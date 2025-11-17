‫معرض الصين بلاس 2026: نموّ مستدام تقوده التكنولوجيا ومستقبل واعد بالحلول الصديقة للبيئة

شنغهاي، الصين – 17 نوفمبر 2025 – Media OutReach Newswire – من المقرر أن يُقام معرض الصين الدولي للبلاستيك والمطاط (الصين بلاس 2026) الرائد في الصناعة خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل 2026 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (NECC) في هونغتشياو، شنغهاي، جمهورية الصين الشعبية. وكونه أحد أبرز المعارض الرائدة عالميًا في قطاع المواد البلاستيكية والمطاطية، من المتوقع أن يغطي هذا المعرض مساحة تتجاوز 390,000 متر مربع موزعة على 16 قاعة، حيث يحتضن أكثر من 4,600 عارض من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث الابتكارات في مجالات المواد الجديدة، والتقنيات الذكية، والحلول المستدامة، ويهدف المعرض إلى تعزيز تطور الصناعة نحو آفاق مبتكرة ومتقدمة تستند إلى التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة بيئيًا، إضافةً إلى دعم التحول من «صُنع في الصين» إلى «ابتُكر في الصين».

تعد قوى الإنتاج الجديدة ولا سيما في مجالي الابتكار وخفض الانبعاثات الكربونية، من أبرز المحركات التي تدفع مسيرة التنمية عالية الجودة، وسط الثورة المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعة. يواكب معرض الصين بلاس 2026 هذه التوجهات عبر استقطاب نخبة من العارضين العالميين لاستعراض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة، والتي تساهم في بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار الصناعي.

ثورة في المواد الجديدة: تلبية احتياجات التقدم في الصناعات التحويلية

يشهد العالم نموًا متسارعًا في القطاعات التحويلية، مثل مركبات الطاقة الجديدة، والاقتصاد منخفض الارتفاع، وعلوم الفضاء، والنقل بالسكك الحديدية، والروبوتات البشرية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية. وفي السياق ذاته، يسلّط معرض الصين بلاس 2026 الضوء على أحدث المواد المتقدمة، مستهدفًا “النهوض بالتطبيقات الصناعية عبر الابتكار في المواد”. تسهم أنواع المواد البلاستيكية المعدّلة متعددة الاستخدامات والمواد المطاطية الحرارية عالية الأداء في تعزيز قوة وتوصيل المنتجات البلاستيكية والمطاطية للكهرباء، مما يجعلها مناسبة لاستخدامها في بطاريات مركبات الطاقة الجديدة وحشوات الطيران. كما توفّر اللدائن الهندسية عالية الأداء مقاومة للحرارة المرتفعة والمنخفضة وللتآكل، ما يجعلها مثالية للمعدات المتطورة. أما المواد المركبة الحرارية خفيفة الوزن والمتينة، فقد أصبحت من العناصر الأساسية الداعمة لقطاعي الاقتصاد منخفض الارتفاع وصناعة الروبوتات البشرية.

التطور الذكي: يمهد الطريق إلى «عصر التصنيع الذكي»

تعيد تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة هيكلة صناعة البلاستيك والمطاط، مما يسرّع انتقالها إلى «عصر التصنيع الذكي». يقدّم معرض الصين بلاس 2026 مجموعة متكاملة من حلول التصنيع الذكي، التي تعيد رسم ملامح سلسلة الإنتاج بأكملها، وذلك بدءًا من خطوط الإنتاج المؤتمتة التي تشمل عمليات القولبة بالحقن والبثق والنفخ، ووصولًا إلى أنظمة الإدارة الرقمية المعتمدة على إنترنت الأشياء، ومنصات الفحص الذكي ومراقبة الجودة. تسهم هذه الابتكارات في تمكين الشركات من رفع كفاءة الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل، مما يدفع قطاع التصنيع نحو التحول من مجرد الأتمتة إلى الذكاء الاصطناعي.

التحوّل الأخضر: تحليل الحلول لتحقيق الأهداف “الحياد الكربوني المزدوج“.

