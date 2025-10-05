‫مترو هونغ كونغ تعقد صفقة ضخمة لقرض أخضر مشترك بقيمة 30 مليار دولار هونغ كونغ لمدة سبع سنوات

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة – ميديا ​​آوت ريتش نيوزواير – 3 أكتوبر 2025 – بصفتها الجهة المسؤولة عن البنية التحتية لوسائل النقل الخضراء الشهيرة في هونغ كونغ، تلتزم شركة مترو هونغ كونغ (MTR Corporation) بالحفاظ على انسياب الحركة في المدن وتعزيز التنمية المستدامة في هونغ كونغ. أعلنت الشركة اليوم (23 سبتمبر 2025) أنها وقعت، بدعم من 15 بنكاً دولياً رائداً، اتفاقية تسهيلات قرض أخضر مشترك بقيمة 30 مليار دولار هونغ كونغ لمدة سبع سنوات (“التسهيلات”)، وهو أكبر قرض مشترك دولي أخضر غير مضمون محدد الأجل (باستثناء تمويل المشاريع) في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصالح شركة في هونغ كونغ بمدة تساوي أو تزيد عن 7 سنوات. ومع مشاركة ما مجموعه 57 بنكاً، فإن الاستكمال الناجح لهذه التسهيلات يدل على اعتراف السوق بقدرات الشركة ومكانتها بالإضافة إلى دورها المحوري في البنية التحتية للسكك الحديدية في هونغ كونغ.

في حفل توقيع اتفاقية التسهيلات اليوم، الذي حضره الدكتور جاكوب كام، الرئيس التنفيذي لشركة مترو هونغ كونغ كشاهد، وقع الاتفاقية السيد مايكل فيتزجيرالد، المدير المالي للشركة وممثلين عن المنظمين الرئيسيين المفوضين وماسكي الدفاتر والضامنين (“الجهات المسؤولة عن ترتيب القرض”). وحظي القرض بتجاوب استثنائي في السوق، حيث اجتذب التزامات من 42 بنكاً في آسيا والأمريكتين وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط. قبل إطلاق عملية ترتيب القرض المشترك، ضمنت الجهات المسؤولة عن ترتيب القرض مبلغ يزيد عن 58 مليار دولار هونغ كونغ من التسهيلات. كما تلقت مرحلة الاكتتاب اللاحقة استجابة كبيرة. وفاق حجم طلبات الاكتتاب النهائية ما هو مطلوب بـ 5 مرات. واستجابة للطلب القوي، تم اتخاذ قرار بزيادة مبلغ التسهيلات من 23 مليار دولار هونغ كونغ إلى 30 مليار دولار هونغ كونغ. بالإضافة إلى تسهيلات القرض المشترك، أبرمت الشركة أيضاً اتفاقية مع بنك التنمية الكوري بشأن تسهيلات ائتمانية متجددة خضراء ثنائية مدتها سبع سنوات بقيمة 780 مليون دولار هونغ كونغ (“التسهيلات المتجددة”).

قال الدكتور جاكوب كام، الرئيس التنفيذي لشركة مترو هونغ كونغ: “تُعتبر السكك الحديدية في صميم البنية التحتية للنقل الأخضر في هونغ كونغ ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي للمدينة. نحن سعداء جداً بحصول القرض الأخضر المشترك على استجابة ودعم كبيرين في السوق. لعقود من الزمن، لعبت شركة مترو هونغ كونغ دوراً حيوياً في تشكيل التنمية المحلية وبناء مجتمعات منخفضة الكربون من خلال شبكة السكك الحديدية الخاصة بها. وبدأت الشركة مرحلة جديدة من النمو مع العديد من المشاريع الضخمة التي يتسارع العمل على تنفيذها، من بينها مشروع خط الربط الشمالي. وستواصل شركة مترو هونغ كونغ اعتماد استراتيجية مالية تطلعية واستكشاف أساليب مختلفة لتمويل أعمال البناء من أجل دعم التطوير الاستراتيجي للشركة”.

-المزيد-

يرى الدكتور كام أن الدعم القوي من البنوك الدولية سيعزز المركز المالي القوي لشركة مترو هونغ كونغ، مما يمكنها من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة وتوسيع تغطية شبكتها التي ستساهم في تحقيق النمو الاستراتيجي والمستدام على المدى الطويل في هونغ كونغ. وشكر السيد مايكل فيتزجيرالد التجمع المصرفي على دعمه الثابت. وأضاف: “تعزز هذه التسهيلات مكانة الشركة في طليعة التنمية المستدامة وتؤكد الالتزام المشترك من قبل شركة مترو هونغ كونغ وشركائنا المصرفيين تجاه مستقبل هونغ كونغ. تعكس فترة توفر التسهيلات البالغة 9 أشهر الأساس المالي المتين والتخطيط الجيد من جانب الشركة. وسنواصل ممارسة الإدارة المالية الحكيمة لتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل للشركة”.

استكملت الشركة بنجاح إصدارها الافتتاحي لسندات الخضراء مقومة بالرنمينبي في الخارج في شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث نفذت صفقة من شريحتين بقيمة 4,5 مليار رنمينبي. وبنفس الطريقة التي تم بها إصدار السندات الخضراء السابقة المقومة بالرنمينبي، سيتم استخدام عائدات التسهيلات والقرض المتجدد لتمويل وإعادة تمويل الاستثمارات الخضراء المؤهلة على النحو المحدد في إطار التمويل المستدام الخاص بشركة مترو هونغ كونغ، مما يدل على استمرار بروز هونغ كونغ كمركز دولي رائد للتمويل المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فضلاً عن المساهمة بشكل مباشر في التنمية المستدامة بهونغ كونغ.

تشمل الجهات المسؤولة عن ترتيب القرض ما يلي:

بنك الصين (هونغ كونغ) المحدود

بنك الاتصالات (هونغ كونغ) المحدود (تأسس في هونغ كونغ بمسؤولية محدودة)

بنك شرق آسيا المحدود

مؤسسة بنك التعمير الصيني (آسيا) المحدود

فرع بنك التنمية الصيني في هونغ كونغ

بنك DBS المحدود

بنك فوبون (هونغ كونغ) المحدود وبنك تايبيه فوبون التجاري المحدود

بنك هانغ سنغ المحدود

شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة

البنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود

بنك ميزوهو المحدود (تأسس في اليابان بمسؤولية محدودة)

بنك MUFG المحدود (تأسس في اليابان بمسؤولية محدودة)

بنك OCBC (هونغ كونغ) المحدود

بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.)، فرع هونغ كونغ

بنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) المحدود

(بالترتيب الأبجدي لاسم المؤسسة)

-انتهى-