًا آنيًا وإدارة وتنظيمًا مركزيين واستجابة سريعة لإدارة الطاقة الجديدة الموزّعة ذات الجهد المنخفض.

كما شارك تشارلز تلوان، مدير العمليات في شركة سيتي باور من جنوب أفريقيا، وسيمون ديزو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مافير المجرية، تحدياتهما وتجاربهما الشخصية مع تحوّل شركتيهما إلى الرقمنة.

وبالنظر للمستقبل، ستواصل شركة هواوي إثراء سيناريوهات إنتاج الطاقة الكهربائية الأساسية بالذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة شركات الطاقة العالمية على المضي قُدمًا نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

يمكنك معرفة المزيد عبر https://e.huawei.com/en/industries/grid