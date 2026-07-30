‫نابستر وديتاساد ولينوفو تعزز السيادة الرقمية ببنية تحتية وطنية للذكاء الاصطناعي في السعودية

تجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية لمراكز البيانات داخل المملكة ومنصة نابستر للذكاء الاصطناعي المخصصة للمؤسسات، بما يتيح نشر حلول الذكاء الاصطناعي الوكيلي في السعودية.

Napster x DETASAD

نيويورك والرياض، المملكة العربية السعودية, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت شركة نابستر، الرائدة في تطوير الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي المتجسّد والوكيلي، عن تعاونها مع شركة ديتكون السعودية (ديتاساد) ولينوفو لتقديم بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. ومن خلال دمج خدمات مراكز البيانات المحلية مع منصة نابستر المؤسسية، تصبح نابستر من أوائل مزوّدي حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي المتاحة تجارياً للنشر المحلي الكامل داخل المملكة.

أصبح الذكاء الاصطناعي السيادي مطلباً أساسياً للحكومات والقطاعات المنظمة حول العالم. ومع انتقال المؤسسات من مرحلة التجارب الأولية إلى الإنتاج الفعلي، تتزايد الحاجة إلى إبقاء النماذج والبيانات والبنية التحتية داخل الحدود الوطنية وتحت السيطرة المحلية. وفي المملكة العربية السعودية، يزداد هذا المطلب وضوحاً في ظل رؤية 2030 التي تربط التحول الرقمي بتنمية القدرات المحلية وتنويع الاقتصاد. لذلك، يفضل العملاء في المملكة حلول ذكاء اصطناعي يمكن نشرها محلياً من دون الحاجة إلى تصدير البيانات أو العمليات، وهنا تبرز نابستر كشركة رائدة في تلبية هذه الحاجة

وفي هذا السياق، قال جون أكونتو، الرئيس التنفيذي لشركة نابستر: “وضعت المملكة العربية السعودية هدفًا لتصبح واحدة من الاقتصادات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال هذا العقد، وهذا الطموح يستحق تقنيات صُممت خصيصًا لتحقيقه. أطلقنا نابستر لنضع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في متناول المؤسسات التي تحتاج إليها، أينما كانت. إن العمل جنبًا إلى جنب مع لينوفو وديتاساد هو ما يجعل هذه المهمة واقعًا، ويحوّل الذكاء الاصطناعي المطوّر لسوق واحد إلى نموذج يُحتذى به في أسواق عديدة”.

من جهته، قال صامويل هوبر، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نابستر: “تبحث المؤسسات السعودية عن نماذج لنشر الذكاء الاصطناعي تمنحها السيطرة المحلية والوضوح التشغيلي والجاهزية للاستخدام المؤسسي. وعندما تكون المنصة والبيانات والاستضافة جميعها داخل المملكة، يصبح الذكاء الاصطناعي واقعاً تجارياً يمكن للمؤسسة أن تبني أعمالها عليه. نعتزم مواصلة البناء على هذا الأساس لنكون جزءاً محورياً من نشر الذكاء الاصطناعي التجاري في جميع أنحاء المملكة”.

تمثل إقامة البيانات، أي مكان استضافة المعلومات، محور تقييم المؤسسات السعودية والجهات الحكومية لحلول الذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنطلق، تعمل نابستر وديتاساد ولينوفو على تطوير نموذج محلي متكامل، من خلال تنسيق الاستضافة، وتكامل البرمجيات، والتنفيذ منذ البداية، بدلاً من تجميع هذه العناصر عبر مزوّدين مختلفين.

تتوزع مهمة كل شركة في عملية النشر على النحو التالي:

• ديتاساد ولينوفو: توفران البنية التحتية السيادية والأساس التشغيلي، بما يشمل خدمات سحابية مستضافة محلياً، وقدرات مراكز بيانات من المستوى الثالث والرابع (Tier III/Tier IV)، وبنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي، وعمليات مُدارة، والأمن السيبراني، والشبكات، وإقامة البيانات، والتوافق التنظيمي، وعمليات مدعومة باتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، وخدمات تنفيذ شاملة، مما يمكّن المؤسسات من تشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي بالكامل داخل المملكة

• نابستر: تدعم البرمجيات المؤسسية للذكاء الاصطناعي عبر توفير تراخيص المنصة ودمجها مع البنية التحتية التي توفرها ديتاساد. كما ستعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء التجاريين والحكوميين في تخصيص الأدوات، وضمان الجودة، والإعداد والتشغيل، والتدريب الفني.

• لينوفو: تساهم أيضاً في صياغة وتنفيذ استراتيجية دخول السوق للشركات، بما يشمل تقييم احتياجات العملاء، وتصميم الحلول، وتقديم إثبات المفهوم، وتسريع النشر عبر قطاعات الحكومة، والدفاع، والتعليم، والتكنولوجيا، والاستثمار.

