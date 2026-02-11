معادن تختار شركة هاتش العالمية للاستشارات الهندسية (Hatch) كشريك لتسريع تطوير قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية

‫حفل توقيع هاتش ومعادن

الرياض، المملكة العربية السعودية, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — اختارت شركة التعدين السعودية “معادن” شركة هاتش العالمية للاستشارات الهندسية (Hatch)، الرائدة عالمياً في مجال الهندسة وتسليم المشاريع والخدمات المهنية، لتكون شريكها الاستراتيجي في تنفيذ عدد من مشاريع النمو الاستراتيجية. وستعتمد الشراكة نهجاً شاملاً عبر جميع مشاريع محفظة معادن بما يشمل مراحل تطوير المشاريع وتنفيذها، مع الاستفادة من نماذج التصميم والتسليم ذات المستوى العالمي لضمان تحقيق نتائج موثوقة وذات قيمة ملموسة.

تقود المملكة العربية السعودية أحد أكثر برامج التحول الاقتصادي طموحاً في العالم من خلال رؤية 2030، حيث تعيد تشكيل اقتصادها وبنيتها التحتية لخلق مستقبل متنوع ومستدام. ويمثل قطاع التعدين ركيزة محورية في هذه الرؤية، وتُعد شركة معادن مساهماً رئيسياً في تطويره.

وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لهذه الشراكة في الالتزام المشترك بتطوير القدرات والمهارات والقوى العاملة اللازمة لتعزيز مكانة قطاع التعدين والمعادن كمحرك طويل الأجل لاقتصاد المملكة العربية السعودية. ومن خلال التنفيذ العملي للمشاريع والتعاون التقني العميق والمتخصص، سيعمل البرنامج على تنمية مهارات الجيل القادم من المواهب في القطاع الصناعي، ما يتيح فرص عمل هادفة تواكب متطلبات المستقبل، ويمكّن الكفاءات السعودية في جميع أنحاء المملكة من المساهمة في قطاع تعدين مزدهر وقادر على المنافسة عالمياً.

وقال جو لومبارد، نائب رئيس مجلس إدارة هاتش العالمية للاستشارات الهندسية (Hatch)

“تمثل هذه الشراكة لحظة فارقة بالنسبة إلى صناعة التعدين والمعادن في المنطقة. بعد أن عملت عن قرب مع شركة معادن لسنوات عديدة، رأيت بنفسي التزامهم بالتميز والابتكار. ومن خلال الجمع بين رؤية شركة معادن وخبرة شركة Hatch العالمية في مجال المعادن وإدارة المشاريع، فإننا نعمل على إنشاء إطار عمل من شأنه تطوير ثروات معدنية هائلة ووضع معايير جديدة للتنمية المستدامة“.

بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن: “تتطلع معادن إلى تحقيق طموحاتها الكبيرة والجريئة للنمو، ويعتمد نجاح ذلك على سرعة التنفيذ وحجم العمليات. وتمنحنا الشراكات الاستراتيجية مثل شراكتنا مع شركة هاتش العالمية للاستشارات الهندسية، القدرات والخبرات اللازمة لتحقيق النتائج التي نطمح إليها، إلى جانب تنمية المواهب والكفاءات السعودية، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة بدور حيوي في رسم ملامح مستقبل قطاع التعدين في المملكة“.

ستعمل الشراكة على جمع وتنسيق جميع الدراسات، ووضع أسس واقعية لرأس المال والجدول الزمني، واعتماد أنظمة ومنهجيات لسير العمل تُمكّن من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات عبر سلسلة مشاريع معادن بالكامل. وستوفر شركة هاتش العالمية للاستشارات الهندسية (Hatch) خبرة فنية عميقة في مجالات تصميم العمليات، وقابلية للتنفيذ، والابتكار لضمان استدامة المشاريع المستقبلية والتوافق مع أهداف المملكة طويلة الأجل.

نبذة عن Hatch

تتميز فرقنا بقدرتها على تصميم وتنفيذ ما يجول في بال عملائنا. بخبرة لأكثر من ستة عقود في المجال التجاري والتقني في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية، نحن على دراية بعملك ونتفهم أن التحديات التي تواجهك تتغير بشكل سريع. نتحرك سريعًا مع طرح حلول أكثر ذكاءً وكفاءةً وإبداعًا. ونعتمد في ذلك على موظفينا، البالغ عددهم 10,000 موظف والخبراء في أكثر من 150 دولة، لتحدي الأوضاع الراهنة وإحداث تغيير إيجابي لعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نقدم خدماتنا بها.

لمعرفة المزيد، تفضّل بزيارة: www.hatch.com.

نبذة عن شركة معادن

تُعد “معادن” أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أسرع شركات التعدين نمواً على مستوى العالم، حيث سجلت إيرادات قوية بلغت 32.5 مليار ريال سعودي (8.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2024.

وتنطلق “معادن” من المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي على الساحة العالمية في قطاع التعدين، حيث توظف أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتسريع وتيرة الاستكشاف والإنتاج من الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها المملكة، بهدف تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

تضم “معادن” فريق عمل يضم أكثر من 7,000 موظف، وتشغّل 17 منجماً وموقعاً إنتاجياً، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 55 دولة حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.maaden.com

