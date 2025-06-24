‫مستشفى بانكوك للقلب يدشن الجيل التالي من برنامج جراحات القلب طفيفة التدخل مع جراحة طُعم مجازة الشريان التاجي طفيفة التدخل وجراحات تنظير الصمامات ثلاثية الأبعاد بالكامل

بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 23 يونيو 2025 – مستشفى بانكوك للقلب يُدشن حقبة جديدة في مجال ابتكارات جراحات القلب مع استحداث تقنيتين جراحيتين جديدتين هما: جراحة طُعم مجازة الشريان التاجي طفيفة التدخل (MICS CABG) وجراحة الصمام بالتنظير ثلاثي الأبعاد. وهذا يُمثل مرحلة استراتيجية جديدة وذلك لأن مستشفى بانكوك كأول مركز خاص للقلب في تايلاند يحتفل بعيده العشرين بتجديد التزامه بالدقة الطبية والريادة الإقليمية في مجال رعاية مرضى جراحات القلب طفيفة التدخل.

جراحة طُعم مجازة الشريان التاجي طفيفة التدخل

هذا وقد عالج المستشفى أكثر من مليون مريض بأمراض قلب معقدة، ويوفر المستشفى في الوقت الحالي الجيل التالي من العمليات الجراحية التي تحد من الإصابات ومدة التعافي ومخاطر ما بعد العمليات الجراحية بينما تحقق نتائج تقارب نتائج جراحة القلب المفتوح التقليدية.

وقد صرح الدكتور كرينغكراي هينغراسامي مدير المستشفى – مستشفى بانكوك للقلب قائلًا: لنا الفخر باننا كنا الرواد في تقنية جراحة طُعم مجازة الشريان التاجي دون استخدام مضخة القلب والرئتين التي كنا أول من ابتكرها وتحمل بصمتنا ونقفز بها قفزة أخرى للأمام. بانتقالنا إلى جراحات القلب طفيفة التدخل فإننا نحسِّن من جودة حياة المرضى مع تسليط الضوء على دور بانكوك كوجهة في مجال الرعاية المتطورة لمرضى القلب.

جراحة طُعم مجازة الشريان التاجي طفيفة التدخل بقيادة جراح القلب الدكتور ناتافون أرايافوديكول، تُمكِّن الجراحين من إجراء جراحات الطُعوم من خلال شق 7 – 10 سم بين الضلوع وتجنب الحاجة لفتح الصدر أو استخدام مضخة القلب والرئتين. هذه الطريقة مناسبة جدًا الذين يعانون من اعتلال الشريان التاجي الأيسر المعزول وتتيح تعافيًا أسرع بمضاعفات أقل.

برنامج جراحة التنظير ثلاثي الأبعاد للصمامات، التي طورها دكتور بارادورن جيتوانا تُصلح الصمامات أو تستبدلها من خلال شق فتحة 4 – 5 سم باستخدام تصوير ثلاثي الأبعاد عالي الدقة. تناسب هذه الطريقة جراحات الصمام الأورطي والصمام التاجي وحتى العيوب الخَلقية مثل ثقب الحاجز بين الأذنين (ASD)، تُحسن هذه الطريقة الدقة الجراحية وتعجل التعافي.

وقد صرح الدكتور بارادورن قائلًا: تمكِّنا هذه الطريقة من إجراء العمليات الجراحية في مساحات ضيقة دون الإضرار بالأعضاء الرئيسية. يتعافى المرضى أسرع وتحقق نتائج تضاهي الجراحات التقليدية.

وقد استثمرت مستشفى بانكوك للقلب في غرف العمليات المتكاملة (غرف العمليات الهجينة التي تجمع بين التقنيات التقليدية والتقنيات المتطورة) وفرق الجراحين المتخصصين المدربين من الخارج ونظم الدعم تامة المتكاملة لمرضى تايلانديين والمرضى من الوافدين والمرضى من جميع الجنسيات ومن أنحاء العالم. تخطط المستشفى كجزء من مجموعة BDMS بنقل إمكانياتها في مجال جراحة طُعم مجازة الشريان التاجي للمنشآت الأخرى في الشبكة.

تماشيًا مع استراتيجية تايلاند بأن تصبح مركزًا طبيًا عالميًا يضع هذا الهدف الاستراتيجي تايلاند في موضع الوجهة الرائدة في مجال جراحات القلب طفيفة التدخل في آسيا.

لمزيد من المعلومات: برنامج جراحات القلب طفيفة التوغلhttps://www.bangkokhospital.com/ar/bangkok-heart/content/minimally-invasive-cardiac-surgery-mics