تشكل الحلول الخضراء ومنخفضة الكربون ركائز أساسية للنمو عالي الجودة، في ظل سعي الصين لتحقيق أهداف “الحياد الكربوني المزدوج” المتمثلة في بلوغ ذروة الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، كما مهدت الطريق الأساسي للتنمية المستدامة في صناعات البلاستيك والمطاط. يطرح معرض الصين بلاس 2026 تقنيات وحلولاً مبتكرة في مجالي البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يوفر توجيهات واضحة للشركات نحو تحقيق التحول الأخضر، حيث يعمل على دعم خفض الانبعاثات الكربونية عبر الإضافات المنتجة بتقنية احتجاز الكربون التي تسهم في تقليل الانبعاثات أثناء عملية إنتاج البلاستيك، وإعادة التدوير من خلال تقنيات إعادة تدوير الزيوت وإعادة استخدام المركّبات العضوية المتطايرة لتحويل النفايات إلى موارد قيّمة تدعم تحقيق الاقتصاد الدائري، إضافةً إلى تطور المواد ذات الدور المحوري في تحسين أداء البلاستيك المعاد تدويره والبلاستيك الحيوي، إذ تتيح الإضافات الحيوية والقابلة للتحلل والمتوافقة بيئيًا للشركات توسيع حضورها في أسواق المنتجات الخضراء وتحقيق تحول تشغيلي يسهّل التزامها بالمعايير البيئية.

توافد المشترون العالميون يدفع عجلة نمو الصناعة

كونه “المنصة الأساسية” لتوسيع أعمال شركات البلاستيك والمطاط، أكسب معرض “الصين بلاس 2026″على مدى عقود مكانة رائدة في السوق الدولية، حيث يجمع الموارد الصناعية، ويربط بين مختلف مستويات القطاع، ويستقطب المشترين المميزين من جميع أنحاء العالم. وقد سجل معرض “الصين بلاس 2026” حضور 281,206 زائرًا متخصصًا من أكثر من 170 دولة ومنطقة، بينهم 68,542 مشاركًا من الخارج ومن مناطق هونغ كونغ وماكاو وتايوان، بما يمثل 24.37% من إجمالي الزوار، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في الانتشار الدولي ويؤكد مكانته العالمية.

سيواصل معرض الصين بلاس 2026 إبراز قدرته على التكامل مع الموارد العالمية، حيث يسعى المنظمون بنشاط للمشاركة في الفعاليات الدولية لإقامة شراكات مع الجمعيات والمشترين من مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات، والإلكترونيات والكهرباء، والتغليف، وغيرها، ومن خلال الاستفادة من منصة CPS+ eMarketplace، الشريك في استراتيجية التحول من التداول الإلكتروني إلى التفاعل المباشر في المعرض، ويتيح المعرض تجربة سلسة “عبر الإنترنت وخارجه”؛ حيث يمكن للمشترين الوصول إلى معلومات العارضين وحجز الاجتماعات في الموقع على مدار العام، كما تتيح المنصة مطابقة دقيقة بين الموردين وطلبات الشراء، مما يحوّل الحركة الإلكترونية إلى تعاملات تجارية فعلية ويخلق فرصًا للتبادل التجاري لا حصر لها.

تُظهر صناعات البلاستيك والمطاط في الصين تفوقها التنافسي، رغم استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، وذلك من خلال الابتكار عالي الجودة، فالمشترون الدوليون لا يبحثون فقط عن منتجات فعالة من حيث التكلفة، بل يسعون أيضًا إلى اقتناء المعدات الذكية المتقدمة والمواد الصديقة للبيئة من الصين، مستفيدين من قدراتها القوية في التصنيع والابتكار وما تتيحه من فرص سوقية واعدة. وانطلاقًا من هذا الزخم، يأتي معرض الصين بلاس 2026 ليكون البوابة الأساسية لسلسلة التوريد العالمية في قطاعي البلاستيك والمطاط.



ابدأ رحلتك في فعالية صناعية استثنائية

يواصل معرض الصين بلاس سعيه نحو مستقبل مزدهر ومستدام لصناعات البلاستيك والمطاط، من خلال الابتكار والتقنيات الخضراء.، اضغط هنا للتسجيل المسبق في معرض الصين بلاس 2026 بسعر 7.5 دولار أمريكي.

اضغط هنا للتسجيل المسبق في معرض الصين بلاس 2026 بسعر 7.5 دولار أمريكي.

للمزيد من المعلومات، انقر هنا.

https://www.linkedin.com/showcase/chinaplas/

https://x.com/chinaplas

https://www.facebook.com/Chinaplas/

Wechat: CHINAPLAS

https://www.instagram.com/chinaplas_1983/