وقال فيليكس واس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ديتاساد: “لم تعد الجهات الحكومية والمؤسسات في المملكة تتساءل عمّا إذا كان ينبغي اعتماد الذكاء الاصطناعي، بل كيف يمكن القيام بذلك من دون التفريط في السيطرة على بياناتها. بالنسبة إلى العملاء في القطاعين الحكومي والخاص في السعودية، فإن الذكاء الاصطناعي السيادي لا يقتصر على مكان استضافة أعباء العمل بل يتعلق أيضاً بالثقة، والسيطرة التشغيلية، والمواءمة التنظيمية، والقدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق مؤسسي داخل المملكة. ومن خلال هذا التعاون، توفر ديتاساد البنية التحتية السيادية، والعمليات المُدارة، والأمن السيبراني، وإقامة البيانات، والقدرات المحلية اللازمة لجعل الذكاء الاصطناعي المؤسسي قابلاً للنشر وموثوقاً في السعودية

من جهته، قال سلمان فقيه، نائب الرئيس والمدير العام لشركة لينوفو في السعودية: “إن دمج نابستر في محفظة حلول وخدمات لينوفو شكّل خطوة مهمة نحو إدخال الذكاء الاصطناعي الوكيلي إلى التطبيق العملي. هذا التعاون مع ديتاساد يعزز ذلك الزخم، حيث يجمع بين خبرة لينوفو العالمية والبنية التحتية المحلية لتمكين الذكاء الاصطناعي السيادي على نطاق واسع في المملكة. معاً، نساعد المؤسسات على نشر الذكاء الاصطناعي بثقة، مع الإسهام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030“.

بدوره، قال سعيد باسويـدان، المدير العام لمجموعة الحلول والخدمات في لينوفو السعودية: “مع انتقال المؤسسات من مرحلة تجريب تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى استخدامها الفعلي، لم تعد التحديات مرتبطة بالوصول إلى التكنولوجيا، بل بكيفية النشر والتكامل والتوسع بطريقة تحقق نتائج أعمال ملموسة. ومن خلال خبرة لينوفو في مجال الخدمات والبنية التحتية، نساعد العملاء على اجتياز رحلة الذكاء الاصطناعي كاملة، بدءاً من الاستراتيجية وتصميم الحلول وصولاً إلى النشر، والتبني، والتحسين المستمر. وبالتعاون مع نابستر وديتاساد، نوفر للمؤسسات في السعودية مساراً عملياً لتسريع تشغيل الذكاء الاصطناعي، وتقليل التعقيد، وتحقيق قيمة حقيقية من استثماراتها.”

وبموجب الاتفاقية، ستعطي نابستر وديتاساد ولينوفو الأولوية للعملاء الحكوميين والمؤسسات في المملكة، على أن يتبع ذلك توسع تدريجي لاحقاً في دول مجلس التعاون الخليجي.

لمحة عن نابستر

تأسست نابستر انطلاقاً من مبدأ إتاحة الوصول إلى التقنيات على نطاق واسع— بدايةً في عالم الموسيقى عام 1999، وصولاً إلى الخبرات الإبداعية في عام 2025. لطالما كانت نابستر في طليعة التحولات التكنولوجية التي توسّع الأسواق وتمكّن المستخدمين. وها هي منصتها الأحدث تحوّل المستهلكين السلبيين إلى مبدعين نشطين، إذ توفر طبقة واجهة تربط بين نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية والإبداع البشري.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة napster.com

لمحة عن ديتاساد

تُعد ديتاساد من أبرز الشركات المزوّدة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدماتها للجهات الحكومية والمؤسسات عبر السحابة السيادية، وخدمات مراكز البيانات، والأمن السيبراني، والاتصال، والبنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي، والخدمات المُدارة. تأسست الشركة عام 1982، وتدعم التحول الرقمي في المملكة من خلال منصات تقنية آمنة تُدار محلياً، وقدرات رقمية وطنية، وخدمات متوافقة مع المتطلبات التنظيمية للقطاعات الخاضعة للرقابة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة detasad.com

لمحة عن لينوفو

لينوفو شركة عالمية للتكنولوجيا تحقق إيرادات سنوية تبلغ 83 مليار دولار أمريكي، وهي مصنفة في المرتبة 196 ضمن قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يومياً في 180 سوقاً حول العالم. تسترشد برؤيتها “تكنولوجيا أذكى للجميع“، وتنفذ استراتيجية هجينة للذكاء الاصطناعي تجمع بين الذكاء الاصطناعي الشخصي، الذي يتيح تجربة موحدة عبر أجهزة متعددة، والذكاء الاصطناعي المؤسسي، الذي يمكّن المؤسسات من تحويل البيانات إلى رؤى عملية وقيمة مضافة للأعمال وترتكز هذه الاستراتيجية على التزام لينوفو بالابتكار، إلى جانب محفظة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي تشمل الأجهزة، مثل الحواسيب الشخصية، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والملحقات، فضلًا عن حلول البنية التحتية، بما في ذلك الخوادم، وأنظمة التخزين، والحوسبة الطرفية، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المعرفة بالبرمجيات، بالإضافة إلى البرمجيات والخدمات والحلول التقنية وتتمتع لينوفو بحضور عالمي واسع، مع أكثر من 20 مركزًا للبحث والتطوير، وسلسلة توريد عالمية تضمّ أكثر من30 موقعاً للتصنيع في 10 أسواق، ما عزز سمعتها كشركة تتميز بالكفاءة التشغيلية والابتكار. كما أن أسهم Lenovo Group Limited مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت الرمز HKSE: 992، إلى جانب تداول إيصالات الإيداع الأمريكية (ADR: LNVGY).

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