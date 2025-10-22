‫مساهمة إندونيسيا في مجال اللقاحات: تُعزز كل من Bio Farma وDCVMN مرونة النظم الصحية من خلال الشراكة العالمية

باندونغ، إندونيسيا, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

أدّت إندونيسيا دورًا استراتيجيًا ومستمرًا في شبكة DCVMN من خلال شركة PT Bio Farma (Persero)، ساعيةً إلى ضمان الوصول العادل إلى لقاحات آمنة وفعّالة وعالية الجودة وبأسعار مناسبة. ومنذ تأسيس شبكة DCVMN في عام 2000، كانت Bio Farma أحد المحرّكات الرئيسية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وبناء القدرات الصحية العامة في الدول النامية.

تعود جذور التعاون بين Bio Farma وDCVMN إلى تأسيس الشبكة نفسها. وفي الاجتماع السنوي الأول لشبكة DCVMN الذي عُقد في مدينة نوردفيك عام 2000، كانت Bio Farma واحدة من عشرة أعضاء مؤسسين تعهّدوا بتكريس جهودهم لتعزيز التعاون في مجال اللقاحات. وفي أبريل 2001، استضافت Bio Farma في باندونغ الاجتماع السنوي الثاني، الذي شهد إرساء الهيكل التنظيمي ونظام الحوكمة للشبكة. وقد ترأّس الاجتماع المدير العام آنذاك Thamrin Poeloengan، مما رسّخ مكانة إندونيسيا كمركز للتعاون وتبادل المعرفة في مجال اللقاحات بين الدول النامية.

أكد Shadiq Akasya، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Bio Farma، أن مشاركة الشركة في شبكة DCVMN تجسّد التزام إندونيسيا بالمساهمة في الصحة العالمية بما يتجاوز مصالحها الوطنية.

وقال Shadiq: “إن مشاركة شركة Bio Farma في شبكة DCVMN منذ تأسيسها لا تقتصر على التمثيل فحسب، بل تتمحور حول الإسهام الفعلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي العالمي من اللقاحات. ومن خلال التعاون والابتكار، نلتزم بتقديم حلول رعاية صحية شاملة ومستدامة للجميع.”

وأضاف قائلًا: “نؤمن بأن القوة الحقيقية لصناعة اللقاحات في الدول النامية تكمن في التعاون. ومن خلال دورنا الفاعل في شبكة DCVMN، نسعى لضمان حصول كل دولة على لقاحات آمنة وفعّالة وعالية الجودة وبأسعار مناسبة، وهو تجسيد حقيقي لمساهمة إندونيسيا في الأمن الصحي العالمي.”

وفي عام 2004، أدّت Bio Farma، بالتعاون مع أعضاء آخرين في شبكة DCVMN، دورًا محوريًا في توسيع نطاق الوصول إلى لقاح pentavalent (DPT-HepB-Hib) من خلال نقل التكنولوجيا بالتعاون مع Netherlands Vaccine Institute. وقد أظهر هذا الإنجاز أن مساهمات Bio Farma ضمن شبكة DCVMN ليست رمزية فحسب، بل تقنية وعملية بامتياز.

ولا تزال الثقة العالمية في Bio Farma تتنامى باستمرار. في عام 2012، استضافت إندونيسيا مجددًا الاجتماع السنوي الثالث عشر لشبكة DCVMN في بالي. وخلال تلك الفترة، تم انتخاب Mahendra Suhardono، أحد مديري Bio Farma آنذاك، رئيسًا للجنة التنفيذية للشبكة للفترة 2013-2014.

وقد تعزّز الاعتراف بدور القيادة الإندونيسية عندما كُلفت Bio Farma بتولّي رئاسة مجلس إدارة الشبكة للفترة 2023-2025، لتكون بمثابة جسر للتواصل بين أعضاء الشبكة والأولويات الاستراتيجية العالمية، مع إبراز قدرة إندونيسيا على قيادة صناعة اللقاحات في الدول النامية.

