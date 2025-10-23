‫مؤسّسة هونغ كونغ للأوساط العلمية والتكنولوجية HKSTP ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ HKTDC يقودان 22 مبتكرًا من هونغ كونغ إلى الشرق الأوسط، ويُسهمان في أكثر من 200 شراكة تجارية لتعزيز فرص مبادرة الحزام والطريق

وجهتهما القادمة هي مبادرة الاستثمار المستقبلي في السعودية (FII9)

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة – 23 أكتوبر 2025 – أعلنت مؤسّسة هونغ كونغ للأوساط العلمية والتكنولوجية HKSTP ، بالتعاون مع مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ HKTDC ، عن قيادة وفد يضم 22 شركة تكنولوجية من هونغ كونغ للمشاركة في اثنين من أبرز فعاليات الابتكار في دبي، وهما GITEX Global وExpand North Star، خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر. وقد اجتذبت أجنحة هونغ كونغ التقنية أعدادًا كبيرة من الزوار، وأسفرت عن أكثر من 200 لقاء تجاري موجّه، ما أتاح ربط الشركات الابتكارية بموارد وشراكات دولية جديدة، وأبرز مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.

“إن توسّع منظومات الابتكار العالمية أمر بالغ الأهمية للشركات الناشئة الطامحة للنمو الدولي. ولهذا تواصل مؤسّسة هونغ كونغ للأوساط العلمية والتكنولوجيةHKSTP تعزيز مهمتها في بناء جسور بين الشرق والغرب من خلال الابتكار، وربط الشرق الأوسط بهونغ كونغ، والبرّ الرئيسي للصين، والأسواق الآسيوية الأخرى. ولعلّ منظومة الابتكار لدينا ومركز الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ – منطقة الخليج الكبرى، يربطان المبتكّرين في الشرق الأوسط بآسيا عبر مبادرة الحزام والطريق، ممّا يتيح لهم الوصول إلى أكثر من 2.3 مليار مستهلك”.

لقد شاركت مؤسّسة هونغ كونغ للأوساط العلمية والتكنولوجيةHKSTP في فعاليات شملت الذكاء الاصطناعي والحياة والصحة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة والمزيد، ومن أبرز ذلك:

Robocore : حلول روبوتية مبتكرة تُعزّز الأتمتة في قطاعات متعدّدة تشمل المستشفيات، ورعاية المسنين، والبيع بالتجزئة، باستخدام أحدث التقنيات.

: حلول روبوتية مبتكرة تُعزّز الأتمتة في قطاعات متعدّدة تشمل المستشفيات، ورعاية المسنين، والبيع بالتجزئة، باستخدام أحدث التقنيات. i2Cool : طلاء تبريدي إشعاعي سلبي يوفّر حلول تبريد خالية من الطاقة لمجالات متعدّدة منها البناء، والمعالجة الكيميائية، والاتصالات، والطاقة المتجدّدة، واللوجستيات، وتخزين الحبوب، والطاقة الشمسية.

: طلاء تبريدي إشعاعي سلبي يوفّر حلول تبريد خالية من الطاقة لمجالات متعدّدة منها البناء، والمعالجة الكيميائية، والاتصالات، والطاقة المتجدّدة، واللوجستيات، وتخزين الحبوب، والطاقة الشمسية. eSix: حلول متقدّمة في شبكات Metro Ethernet الافتراضية وتقنيات الجيل الخامس الصناعية، بما في ذلك أجهزة بحرية تغطي مدى يصل إلى 80 كيلومترًا.

كما حقّقت شركة Comba Telecom، الرائدة عالميًا في حلول الاتصالات اللاسلكية والبنية التحتية للشبكات، اختراقًا استراتيجيًا في المنطقة من خلال شراكتها مع شركة نداء، مزوّد الاتصالات المتخصّصة في دولة الإمارات. وستسهم هذه الشراكة في تطوير الجيل القادم من تقنيات الاتصالات في المنطقة، مع التركيز على الشبكات الآمنة، وتحسين تغطية الاتصالات الداخلية والخارجية، وتوسيع نطاق نشر شبكات الجيل الخامس (5G).

إن هذه الخطوات تُعزّز مكانة هونغ كونغ كبوابة مثالية للمبتكرين في الشرق الأوسط لدخول الأسواق الآسيوية والعكس، حيث تُواصل مؤسّسة هونغ كونغ للأوساط العلمية والتكنولوجيةHKSTP ترسيخ موقعها كمركز دولي للابتكار والتكنولوجيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المقرر أن تشارك أكثر من 10 شركات من شركاتها في النسخة التاسعة من مبادرة الاستثمار المستقبلي (FII9) في الرياض بالمملكة العربية السعودية في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

نبذة عن مؤسّسة هونغ كونغ للأوساط العلمية والتكنولوجية HKSTP

تأسّست الهيئة عام 2001 بهدف بناء منظومة ابتكار وتكنولوجيا مزدهرة، وقد نجحت في احتضان 13 شركة ناشئة، وتوظيف أكثر من 15,000 باحث ومتخصّص، ودعم أكثر من 2,500 شركة تكنولوجية من 26 دولة ومنطقة، تعمل في مجالات مثل التكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتكنولوجيا المالية، والمدن الذكية.

إن نظامنا البيئي المتنامي للابتكار يوفّر دعمًا شاملاً لجذب المواهب ورعايتها، وتسريع الابتكار وتسويقه لمشاريع التكنولوجيا، حيث تتمحور رحلة التكنولوجيا والتقنيات حول مواقعنا الرئيسية في تجمّع هونغ كونغ للعلوم في باك شيك كوك، ومركز إنوسنتر في كولون تونغ، وثلاثة مواقع حديثة في تاي بو، وتسونغ كوان أو، ويون لونغ، محققةً بذلك رؤيةً للتصنيع الجديد في هونغ كونغ، حيث يتم إعادة تصور قطاعات تشمل التصنيع المتقدم، والإلكترونيات الدقيقة، والتكنولوجيا الحيوية.

يلعب فرع مؤسّسة هونغ كونغ للأوساط العلمية والتكنولوجيةHKSTP في شنتشن، فوتيان، شنتشن، دورًا إيجابيًا في ربط العالم والبر الرئيسي بقربنا، ممّا يعزّز التبادل عبر الحدود لتحقيق مزايا في جذب المواهب العالمية وإتاحة إمكانيات لتطوير شركات التكنولوجيا في سبعة مجالات رئيسية: التكنولوجيا الطبية، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمواد الجديدة، والإلكترونيات الدقيقة، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة، مع مختبرات جافة ورطبة، ومساحات عمل مشتركة، ومرافق للمؤتمرات والمعارض، وغيرها.

ومن خلال بنيتها التحتية المتطوّرة للبحث والتطوير، ودعمها للشركات الناشئة، وخبرتها في التسويق والاستثمار، تواصل مؤسّسة هونغ كونغ للأوساط العلمية والتكنولوجيةHKSTP الإسهام في ترسيخ الابتكار والتكنولوجيا كأحد ركائز النمو الاقتصادي في هونغ كونغ.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقعwww.hkstp.org.