إن التزام Bio Farma بالابتكار يتجاوز بكثير حدود التعاون. إذ شهد عام 2020 إنجازًا تاريخيًا حين حصل لقاح nOPV2 الذي طورته الشركة على أول إدراج للاستعمالات الطارئة من World Health Organization، ما مكّن من تسريع نشر اللقاحات أثناء حالات الطوارئ الصحية العالمية. ويعكس هذا الإنجاز التميّز العلمي والتقني لشركة Bio Farma، إلى جانب التنسيق الفعّال والتواصل المتكامل بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الدوليين، من ممولين وعلماء وباحثين أكاديميين وواضعي سياسات ودعاة اللقاحات العالميين ومُصنعي اللقاحات. وقد مكّن هذا التعاون من التطوير السريع والموافقة والتوزيع العالمي للقاح nOPV2 في لحظة حرجة للصحة العامة العالمية.

وقد أكد هذا الإنجاز أن مصنّعًا من دولة نامية قادر على تحقيق ابتكار بمعايير عالمية من حيث السلامة والجودة والفعالية، كما أقرتها WHO. ولا يُعد nOPV2 مجرد إنجاز علمي، بل يمثل أيضًا رمزًا للاكتفاء الذاتي التكنولوجي وللثقة العالمية في قدرة إندونيسيا على الإسهام الفعلي في الأمن الصحي الدولي. كما يُشكل نجاح Bio Farma مصدر إلهام لجميع أعضاء شبكة DCVMN لمواصلة تعزيز قدراتهم في البحث والتطوير والإنتاج، في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وتعزيز مرونة النظم الصحية في الدول النامية.

توزع Bio Farma اللقاحات على أكثر من 150 دولة، بفضل قدرتها الإنتاجية التي تتجاوز 3.5 مليار جرعة سنويًا، وتحمل شهادة WHO Prequalification لـ 12 نوعًا من اللقاحات. وتواصل Bio Farma ترسيخ الدور الاستراتيجي لإندونيسيا في المشهد الصحي العالمي، بصفتها Organization of Islamic Cooperation (OIC) في مجالات تطوير اللقاحات وإنتاجها وتوزيعها.

يمثّل الاجتماع السنوي السادس والعشرين لشبكة DCVMN، الذي سيُعقد في بالي خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2025، حدث فارق لإندونيسيا لتأكيد قيادتها في الدبلوماسية الصحية العالمية. ومن خلال هذا المنتدى، تؤكد Bio Farma التزامها بمواصلة دعم الابتكار والتعاون وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات في أنحاء العالم، بما يسهم في بناء نظام صحي عالمي أكثر مرونة وعدالة.

عنDCVMN

تُعد شبكة DCVMN تحالفًا عالميًا يضم 46 شركة مصنّعة للقاحات من 17 دولة نامية، تأسست في عام 2000 بهدف تعزيز الصحة العامة من خلال ضمان الوصول العادل إلى لقاحات عالية الجودة.

وتعمل الشبكة على تعزيز التعاون بين أعضائها عبر الدعم والمناصرة وبناء القدرات والتدريب المهني والمبادرات البحثية المشتركة، وذلك من أجل تعزيز برامج التحصين العالمية.

تتعاون DCVMN بشكل وثيق مع منظمات دولية مثل WHO وUNICEF وGAVI وCEPI وPATH وCHAI وGates Foundation، بهدف ضمان أن تتمتع كل دولة بالقدرة على إنتاج وتوريد اللقاحات المنقذة للحياة بأسعار مناسبة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة dcvmn.org.

عن Bio Farma

تُعد PT Bio Farma (Persero) شركة للعلوم الحياتية مملوكة للدولة في إندونيسيا، وأكبر مصنّع للقاحات في جنوب شرق آسيا.

تأسست عام 1890 ويقع مقرها الرئيسي في باندونغ، وتنتج وتورد اللقاحات إلى أكثر من 150 دولة، وتؤدي دورًا نشطًا في أبحاث التكنولوجيا الحيوية والابتكار والأمن الصحي العالمي.

وبصفتها عضوًا في شبكة DCVMN، تواصل Bio Farma المساهمة في التعاون الدولي لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات وتحسين الصحة العامة على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.biofarma.co.id.

